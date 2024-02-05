Буря и натиск тульского «Арсенала» в матче против «Сокола»

Есть в нынешней команде оружейников что-то романтическое от Гете и Шиллера.

Немецкие классики в XVIII веке основали движение «Буря и натиск», которому было свойственно эмоциональное начало. При всей условности сравнения литературы и футбола нельзя не заметить, что «Арсенал» на высоком эмоциональном фоне начинает матчи, стремясь решить их исход как можно раньше.

Так было и в это промозглое воскресенье. Оружейники овладели инициативой и к исходу получаса игры расставили все точки над i. 20-летний нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво трижды поразил ворота «Сокола», оформив первый хет-трик в карьере. Этот счет сохранился до финального свистка – 3:0. Подробнее о матче здесь.

Статистика «Арсенала» красноречива: из чертовой дюжины забитых мячей в первенстве двенадцать приходятся на первые таймы! А если учесть сверхбыстрые голы туляков в кубковом матче в Раменском (2:1), то цифры еще более впечатляющие. Чем не буря и натиск?

Вернемся к футбольному противостоянию Тулы и Саратова. Команды знакомы с 1967 года, сыграно почти два десятка матчей в первенствах СССР и России. В этот раз «Арсенал» одержал самую убедительную победу над неудобным соперником.

С момента последний встречи прошло семь лет. «Арсенал» и «Сокол» играли вместе в первой лиге в сезоне-2015/16. Тогда туляки со второго места вернулись в РПЛ, а саратовцы ограничились ролью середняка. Вскоре судьба развела красно-желтых и бело-синих. Оружейники провели шесть сезонов в премьер-лиге, волжане столько же времени играли во второй лиге.

У «Сокола» яркая биография, клуб, добившийся определенных успехов в отечественном футболе (полуфинал Кубка СССР в 1967 году, 8-е место в чемпионате России-2001), не мог довольствоваться низшей лигой.

С этого сезона приволжский город, о котором в конце 50-х была написана задушевная песня («Огней так много золотых на улицах Саратова…» из кинофильма «Дело было в Пенькове»), снова представлен в первой лиге. Мало того, «Сокол» показал себя дерзким новичком, обыграв фаворитов сезона «Торпедо» и «Химки». После восьми туров бело-синие шли вторыми в турнирной таблице, и главного тренера Дениса Бояринцева журналисты стали спрашивать о перспективах выхода в РПЛ. Однако в интервью порталу championat.com Денис Константинович избегал эйфории: «Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Саратов - футбольный город. Может, в будущем будет поставлена и более серьезная задача».

Суровая реальность «лучшей лиги мира» подтвердила слова Бояринцева. Открыв осень выездной победой над «Волгарем», саратовцы в следующих четырех турах набрали лишь два очка. Правда, в соперниках были лидеры «Динамо» и «Алания».

На стыке веков матчи «Арсенала» и «Сокола» вызывали повышенный интерес, обе команды претендовали на выход в высший дивизион. Оружейникам в сезонах 1998, 1999 и 2000 годов никак не удавалось взять верх над волжанами, все матчи в Туле завершались вничью.

Как встреча в первенстве-2000 (на фото Вячеслава Малахова). Апрельским вечером 14 тысяч болельщиков заполнили трибуны Центрального стадиона. «Арсенал» располагал хорошим подбором исполнителей, среди которых выступавший в сборной страны голкипер Валерий Клейменов (воспитанник тульского футбола), бразильский универсал Леандро Самарони, защитник сборной Литвы Дарюс Гвилдис, нападающий национальной команды Латвии Александр Елисеев, с 10 голами ставший лучшим бомбардиром красно-желтых в первенстве.

У «Сокола» не менее мощная «бригада», в том числе знакомый нам по игре за «Арсенал» в 1997-98 годах защитник Владимир Федотов (ныне тренер ЦСКА) и хавбек Андрей Данилов, который в 2008 году выступал за «Арсенал» в любительском первенстве «Черноземье», а позднее входил в тренерский штаб оружейников Дмитрия Парфенова.

Матч держал в напряжении до финального свистка, в нем было много борьбы и желания команд вырвать победу, но соперники не смогли подобрать ключей к воротам – 0:0.

Позднее нападающий красно-желтых Виталий Ермилов, игравший прежде за «Сокол», на вопрос «Спорт-Экспресса» назвать самый сложный для «Арсенала» матч сезона ответил: «Против «Сокола». Он закончился нулевой ничьей - пробить оборону саратовцев, которая работает, как швейцарские часы, и надежного Захарчука очень сложно».