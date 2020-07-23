Магазин «Диабетика»: полезная еда и уникальные товары для диабетиков, которые всегда в наличии

Сахарозаменители, инсулиновые помпы, тест-полоски, термопеналы – все это можно найти в «Диабетике».

В Туле работает единственный магазин, где представлен полный ассортимент товаров для диабетиков и людей, которые придерживаются здорового образа жизни.

Хотя магазин «Диабетика» в городе открылся совсем недавно, но уже имеет много постоянных покупателей, которых радует проводимыми акциями и скидками.

Кстати, про акции. Сейчас в магазине «Диабетика» вы можете обменять старый глюкометр на новый абсолютно бесплатно.

Вы можете обменять не только неисправный глюкометр, но и если тест-полоски на ваш аппарат дорогие или такие глюкометры вообще перестали выпускать. Подробности в Instagram магазина.

А также в «Диабетике» сейчас приятные цены на тест-полоски и глюкометры*.

Всегда в наличии глюкометры, тест-полоски, иглы, расходные материалы для инсулиновых помп, шприц-ручки, ланцеты и многое другое. В «Диабетике» вы можете по-настоящему выбирать: здесь представлены товары разной ценовой категории от ведущих производителей.

Большая часть ассортимента есть в наличии. Но если нужного не оказалось, можно оформить заказ, который придет в течение нескольких дней.

Еще одно важное преимущество – в магазине «Диабетика» в продаже есть тест-полоски аналоги для глюкометров OneTouch Select и OneTouch Select Ultra – Diacont1, а также тест-полоски аналоги для глюкометров OneTouch Ultra и OneTouch Ultra Easy, UNISTRIP 1. В аптеках города говорят, что их сняли с производства. А в магазине они всегда есть в наличии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Цена 620 рублей за 50 шт.

Цена 620 рублей за 50 шт.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В период жаркой погоды и сезона отпусков магазин «Диабетика» предлагает большой выбор термопеналов и чехлов для хранения и перевозки инсулина. Они защищают от жары и механических повреждений. Пользоваться такими чехлами очень просто – они легко активируются холодной водой или в холодильнике и предназначены для многократного использования. Стильные, компактные, удобные, красивые и яркие – на любой вкус!

Владельцы магазина подумали обо всех потребностях диабетиков. Помимо медицинского оборудования, здесь можно найти ополаскиватели для полости рта, зубные пасты, кремы и салфетки.

В «Диабетике» также большой ассортимент сахарозаменителей в разных формах выпуска: порошок, пакетики, таблетки, капли и т. д. А также есть средства для правильного купирования гипогликемии (резкого падения сахара в крови. – Прим. авт.). В магазине они представлены в форме конфет, соков и геля, что особенно оценят дети.

И, конечно, в «Диабетике» огромный выбор низкоуглеводных продуктов. Люди с сахарным диабетом смогут порадовать себя вкусными конфетами, печеньем, вафлями, зефиром, хлебцами, джемами и многим другим. Не отказывайте себе в удовольствии!

Кстати, все эти продукты оценят не только страдающие диабетом, но и те, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания.

А еще в магазине действует бесплатная доставка по Туле при заказе от 1000 рублей. Возможна доставка по Тульской области «Почтой России» или курьерской службой доставки СДЭК.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Марата, 24-а.

Тел.: 8-967-43-16-219, 8(4872)71-62-19.

WhatsApp: 8-967-43-16-219.

Следите за обновлениями акций и актуальными ценами в Instagram магазина: www.instagram.com/diabetica71.