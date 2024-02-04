Сергей Сошнев создает настоящие шедевры из корней и веток деревьев

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Есть люди, которые своим умением разглядеть в обычном красоту и превратить ничем не примечательное в настоящее произведение искусства, вызывают неподдельное уважение и восхищение.

Сегодня мы хотим познакомить вас с Сергеем Сош­невым, мастером по корнепластике.

В его руках коряги, ветки, корни, наросты на деревьях превращаются в уникальные экспонаты. Задача мастера — увидеть в древесных переплетениях тот самый образ. Так рождаются лица людей, животные, птицы, рыбы, мифологические существа, герои мультфильмов, персонажи книг…

Природа сама по себе очень талантливая мастерица, и когда с ней в творческий тандем вступает мастер, художник, получается удивительный результат.



Сергей Сошнев со своей работой «Критский бык».

Сергей Сошнев увлекся работой с деревом еще в детстве, когда ему было 10 лет.

— Я с бабушкой часто ходил в лес за грибами и ягодами. Именно тогда в меня заложили бережное, внимательное отношение к природе. Меня очень вдохновляли морозные узоры на окнах, причудливые облака… Что-то на что-то всегда бывает похоже. И я смотрю на какие-то вещи — и то тут, то там вижу образы, лица.

Свою первую работу, которую он сделал еще ребенком, Сергей Алексеевич прекрасно помнит:

— Я нашел сухой изогнутый сучок, который очень был похож на Крокодила Гену из мультика. Глазки из мамкиных бус ему приделал. Он очень долго стоял у меня на столе. Сейчас, конечно, мои работы совсем другие.

Сергей Сошнев учился в Крапивенском лесхозтехникуме, поработал мастером леса, после армии устроился в щекинский ДОК (деревообрабатывающий комбинат). Там ему встретилось много причудливых деревьев, которые пошли в работу. Сейчас работает ландшафтным дизайнером в музее-усадьбе «Ясная Поляна».



«Богатырь», сувель березы.

С годами мастерство развивалось, и теперь работы Сергея Алексеевича восхищают и никого не оставляют равнодушным.

— Я с живым деревом не работаю. Только с валежником, мерт­вой древесиной, это моя принципиальная позиция. Береза, липа, дуб, сосна, можжевельник. Очень шикарно режется яблоня, полировать практически ничего не надо. В Ясной Поляне я работаю почти семь лет, и все последние работы — из яснополянского леса. А так какие-то материалы из деревни привез, из командировки в Плавск, ранние — с ДОКа. Внучка с моря привезла интересный сук. Вся семья меня поддерживает: и жена, и дети, и внуки!

В своей работе мастер использует резец-косяк и полукруглую стамеску. Некоторые работы Сергей Сошнев по­крывает лаком. Он признается, что вырезать геометрические рисунки, наличники, простые маски ему неинтересно, он старается этим не заниматься. Интересны вещи необычные, неповторимые.

— Одна из моих любимых работ — «Рыжий клоун». Открытые кулисы цирка, из них выглядывает рыжий клоун, который играет на маленькой гармошечке — концертине. Вот его волосы — это березовый кап (спящие почки дерева, которые почему-то не проснулись). За пазухой кот мяучит, рядом — черный пудель. Вот такие работы я люблю!

Некоторые образы мастеру подсказывают родные. Например, образ Мадонны с младенцем увидела жена Сергея Алексеевича.

— У меня долго лежал этот материал, и я все хотел сделать какое-то животное — я больше по зверькам. А супруга мне говорит: «Ты посмотри получше, это же Мадонна!» Я начал резать — и правда! За два месяца работы родилась Мадонна с младенцем.

Кстати, я стараюсь как можно меньше резать. Чем меньше вмешиваешься в творение природы, тем лучше. Начинаешь работать, ковырнул раз — а на тебя уже лицо смотрит. Всё: попал, угадал! Ковырнул — не смотрит, такая штука может лежать у меня 10 лет. Могу добавить корону, глаза из бисера, серьгу в ухо. Все по минимуму. Многие работы нужно рассматривать. Мне некоторые говорят: «Ты мельчишь!» Но ведь детали — это самое интересное.



«Цыган».

Сергей Сошнев говорит, что дерево — очень благодарный материал,

работать с ним тепло и душевно. И очень интересно.

— Это мое любимое хобби, которое приносит мне огромное удовольствие. Ведь вся наша жизнь — получение удовольствия. Проснулся, в окно светит солнце — удовольствие, кофейку попил — удовольствие, пришел на любимую работу — удовольствие…

Мастерской у художника нет, он работает дома на кухне, пока все спят. Сейчас в Ясной Поляне Сошневу выделили небольшое уютное помещение, где теперь «живут» его работы.

С 2018 года Сергей Сошнев начал участвовать в выставках, и это оказалось огромным стимулом для творчества:

— Люди пишут отзывы, им нравится, и это меня очень вдохновляет!



«Медуза Горгона».

Сейчас в Туле работают сразу две выставки работ Сергея Алексеевича. В Доме-музее Викентия Вересаева выставлены работы по греческой, славянской и западно-европейской мифологии и даже портрет самого Гомера!



«Портрет Гомера».

Вторая выставка — в Тульском экзотариуме, там представлена анималистика.



«Дракон», можжевельник.

Сергей Сошнев поделился с нами своей мечтой — когда-нибудь создать портрет нашего великого поэта Александра Пушкина. Главное — найти подходящий материал!