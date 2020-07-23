Школьница из Тулы открывает острова в Арктике, следит за миграцией моржей и помогает МЧС
О научной ценности открытий, скуке как двигателе прогресса, о том, как попасть в космическую школу и многом другом Myslo рассказала 16-летняя Полина Исаковская.
В результате обработки спутниковых снимков обнаружен новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля. То, что данный кусок суши не мыс, а именно остров, стало известно 9 июля, когда ледяная перемычка, соединявшая остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный, обрушилась.
Обработкой снимков, сделанных спутниками, занималась межрегиональная школьная проектная группа «РискСат». В ее составе восемь учащихся 9-11 классов из Троицка, Тулы, Дедовска, Венёва, Санкт-Петербурга, Гатчины и Якутска. Тулу в этой группе представляет 16-летняя Полина Исаковская, ученица 11 класса Центра образования №7 им. С.Н. Судейского.
Все по-серьезному
– Я вообще-то гуманитарий, и никогда не думала, что буду заниматься дистанционным зондированием Земли из космоса (ДЗЗ). В 2018 году я училась в Венёве в ЦО №2. Наша школа в тот год заключила договор о сотрудничестве с «РискСат» и нам предложили участвовать в общероссийском конкурсе. Нужно было написать сочинение о том, почему я хочу полететь в космос. Приз – поездка в Чехию в Либерец в летний космический лагерь.
Чтобы жить было не скучно, я много чем увлекаюсь. Музыкальную школу закончила, в художественной занималась... И к конкурсу примерно так же отнеслась. Неожиданно заняла первое место. Вместе со мной в лагерь поехали еще четверо ребят. Мы наугад выбрали профиль ДЗЗ – тогда еще непонятные три буквы. За семь дней на меня обрушился поток информации по физике, информатике, географии и др. Много нового, непонятного, но интересного. Захотелось все это узнать подробнее.
«РискСат» – не кружок по интересам. Это место, где школьники занимаются научной работой, их проекты курируют ученые, а полученные данные используют заповедники, МЧС и многие другие. Задача «РискСат» – оценивать риски ЧС с помощью спутников.
Как открывали остров
По-настоящему девушку захватили два проекта: коллективный и личный. Они оба связаны с изучением русской Арктики, в том числе с площадью ее ледников и поведением животных.
– Из-за глобального потепления очертания Арктики сильно меняются: огромные ледники отступают, открывая находившиеся под ними острова. Наша работа позволяет уточнить существующие карты. Наблюдая за скоростью таяния ледника, мы можем приблизительно спрогнозировать, когда будет открыт или «закрыт» остров. «Закрыт» в том смысле, что есть такие случаи, когда огромный айсберг считали островом, а с потеплением оказалось, что это огромная глыба льда, которая зацепилась за дно. Открытый нами остров мы предложили назвать в честь Германа Титова, лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, самого молодого космонавта в истории. Всего на счету «РискСат» уже четыре открытых острова.
– Сервисы, с которыми мы работаем, открытые. Раз в 2-3 дня мы из них выгружаем снимки участка, который изучаем, с помощью программ синтезируем, просчитываем по определенным формулам. Это позволяет увидеть то, что глазам не всегда по силам. Например, программа позволяет увидеть кромку пожара (снимок сделан из космоса, и над местом, где пылает огонь, может быть несколько метров густого дыма или толща облаков) или смешение воды при таянии ледников. Если возникла ЧС, как, например, разлив нефти в Норильске или крупный оползень на реке Бурея, то руководитель сообщает об этом и просит отследить и собрать те или иные данные. За сбор информации по ЧС на реке Бурея нас даже награждали потом.
Глобальное потепление
Уточнение существующих карт – не основная цель ДЗЗ. Анализируя снимки Арктики, ребята вносят свой вклад в изучение глобального потепления. Работа монотонная, но важная.
– Тают ледники очень быстро, причем скорость с каждым годом увеличивается. Сейчас разница между данными, полученными в 1952 году, и нынешними размерами ледника Вилькицкого Южный огромные. Но был, правда, случай, когда летом ледник растаял, а за зиму обратно прирос. Но, к сожалению, не всегда так происходит. Из-за таяния, конечно же, страдает Арктика.
Моржи «по наследству» и настольный моржимер
Моржи – краснокнижные животные, о жизни которых не так много известно. Восполнение этого пробела и есть самый любимый проект Полины. Она наблюдает за теми моржами, которые обитают на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Данные передает биологам трех заповедников. Но любовь к моржам была не всегда. Проект достался Полине от девочки, которая закончила 11 класс.
– Я не ожидала, что это будет интересно. А сейчас так радуюсь, когда их вижу. У меня есть специальный «моржимер», чтобы измерять их залежки. На самом деле это кусочек листочка, с помощью которого можно, зная масштаб съемки, вычислить длину лежбища.
Ценность этой работы на самом деле велика для научного мира.
– На многих островах установлены камеры-«ловушки», с помощью которых ученые собирают данные об особенностях жизни животных. Картину дополняют снимки из космоса, которые я и обрабатываю. Работа немного занудная, но мне нравится. Я собираю данные о площади залёжки, ее перемещении, какие-либо примечания. Например, в этом году из-за потепления моржи вышли на берег намного раньше положенного. Или вылезают туда, куда не надо – на тундровые участки. Они должны лежать на песчаном бережке, а оказываются на скалистых берегах. Место для них не самое удачное, потому что они оттуда падают, это грустно.
Из космоса в «пед»
Стену у рабочего стола Полины украшают карты, фото различных ученых, спутников и ракет, а также снимки космонавтов с их автографами. За два года у Полины накопилась масса историй о поездках, научных чтениях, общении с учеными, встречах с космонавтами и выходах на прямую связь с орбитальными станциями. Этот год станет решающим для Полины в плане поступления. Скорее всего, ей придется оставить изучение Арктики и передать полюбившиеся темы проектов более юным членам команды.
– Мне все же ближе гуманитарные предметы и поступать планирую в педуниверситет. Хочется продолжить педагогическую династию семьи, известная часть которой ведет историю с 1756 года, когда появились записи в метрических книгах, и общий стаж всех педагогов династии составляет более 1000 лет!
На вопрос «Не жалко ли расставаться с космосом?» отвечает:
– Я уверена, что он все равно останется со мной. Я не могу с точно сказать, где я буду учиться и кем работать, но это увлечение точно не исчезнет из моей жизни. И я очень хочу однажды увидеть страсть к космосу в горящих глазах своих учеников.
Как попасть в космическую школу?
Изучать Землю по снимкам из космоса может каждый школьник.
Если в городе есть представительство «РискСат», то просто нужно в него прийти и узнать все детали. В Туле нет представительства. Занятия проводятся бесплатно. Поэтому можно просто связаться напрямую с этим обществом:
Если в городе есть представительство «РискСат», то просто нужно в него прийти и узнать все детали. В Туле нет представительства. Занятия проводятся бесплатно. Поэтому можно просто связаться напрямую с этим обществом:
- тел. +7 (915) 195 43 79, + 7 (903) 128 75 10 (9:30 - 18:30), Ольга Мороз;
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