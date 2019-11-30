Мы нашли своих любимцев на улице!

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Но, к сожалению, многие кошки и собаки по-прежнему ждут своих хозяев на улицах и в приютах.

Эти истории — живое доказательство того, что приютить бездомыша совсем не страшно!

Мария Соловьева с котом Бандитом

Увидела пост о принесенных в приют котятах, и сердце екнуло!

— Мы решили взять котенка в дом после гибели предыдущего питомца. Слишком невыносимо было в пустой квартире. С котом всегда движение: он постоянно бегает, играет, мурчит. А без питомца тишина в квартире давит.

Подруга была подписана в соцсетях на группу приюта, и новости этой группы периодически высвечивались у меня в ленте. Так я увидела пост с видео про котят, которых принесли в приют. Это была любовь с первого взгляда, я увидела нашего Бандита, и сердце екнуло. Решила — надо забирать, негоже малышам в клетке расти.

Когда приехала в приют, сотрудники советовали забрать других воспитанников, уже более взрослых, привитых и т. д. Но тот самый котенок выбрал меня сам. Я была уверена: домой со мной поедет он!

К новому питомцу в доме я готовилась, изучила вопросы акклиматизации котят в новом жилище. Все делала по правилам, по приезде домой просто открыла дверцу переноски и дала котенку самому принять решение, когда он хочет выйти. Он обследовал территорию неуверенно, осторожно, но уже через полтора часа мы стали лучшими друзьями. В первые дни вообще от меня не отходил: по штанам забирался до плеча и спал там, пока я занималась делами.

Теперь с уверенностью могу сказать: кот невероятный! Я рада, что мне достался именно он, и никогда не пожалею, что взяла животное из приюта.

Наталья Гаврилина с Малышкой, Рыжиком, Мартой, Кляксой и Тайсоном

Мои собаки и кот — настоящее счастье!

- У меня шесть собак и кот. Первым в доме появился кот Барсик: я шла на работу, и он, совсем еще кроха, увязался за мной. Мордочка была в крови, ему нужна была помощь. И я взяла его домой. Потом сразу же я купила собаку породы ши-тцу, это Тайсон, ему шесть лет.

Через несколько месяцев во дворе появились собаки. Некоторых потравили, остались всего двое — Малышка и Рыжик. Они ютились в сугробах, ходили за мной, бежали за трамваем, когда я ехала на работу, встречали меня всегда. Однажды с подругой поехали на машине, так Малышка бежала прямо по дороге, нам другие машины сигналили. Так и пришлось ее запустить.

А однажды был сильный дождь, Рыжик спрятался, а Малышка сидела на улице под ливнем и ветром и смотрела на мое окно. Здесь я уже не смогла устоять! Рыжика нужно было тоже куда-то девать, его согласилась взять пожилая соседка. Я помогала ей, но женщине стало совсем тяжело за ним присматривать, и он тоже поселился у меня. Тем более что с Малышкой у них огромная любовь, они друг без друга даже гулять не ходят.

Марта — собака-инвалид, её сбила машина на Московском вокзале. Я вообще-то взяла ее на передержку, но не смогла расстаться. Она гуляет на коляске, ходит в памперсе.

Стик достался мне после смерти папы и его жены. Я не была готова пристраивать его чужим людям. Он и так два года сходил с ума из-за потери двух хозяев, не вставал, всегда грустил, грыз себя, у него начались аллергия и дерматит на нервной почве. До конца Стик так и не пришел в себя. Но мы стараемся сделать его жизнь максимально комфортной.

И еще у меня случайно появилась Клякса. Это вообще чудо. Ко мне на работе пришла знакомая и сказала, что бомжи терзают щенка. Люди там были такие, могли запросто съесть и собаку, и кота. И вот у них оказалась эта кроха, они тащили ее за лапы, а пес скулил и кричал что было сил. Просто так отдавать животное они не хотели. Кляксу мы выменяли на бутылку пива. У щенка висела лапа, но он был такой очаровательный! Полгода я пристраивала Кляксу, но в итоге она осталась у меня.

Все эти животные живут у меня в двухкомнатной квартире. И у нас дружная семья. Каждый день варю питомцам каши, гуляю с ними утром и вечером и наслаждаюсь этой хвостатой компанией. В большой семье есть много правил, и все в нашем доме их выполняют. Например, после прогулки всем нужно мыть лапы. Собаки знают свою очередь и смирно ждут в коридоре. Стик моет лапы последним и частенько засыпает, пока его друзья наведут марафет. В чужие миски тоже никто не лезет!

Конечно, у всех разные характеры, некоторые собаки были дикими, но любовь, доброта и ласка творят чудеса. И могу на собственном примере сказать: собаку в квартире содержать можно. У меня нет проблем с соседями, они знают всех моих питомцев, а некоторые, глядя на меня, даже взяли себе бездомышей.

Не бойтесь взять животное с улицы. Трудности можно преодолеть, а вот неподдельные эмоции, когда питомцы встречают тебя, прыгают, радуются и искренне тебя любят, не заменит ничто!

Елена Камышанская с питомцами Стрелкой и Люсей

Домашним может стать любой бездомный пес, нужно только терпение

В первые взяла собаку с улицы домой уже лет 30 назад. Тогда щенка принесла мама с завода, к ним на территорию предприятия принесли бездомыша, от которого отказались хозяева. Он был такой несчастный! Мы назвали его Миша, и он стал членом нашей семьи.

А потом у меня было одновременно целых четыре собаки в квартире. Аниточка была принесена бабушкой с завода, она прожила с нами 18 с половиной лет.

