Двигаться свободно и жить без боли. Советы ортопеда-травматолога

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Интерес к жизни и любовь к своему делу – главный источник энергии движения по мнению Галины Сермяжко, основателя и главного врача центра восстановительной медицины «Феникс».

О том, как сохранить свободу движения в любом возрасте, какие современные технологии помогают быстрее восстановиться после заболеваний и травм, что нужно и как заниматься спортом, — в ее интервью.

Галина Сермяжко, основатель и главный врач центра восстановительной медицины «Феникс», врач-ортопед, травматолог

— Галина Константиновна, какие важные события произошли в центре «Феникс» за последнее время? Как изменился подход к лечению? Открылся ли второй филиал центра, как вы планировали?

— Нам удалось реализовать все планы, которые мы строили на прошлый и нынешний год, и сейчас мы продолжаем дальше развивать наш медицинский центр. Открылся и успешно работает второй филиал на ул. Дм. Ульянова, 13.

Совершенно правильным было решение внедрить новые методы лечения. Так, мы начали активно применять инновационную медицинскую технологию плазмотерапии CORTEXIL PRP — технологию, в которой соблюдены все условия получения терапевтически эффективной, богатой тромбоцитами плазмы очень высокого качества. PRP-терапия — это современная клеточная биотехнология, входящая в сферу регенеративной медицины, с выраженным терапевтическим эффектом в восстановительном лечении пациентов с травмами и остеоартрозами.

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— Расскажите о новых аппаратах, которые появились у вас за последнее время. При каких заболеваниях вы их применяете и как они помогают восстановлению?

— В центре «Феникс» появились новые физиотерапевтические методы: это технологии высокоинтенсивной лазеротерапии (HILT) и высокоинтенсивной магнитотерапии (SIS).

ХИЛТ-терапия оказывает выраженное обезболивающее и регенераторное действие, значительно улучшает кровообращение и обменные процессы, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Наиболее эффективна ХИЛТ-терапия при дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, сопровождающихся выраженными болями.

SIS — это магнитотерапия высокой интенсивности. Высокоэффективный физиотерапевтический метод применяется для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата: костей, связок, сухожилий, мышц, фасций, нервно-мышечных расстройств. В зависимости от настроек частоты и интенсивности стимуляции достигается облегчение боли, снятие блокады суставов, ускорение заживления переломов, расслабление мышц или их укрепление.

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— Как развивается детское направление? За год вы убедились в правильности этого решения — работать с детьми?

— Да, мы успешно развиваем детское направление в ортопедии и травматологии. Программы реабилитации разрабатываются как для получивших травмы детей, так и для имеющих врожденные патологии (сколиозы, плоскостопие и т. д.). Лечение сочетает классические подходы и современные технологии. Физиолечение для детей рекомендует лечащий врач, а конкретную дозировку, курс лечения, интервалы между процедурами назначает наш физиотерапевт, учитывая показания и противопоказания, состояние маленького пациента и его возраст. Широко используется физическая реабилитация, классический массаж, что помогает восстановить двигательные функции у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата после травм или операций. Оправдала себя и лечебная физкультура по методу К. Шрот у детей с нарушениями осанки, сколиозами: позитивные изменения наблюдаются у таких пациентов через 1-3 месяца работы.

— Сейчас многие активно занимаются спортом, фитнесом. Бывает так, что случаются падения, растяжения, и люди иногда предпочитают перетерпеть — пройдет. На какие симптомы нельзя закрывать глаза?

— Физическая культура и спорт прочно вошли в нашу жизнь. Систематически занимаются физической культурой и спортом, по разным данным, от 50 до 70% населения. Систематические занятия спортом, участие в соревнованиях различного уровня требует больших энергозатрат организма, что приводит к его утомлению. Неправильный подход к тренировочному процессу, спортивным соревнованиям, может привести к травмам. Если после занятий спортом появились боли, ограничения подвижности в суставах, отек, гематомы, необходимо как можно раньше показаться специалисту! Раннее обращение позволяет быстро справиться с большинством проблем.

