Инновационная PRP-терапия избавит от боли в суставах и позвоночнике

Современная медицина предлагает много вариантов избавления от болей в суставах и позвоночнике. Одна из последних разработок ученых, которой отдают предпочтение все больше врачей – инновационная технология PRP терапия.

PRP-терапия — относительно молодое направление в лечении болезней суставов, основанное на регенеративных свойствах обогащенной тромбоцитами плазмы крови. Название метода (platelet-rich plasma) с английского переводится как «плазма крови, обогащенная тромбоцитами». Проведенные исследования показали: именно тромбоциты играют основную роль при восстановлении поврежденной суставной поверхности. Это открытие и положено в основу PRP терапии.

При подготовке к процедуре у пациента производится забор крови (8 – 10 мл) с последующим центрифугированием, в ходе которого образуется две фракции: эритроциты и плазма, обогащенная тромбоцитами. Далее тромбоцитарную аутоплазму вводят в очаг патологии. Содержащиеся в тромбоцитах биологически активные вещества проникают в поврежденную ткань сустава и активизируют процесс восстановления.

Татьяна Куранова – Довольно долго считалось, что тромбоциты – это элементы крови, которые ответственны за образование сгустка, прекращающего кровотечение из пораженного сосуда. Но в конце прошлого века стало ясно, что тромбоциты не просто материал для «пробки», предотвращающей утечку крови. После того, как сгусток сформирован, вещества, выделяемые тромбоцитами, начинают регулировать процессы очищения раны от поврежденных белков, уменьшают воспалительные явления, стимулируют синтез коллагена, улучшают кровоснабжение тканей. Кроме того, обогащенная тромбоцитами ауто-плазма снижает воспаление и быстро уменьшает болевой синдром – одну из главных проблем при хронических патологиях суставов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

У этого метода есть много преимуществ: не бывает аллергии, так, как используется собственная кровь пациента, не передаются чужие инфекции с кровью, нет токсического влияния на печень, почки и другие органы, как это бывает у лекарств.

После проведения PRP-терапии улучшается кровообращение в области пораженного сустава, активизируется обмен веществ, исчезает болевой синдром.

PRP терапия значительно улучшает качество жизни пациента.

Показания к применению:

травмы связок, сухожилий и мышц;

спортивные травмы;

артрозы;

артриты;

пяточная шпора;

боли в позвоночнике.

Относительные противопоказания:

острая инфекция, в том числе ОРВИ, герпес-вирусная инфекция;

температура тела выше 38°С;

применение препаратов, влияющих на систему свертывания крови.

Абсолютные противопоказания:

онкологическая патология;

аутоиммунные заболевания;

нарушения свертываемости крови;

тромбоцитопении (низкое количество тромбоцитов) и тромбоцитопатии (нарушение нормальной функции тромбоцитов);

гемоглобин крови ниже 90 г/л;

иммунодефицит;

сепсис.

Этот метод уже давно и с успехом применяют ведущие травматологические клиники страны. Широко применяется в спортивной медицине.

В медицинском центре «Статус» этой инновационной методикой владеют неврологи, ревматологи, травматологи — ортопеды.

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru

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