Потом к подъезду подкинули щенка. Он жил под порогом дома, прятался там, грелся, а мы подкармливали его. Но кто-то специально накидал у выхода из убежища собаки битые стекла, чтобы она не смогла выбраться. Наше сердце дрогнуло, мы с мамой убрали стекла, а щенка Лизочку забрали домой. Она прожила 14 лет.

В это же время у нас появились еще две собаки. Шесть лет назад малышка Люся скиталась по улице, тоже пряталась в подвале. Её хотели там замуровать живьем, но она выскочила в последний момент. С тех пор стала нашей домашней любимицей. Когда мы ее взяли, она была уже взрослой, привыкла жить на улице. Её пришлось приучать жить в квартире по нашим правилам. Первое время приходилось выносить на улицу на руках, но сейчас она привыкла ко всему и не доставляет никаких проблем.

Ну и последняя, кого я взяла, это собака Стрелка. Сначала просто подкармливала на улице, но однажды пришла и увидела, что у собаки что-то висит возле головы. Оказалось, её поймали живодеры и скальпировали челюсть. У нее было повреждение головы, а врач сказал, что, скорее всего, ее поймали, ударили и издевались. Она чудом смогла сбежать. Операция длилась 3,5 часа, но Стрелка выжила. После пережитого собака стала пугливой, до сих пор боится людей на улице. Конечно, после такого я не смогла выпустить ее на улицу.

Я люблю животных, и мне всегда жалко бездомных, так что помимо домашних у меня на попечении 12 уличных собак, все привитые, стерилизованные, с вет­паспортами. Мы с мамой варим им еду, кормим два раза в день. Маме 73 года, но она все равно помогает мне. И эта поддержка очень важна.

Когда вижу несчастное животное на улице, не могу пройти мимо. Поэтому всегда ношу в сумке гостинец для кота или собаки. Была бы возможность, приютила бы всех!

Я уверена, что домашней может стать любая собака или кошка, главное — терпение и любовь, они помогут преодолеть все трудности. Животные как дети, поначалу могут нашкодить, порвать обои, сходить в туалет в неположенном месте. Не нужно ругать и уж тем более отказываться от них. Приучите их к правилам «этикета», они всему научатся!

Ирина Синякина с прелестным Джейсоном

Кот Джейсон — мой самый верный друг, переезжает со мной из города в город

- В моей семье всегда были кошки, и всегда их подбирали с улицы. Поэтому и у меня даже не было мысли брать породного. Всегда хотелось спасти хоть одну маленькую жизнь.

Своего любимца увидела случайно в социальных сетях. Там выложили пост с информацией о том, что в магазин, который находится недалеко от моего дома, подбросили трех котят. Я сразу поняла, что мой среди них!

Страшно не было, даже несмотря на то, что я жила на съемной квартире. Мы с Джейсоном стали настоящими друзьями! Он быстро адаптировался, ничего не боялся и сразу стал очень послушным. Он очень любвеобильный кот, обожает гостей, всегда встречает меня с работы и любит сидеть на руках

За 4,5 года он успел пожить со мной во многих городах: в Туле, Щекино и даже полтора года в Санкт-Петербурге. Стойко переносил дорогу и всегда меня по-своему поддерживал.

Всем, кто хочет взять бездомное животное домой, я хочу напомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Живое существо чувствует любое отношение к себе и обязательно ответит вам любовью на хорошее отношение. И вообще нет друга преданнее, чем тот, которому ты однажды помог.

Нелли Чуканова с четвероногим другом Дени

Всем породам предпочту дворовых котов и собак

- После гибели нашей собаки мы зарекались, что никогда больше не возьмем пса в дом. Но потом поняли, что в доме чего-то не хватает. Стала просматривать объявления в интернете и наткнулась на трогательную историю Дени. Он жил с бабушкой, был любимым и единственным, ел всё самое лучшее. Но бабушка заболела, родственники определили ее в больницу, а малыша сдали в приют. Фактически он остался сиротой. Пес был взрослый, около 6 лет, найти хозяина было сложно. В приюте его поместили в вольер, был ноябрь, он жил в клетке с сухим кормом и ледяной водой в миске, загибался, сидел в углу и ничего не хотел.

Мы посмотрели на него и решили взять. Сомнения были только в одном: как взрослая собака уживется с 10-летней кошкой в квартире. И боялись мы не зря. Когда Дени только переехал к нам, с кошкой случались стычки, бывали и серьезные драки. Но потом животные притерлись.

Кстати, наша кошка тоже была подобрана котенком зимой из неотапливаемого подъезда. Котят кто-то выбросил, они выживали там в холоде, а какой-то пьяный мужчина сломал коробку, в которой они спали. Вот и решили взять себе хоть ненадолго, чтобы найти хозяина. Но кошка оказалась такой толковой, что оставили навсегда.

Бездомные животные ничем не хуже породистых. Я знаю, о чем говорю: первую собаку породы кокер-спаниель я купила за большие деньги, которые копила на итальянские сапоги. Собака была с родословной, интеллигентная, но болела все 12 лет и в итоге умерла из-за генетического заболевания. Всё потому, что многие заводчики халатно относятся к разведению. А дворовые собаки и коты более устойчивы.

Помогайте бездомным! И я, и мои дети любят животных, и за нашу жизнь мы пристроили уже не один десяток котов. Так же подбирали с улицы, отмывали, обрабатывали и раздавали добрым людям. И каждая такая спасенная жизнь — это счастье!