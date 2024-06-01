Руки, дающие жизнь: три истории о врачах, которые каждый день видят чудо рождения малышей

Фото из архива героинь публикации.

Люди в белых халатах… Перед ними преклоняются, ими восхищаются, им доверяют свое здоровье и жизнь. А еще их называют ангелами в белых халатах, спасающими жизни и дарующими надежду.

Врач — это всегда верность своему делу, самоотверженность, высокий профессионализм и милосердие. Героини нашего материала — врачи, которые каждый день видят чудо рождения малышей — акушеры-гинекологи и неонатолог. В их нежных и надежных руках — жизни новорожденных и их мам.

Евгения Игоревна Тимофеева

Акушерка родильного отделения Тульского областного перинатального центра. Стаж работы в акушерстве семь лет, общий медицинский стаж — 14 лет.

Евгения окончила Ухтинский медицинский колледж (республика Коми). В 2011 году Евгения вместе с семьей переехала жить из Ухты в Тулу. Здесь у Евгении живет папа, он и предложил дочери переезд.

— Я в семье единственный медицинский работник. В 2005 году, когда мне было 17 лет, я родила сына Даниила, и после родов сразу решила, что хочу стать акушеркой. Я поняла, что это мое и что я хочу работать в родильном зале. Даже пообещала врачам, что вернусь к ним — работать! Так и случилось — отучилась и пришла работать в роддом. То есть акушерство и гинекологию я выбрала еще до того, как стала студенткой.

Евгения признается, что учиться, да еще с маленьким ребенком на руках, было очень сложно. Зачеты, экзамены, обязательные отработки — и все это независимо от того, болеет у тебя ребенок или нет.

— Медицина этим и отличается от любой другой специальности — тут не схалявишь. Было сложно, но я справилась. Слава богу были помощники, моя мама очень мне помогала.

Моя профессия — самая лучшая. У нас каждый день — радость! Это же чудо — каждый раз видеть появление новой жизни, помогать женщинам становиться мамами. Я знаю ощущение, которое испытывает мама, когда только что родившегося ребенка первый раз кладут ей на грудь. И всех нас, медиков в родзале, буквально накрывает волной окситоцина, мы так же радуемся и счастливы. Это постоянные гормоны, положительные эмоции, которые заряжают. От этой работы не устаешь, хотя физически бываешь вымотанной. С каждым годом я все сильнее убеждаюсь, что правильно выбрала профессию. Уверена, что хочу этим заниматься всю жизнь.



Евгения с сыном Даниилом.

Очень многие случаи из практики Евгения помнит до сих пор.

— Часто бывает, что мамы в себя не верят, опускают руки, а роды-то уже начались. Они начинают сыпать бредовыми идеями: «Я не могу больше, отпустите меня домой, я передумала!» (смеется) Но ты же веришь в женщину, и ты даешь ей силу, поддержку, всесторонне помогаешь ей. И когда она рожает, то находится в таком восторге! И потом благодарит нас. Непередаваемые ощущения, я даже сейчас говорю, а у меня мурашки.

Для мамы роды — самые сильные эмоции. Каждая женщина помнит свои роды. И моя задача как акушерки сделать эти роды наиболее мягкими, запоминающимися с положительной стороны, чтобы мама не думала, как ей сложно и тяжело. Чтобы она помнила, что ее оберегали в родах, делали все, чтобы ей было комфортно.

Отдушину, перезагрузку и вдохновение Евгения черпает в своей большой дружной семье и в… пении! Да, Тимофеевы — музыкальная семья. У родителей Евгении музыкальное образование, есть два брата и сестра, они тоже любят петь. А с мужем Евгения даже иногда выступает на сцене.



С мужем Артемом и сыном Даниилом.

— Мы очень любим собираться по выходным и петь под гитару. Для меня семья — это не просто слово, это поддержка, всесторонняя помощь. Мы друг за друга горой. Кстати, еще есть четвероногие члены семьи — две собаки и кошка, это очень большие источники радости.

Екатерина Александровна Лохмачева

Врач акушер-гинеколог, заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Тульского областного перинатального центра. Стаж работы 15 лет.

Екатерина Лохмачева тулячка, в 2006 году она окончила Ивановскую медицинскую академию. В семье она — первый и единственный врач.

— В свое время мама очень хотела стать доктором, но у нее не получилось. И она с раннего детства настраивала меня на то, чтобы я стала врачом. Так что о том, что буду поступать в медицинский институт, я знала с первого класса.

Акушерство и гинекология очень отличается от всех других медицинских специальностей. Мы даже работаем не в больнице, а в родильном доме. Мы не лечим больных, а помогаем женщинам стать мамами, получаем огромное количество положительных эмоций и встречаем новую жизнь — это всегда очень волнующий опыт. И привыкнуть к этому практически невозможно, хоть и прошло уже 15 лет с тех пор, как я начала работать.