— В «Феникс» обращаются спортсмены ведущих тульских клубов. С какими запросами они к вам приходят?

— К нам обращаются представители различных видов спорта, и для каждого вида характерны свои проблемы. Например, футбол и волейбол занимают первое место в рейтинге самых травматичных видов. Это очень динамичные игры, с резко меняющимся темпом и большой нагрузкой. В футболе — на коленные и голеностопные суставы, в волейболе — на плечевые и межфаланговые суставы кисти, которые чаще всего и страдают во время тренировок и соревнований.

Профессиональные спортсмены — особенный контингент наших пациентов. Мы очень внимательно относимся к их проблемам. Мы применяем комплексный подход к лечению спортивных травм для достижения быстрого положительного результата и улучшения физического состояния спортсмена.

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Совсем недавно мы начали применять Текар-терапию. Это современная физиотерапевтическая методика, основанная на применении электромагнитных полей. Импульсы поступают в ткани через проводящие электроды и способствуют расширению сосудов, стимуляции клеточного метаболизма, активации кровообращения. Методика разрабатывалась для профессиональных спортсменов с целью быстрой реабилитации после травм. Сегодня Текар-терапию применяют в ортопедии, травматологии, неврологии для устранения боли и функциональной регенерации тканей, повышения способности организма к восстановлению. Под воздействием электромагнитной энергии происходит прогрев связок, фасций и мышц. Они расслабляются и восстанавливаются более интенсивно.

— Ваши доктора постоянно учатся. Что нового освоили за последнее время?

— Медицина очень динамично развивается, постоянно появляются новые методы лечения, современные препараты. И необходимо шагать в ногу со временем. Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, навыки, участвуют в медицинских конференциях, регулярно проходят курсы повышения квалификации, аккредитацию специалистов.

За последнее время мы освоили применение методов остеопатии, кинезиологии, иглорефлексотерапии, применение нейропротеинов в лечении неврологических проблем у пациентов. Освоили методику CORTEXIL PRP. Приобрели новые физиотерапевтические аппараты (Текар, HILT, SIS) и обучили данным методикам всех наших врачей. Все это и предлагаем нашим пациентам, и активно используем.

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— Какая профилактика будет полезна для опорно-двигательного аппарата независимо от возраста? Понятно, что от неприятностей не застрахуешься, особенно при активном образе жизни, но как можно укрепить свой организм, чтобы легче пережить последствия?

— На состояние опорно-двигательного аппарата влияет очень много факторов. Во-первых, питание: в рационе должны присутствовать все необходимые элементы, витамины, минералы.

Второе — физическая активность, ее должно быть не меньше 150-200 минут в неделю. Это укрепляет кости, мышцы, что позволяет значительно снизить риск развития заболеваний опорно-двигательной системы и обеспечить достойную мышечную поддержку позвоночнику и костям.

Третье — отказ от курения, ограничение потребления алкоголя. Курение приводит к потере костной ткани, а чрезмерное употребление алкоголя приводит к снижению всасывания кальция в кишечнике и, следовательно, к развитию остеопороза.

И наконец, необходим медицинский контроль. При наблюдении за состоянием опорно-двигательной системы очень важно вовремя проходить обследования, особенно если вы входите в группу риска или испытываете болезненные ощущения в позвоночнике, костях, суставах. Мужчинам старше 70 лет, женщинам старше 65 лет рекомендую регулярно делать денситометрию — определение плотности костной ткани.

— В чем заключается ваш личный секрет активности, энергичности?

— Мне нравится то, чем я занимаюсь, и моя жизнь в принципе, и поэтому я всегда нахожу энергию для движения. Вспомните: когда вам что-то интересно, вы обязательно найдете для этого силы и мотивацию.

Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 13.

Тула, ул. 9 Мая, 8-а, 1-й этаж.

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