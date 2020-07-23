Школьница из Тулы открывает острова в Арктике, следит за миграцией моржей и помогает МЧС

О научной ценности открытий, скуке как двигателе прогресса, о том, как попасть в космическую школу и многом другом Myslo рассказала 16-летняя Полина Исаковская.

В результате обработки спутниковых снимков обнаружен новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля. То, что данный кусок суши не мыс, а именно остров, стало известно 9 июля, когда ледяная перемычка, соединявшая остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный, обрушилась.

Обработкой снимков, сделанных спутниками, занималась межрегиональная школьная проектная группа «РискСат». В ее составе восемь учащихся 9-11 классов из Троицка, Тулы, Дедовска, Венёва, Санкт-Петербурга, Гатчины и Якутска. Тулу в этой группе представляет 16-летняя Полина Исаковская, ученица 11 класса Центра образования №7 им. С.Н. Судейского.

Все по-серьезному

– Я вообще-то гуманитарий, и никогда не думала, что буду заниматься дистанционным зондированием Земли из космоса (ДЗЗ). В 2018 году я училась в Венёве в ЦО №2. Наша школа в тот год заключила договор о сотрудничестве с «РискСат» и нам предложили участвовать в общероссийском конкурсе. Нужно было написать сочинение о том, почему я хочу полететь в космос. Приз – поездка в Чехию в Либерец в летний космический лагерь.

Чтобы жить было не скучно, я много чем увлекаюсь. Музыкальную школу закончила, в художественной занималась... И к конкурсу примерно так же отнеслась. Неожиданно заняла первое место. Вместе со мной в лагерь поехали еще четверо ребят. Мы наугад выбрали профиль ДЗЗ – тогда еще непонятные три буквы. За семь дней на меня обрушился поток информации по физике, информатике, географии и др. Много нового, непонятного, но интересного. Захотелось все это узнать подробнее.

«РискСат» – не кружок по интересам. Это место, где школьники занимаются научной работой, их проекты курируют ученые, а полученные данные используют заповедники, МЧС и многие другие. Задача «РискСат» – оценивать риски ЧС с помощью спутников.