Екатерина Александровна признается, что самая большая радость в ее работе, когда беременность разрешается благополучными родами.

— Ведь беременность длится долго, женщина все это время испытывает огромное количество различных эмоций, и когда роды заканчиваются счастливым рождением здорового ребенка — это самое лучшее, что есть в нашей работе. Очень люблю свою профессию за то, что мы приносим огромное количество радости пациентам.

За практику у каждого врача есть яркие случаи, которые остаются в памяти навсегда. Есть такие и у Екатерины Лохмачевой.

— Несколько лет назад, когда я работала еще в ЦРД на ул. Революции, у нас была сложная пациентка по имени Надежда. У нее была соматическая патология и экстрофия мочевого пузыря. Но благодаря нашим усилиям и усилиям врачей из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова эта женщина стала мамой, даже дважды! Это очень редкий случай, таких в моей практике больше не было. И две успешных беременности у нее — большое наше достижение. Сейчас она и ее дети живут полноценной жизнью.

По словам Екатерины Александровны, тройни у тулячек рождаются крайне редко. А вот двойни бывают более десяти случаев за год. Набирают популярность партнерские роды, причем с будущей мамой в родзале присутствуют не только мужья, но и мамы, сестры и даже свекрови!

— Мы всегда это приветствуем! Женщине так спокойнее, она эмоционально более стабильна, и роды проходят в более комфортных для нее условиях.

Кстати, Екатерина Лохмачева - кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института ТулГУ. Вот уже четыре года она занимается и педагогической деятельностью.

- Я преподаю студентам четвертого курса, а с сентября 2024 года буду заниматься с молодыми докторами - ординаторами, которые уже придут к нам целенаправленно работать в акушерстве. Это очень интересно! Сразу видишь, кому нравится учиться, кто задает большое количество вопросов, у кого в глазах есть интерес. Приятно делиться своими знаниями, и самое главное - ты понимаешь, что тоже учишься, повторяешь, закрепляешь информацию. Это очень развивает тебя в личностном и эмоциональном плане. Очень благодарная и благотворная работа. И плодотворная!

Дома Екатерину Александровну ждет ее семья: муж Андрей Николаевич и шестилетняя дочка Вера. Они очень гордятся мамой и всегда и во всем поддерживают ее.

— Когда бывает время, хожу в спортзал, с семьей любим ходить в кафе и рестораны, ездим отдыхать, летом любим выезжать на природу, на дачу к бабушкам и дедушкам.

Олеся Юрьевна Гаджимагомедова

Врач-неонатолог отделения новорожденных родильного отделения Ефремовской районной клинической больницы им. А. И. Козлова, и. о. заведующего отделением новорожденных.

Олеся Гаджимагомедова окончила Курский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия», интернатуру в ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России по специальности «Неонатология».

Сначала работала врачом-педиатром детской поликлиники в Курске, затем анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации и интенсивной терапии перинатального центра Курска, неонатологом в отделении неонатологического профиля родильного отделения.

Кто же такой неонатолог? Это врач, который занимается здоровьем ребенка в первые 28 дней его жизни, этот период называется неонатальным. Неонатолог присутствует при родах, вслед за акушером принимает малыша и осматривает его. Под опекой неонатологов и крохи, рожденные раньше положенного срока.



Шесть лет назад Олеся вместе с мужем, тоже врачом, и детьми переехала из Курска в Ефремов.

— Мои родители — педагоги. И у меня с детства была любовь к детям, а ещё больше хотелось им помогать быть здоровыми.

Всегда восхищали врачи, их самоотверженность, терпение, готовность прийти на помощь даже тогда, когда самому врачу нужна помощь. Знаю, что эта профессия сложная, на неё нужно много сил. Помимо еще необходимо время и терпение. Кто может спокойно смотреть на маленького человечка, которому плохо, у которого что-то болит и он плачет. Сердце обливается кровью и ты сам мучаешься, не зная, как помочь малышу. Став врачом, лечишь таких деток, делаешь все, чтобы они никогда не плакали от боли. Очень рада рождению малышей, рождению новой жизни. Рождение человека — это чудо!

Олеся Гаджимагомедова преподает в Ефремовском медицинском колледже. На базе молодежного подросткового центра совместно с директором МПЦ «Октябрьский» в Ефремове и многодетной мамой организовали клуб «Невидимые нити» в поддержку молодым семьям.

Хобби Олеси Юрьевны — спорт. Именно он помогает переключиться, расслабиться, напитаться силой и энергией. Она занимается легкой атлетикой, велоспортом, джампингом. Физическая активность помогает отвлечься от ежедневной рутины и избавиться от стресса.