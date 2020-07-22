Тульский хореограф Валерия Дементьева о тренировках, дружбе с учениками и танцах на карантине

– Лера, твоему детищу – Extra Dance Studio – скоро год. Как изменилась твоя жизнь за это время?

– За этот год пришлось сильно и резко повзрослеть. Теперь я несу ответственность не только за себя, но и за всех тех, кто причастен к нашему проекту – за преподавателей и учеников. Всех понять, всех услышать и при этом не нарушить свои собственные границы – дело непростое.

– Танцы – это искусство, которое требует от человека полной отдачи. Легко ли тебе совмещать роли директора и хореографа? Не сильно ли отвлекают финансовые и организационные вопросы от главной задачи – преподавания?

– Преподавание для меня – кайф. И мне это даётся не сложно, так как я сама развиваюсь параллельно как танцор. Ну и плюс, я стараюсь выращивать независимых танцоров, самостоятельных и творческих, которые знают, как и откуда достать информацию, как с ней работать. Так же и в руководстве – школа не перестанет работать, если меня в ней не будет. У нас есть потрясающая управляющая, мой самый близкий друг – Юля и администратор Саша. Они всегда держат руку на пульсе и знают, как действовать. Я всегда и во всём стремлюсь действовать легко, играючи. Чтобы это приносило удовольствие. Если что-то мне даётся через боль – это не моё, я так не играю.

– Лера, ты много лет работала хореографом, преподавала у разных команд. Что подтолкнуло тебя открыть свою студию? В Туле не так уж мало танцевальных школ, что особенного может предложить Еxtra Dance Studio?

– Открытие своей школы – это моя инвестиция в моё будущее. Я не всегда буду танцевать и преподавать, но я бы не хотела, что бы танцы ушли из моей жизни. Танцевать – это то, что я умею и люблю делать лучше всего. А ещё я очень люблю людей. И люблю, когда мы на одной волне. «Экстра» – это комьюнити. Объединение очень разных людей, которые на одной волне. А еще «Экстра» – это качество. Считаю, что это наш повод для гордости: уметь совмещать профессиональное преподавание с потрясающими вечеринками и мероприятиями, которые объединяют всех наших ребят.

– Режим самоизоляции сильно ударил по малому бизнесу. Вы были закрыты с 26 марта по 6 июля. Я внимательно следила за вашими аккаунтами в соцсетях, вы справлялись с ситуацией, как могли – продавали онлайн-тренировки, проводили акции, придумывали бонусы, активно взаимодействовали с учениками. Но понятно, что без потерь не обошлось. Какие убытки понесла студия? Много ли клиентов пропало за этот период, или, наоборот, появились новые?

– Конечно, пандемия ударила и по нам. Но в этот период я как никогда ощутила наше единение с учениками. Как только мы написали им, что теперь наша работа переходит в онлайн режим, большая часть тут же начала заниматься из дома. Есть и те, кто канул в лету. Но в основном это совсем новые люди в нашей школе, которые ещё не успели до конца проникнуться нашей атмосферой. Кстати, после снятия ограничений они снова вернулись!

– Как и любой обучающий процесс, танцы требуют личного взаимодействия ученика и преподавателя. Какие впечатления у тебя остались от дистанционной работы? Сложно ли было проводить онлайн-тренировки?

– Я всегда была против онлайн интенсивов и курсов, но когда сама оказалась вынуждена их вести, открыла для себя положительные стороны. В наше время человек должен быть гибким. Можно сетовать на ситуацию, а можно попробовать подстроиться и найти решение. Zoom, (мессенджер для проведения онлайн-конференций – прим. ред.), спасибо, что ты есть. Теперь, когда мы вернулись в зал, я бы всё равно хотела создать какие-нибудь онлайн-курсы с обратной связью. Но с этим буду разбираться попозже. Сейчас у нас другие планы. На носу новый сезон.

– Как ты думаешь, ученикам пошла на пользу самостоятельная работа, или придётся долго приводить их в прежнюю форму?

– Те, кто занимались онлайн, выполняли домашние задание – вышли из карантина на голову выше. Это 100%. Я обсуждала это и со своими коллегами. Каждый отметил за своими учениками колоссальный рост. А те, кто 3 месяца филонил… Там надо будет поработать. Всё-таки тонус теряется без практики. Но ничего, у нас сильные педагоги, быстро приведут в форму ребят.

– Я видела у тебя в Instagram несколько постов на тему лени и отговорок учеников – кто-то выдумывает разные причины, чтобы не заниматься, при любых сложностях сдаётся. Всегда было интересно – есть ли у преподавателя обида на тех, кто в такой переломный момент отвернулся, покинул команду, отказался от тренировок?

– На тех, кто покинул наши ряды? я никогда не обижаюсь. Я понимаю, что не все приходят на танцы, чтобы стать профессиональными танцорами. Для кого-то это просто приятное время после учёбы\работы. И это нормально. Танцы – не спорт (лично для меня). Можно их оставить, а можно вернуться к ним, когда захочешь. Люди взрослеют, меняются приоритеты и желания. Я всё это понимаю и отпускаю учеников с любовью. Обидно бывает только тогда, когда врут и обманывают. Я всегда рада встретить своих учеников и поболтать с ними. Некоторые из них стали для меня близкими друзьями.

– Итак, вы открылись. Город снова просыпается, но некоторые ограничения все равно сохраняются, нужно соблюдать меры предосторожности. В каком режиме вы будете работать сейчас? Как новые правила отразятся на тренировках?

– Осторожность сегодня необходима, поэтому мы делаем всё, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. В нашей школе проводят санитарную обработку со специальными дезинфицирующими средствами. На входе и в уборных стоят антисептики. Протираем дверные ручки и предметы, которых люди часто касаются (шкафчики, ключи и т. д.). На тренировочном процессе это сильно не скажется.

– Есть какие-то планы по восстановлению нормального рабочего состояния студии? Уже вводите какие-то новые акции, бонусные программы, скидки?

– Скидок сейчас не планируем, так как у нас и так совсем небольшая стоимость занятий. Но мы ввели новые виды абонементов, которые включают в себя намного больше занятий, по антикризисной стоимости. Ввели детские безлимиты для детей от 7 лет, куда входят 4 современных направления. На стандартные абонементы цены не изменились. Люди потихоньку возвращаются, а так же приходят новые. Если не случится вторая волна вируса, то эта история останется в нашей памяти, как проверка на прочность веры в себя и в наше дело.

– Огромное спасибо, что согласилась рассказать нам о том, как вы пережили режим самоизоляции. Приятно поговорить с человеком, который своё хобби и увлечение превратил в профессию и способ заработка. Это вызывает уважение и вдохновляет.