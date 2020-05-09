Пока вы дома, они работают: журналист, ветеринар, реаниматолог, технолог и курьер

журналист

София Гафарова, корреспондент «Вестей», ведущая, автор проектов ГТРК «Тула»:

- Есть такое выражение: «Журналистика — это литература на бегу». А для тележурналиста ещё и: «Вы должны это увидеть!» Творчество, движение и коммуникабельность — вот что привело меня в эту профессию. И если сначала это был путь от простого желания рассказать о важном до самореализации, от потребности до зависимости, то сейчас это уже определенный образ жизни.

Новости не отменишь, поэтому наша работа и не останавливалась. Тем более во время пандемии. Людям особенно важно и интересно знать: «А как у нас?» И понятно, что в выпусках отдается приоритет теме коронавируса. Это время мне точно запомнится работой в масках, перчатках и с ароматом антисептика. В целях безопасности как никогда стало больше «дистанционки». На съемках это использование «удочки» (приспособление, где крепится микрофон на расстоянии положенных 1,5 м). Также по возможности общаемся со спикерами по видеосвязи. Бывает, ведущие выходят в эфир из дома. Сложнее ли стало работать? Я бы сказала — напряженнее, и больше морально. Мы находимся в эпицентре событий, и внутренняя тревога есть, не скрою. Например, снимали перед открытием первый ковидный госпиталь (новый корпус детской областной). Видишь эти специально закупленные ИВЛ, подготовленные палаты, экипированных медиков, а потом через неделю узнаешь, что госпиталь практически заполнен. Мысли, сами понимаете, какие…

В Минкомсвязи признали, что работники СМИ находятся в зоне риска. Кто считает нас смельчаками, кто чудаками. Мы же просто выполняем свою работу. Каждый сюжет по-своему запомнится, начиная с ажиотажа в магазинах и потом безлюдного города, закрытия ТЦ и открытия одним за другим госпиталей и до постоянной статистики заболевших и выздоровевших.

А забавным получился сюжет в самом начале пандемии про женщину-флориста, которая делает лечебные букеты из цитрусовых, имбиря и чеснока. Самым креативным оказался букет из масок, антисептика и лекарств.

Личной гордостью станет авторская программа на тему «Что такое семейный коронакризис и как его пережить?». Очень хочу, чтобы всё это побыстрее закончилось, чтобы все были здоровы. И когда отменят карантин, рвану к родителям в Киреевск!

врач-реаниматолог

Мария Агафонова, врач-реаниматолог:

- Почему я пошла в медики? Ответ прост — мне нравится помогать людям. Мне было семь лет, когда я это поняла, и к своей мечте я шла целенаправленно, училась в химико-биологическом классе. По семейным обстоятельствам я была вынуждена некоторое время заниматься не тем, чем хотелось. Но когда появилась возможность пойти в медицинский вуз, я сразу туда поступила.

Моя работа — оказание помощи людям в критическом состоянии: это разные виды ком, когда человек находится без сознания, тяжелые травмы, кровотечения, шоковые состояния. Работать на скорой можно, только если ваш склад характера позволяет это.

Врачи скорой — люди, которые умеют быстро и четко думать, принимать решения и отвечать за свои действия. Зачастую времени на размышление у нас просто нет.

Сейчас в связи с коронавирусной инфекцией наша работа изменилась. Пациентов с тяжелыми пневмониями (воспалениями легких) стало в разы больше. Нагрузка возросла не только на специализированные бригады скорой — реанимации, но и на обычные линейные бригады. Люди сейчас очень часто вызывают врачей на такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, боясь коронавируса.

Иногда бывают спокойные смены — 1−2 выезда, 1−2 вылета, потому что наши бригады — еще и бригады санитарной авиации, мы летаем на санитарном вертолете. В среднем у нас сейчас 6−7 вызовов за смену.

Благодарят ли пациенты врачей скорой? Знаете, благодарность людей — вещь очень эфемерная. Я ее не жду. Наши пациенты зачастую находятся в таком критическом состоянии, что ждать от них «спасибо» невозможно. Обидно? Нет, что вы, у нас работа такая.

Наша бригада одной из первых начала возить пациентов с коронавирусной инфекцией, с экипировкой мы знакомы уже очень плотно. Раньше у нас были костюмы «Кварц» и «Садолит», которые выпускает питерская фабрика. Они состояли из комбинезона, халата, нарукавников, бахил, очков и маски. Сейчас это костюмы «Тайвек»: комбинезон, бахилы, защитная маска и очки.

Мой муж находится в командировке в Москве — он пилот, работает в столичной санитарной авиации. Вернуться в Тулу он не имеет возможности.

Дома меня ждут мама, тетя, сестра и собака, но там я не была уже месяца два. Сейчас я живу одна. С родными общаемся только по телефону, ведь есть определенная ответственность — вы, сами того не зная, можете

инфицировать своих родных и близких.

Когда всё закончится, я мечтаю уехать в горы. Если бы сейчас не было режима самоизоляции, я бы уже двигалась в сторону Эльбруса, где в мае должен был бы начаться фестиваль горных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Сноуборд, лыжи и скоростной бег в гору — скайраннинг — я это обожаю!

Всем тулякам я хочу сказать — оставайтесь дома! Это единственное, что поможет нам сдержать коронавирус. Пациентов с COVID-19 в Туле много, и не нужно увеличивать их число. Никакие шашлыки, прогулки, бег не стоят того, чтобы вы и ваши близкие пострадали.

технолог

Яна Суменкова, технолог Тульского молочного комбината:

- На Тульском молочном комбинате я занимаюсь разработкой и организацией производственного процесса молока, кефира, йогурта и т. д. Оставить работу на период пандемии я не могу. Производство остановить нельзя — в любое время, а в период самоизоляции тем более, людям нужны качественные продукты.

У нас на Тульском молочном комбинате всегда соблюдаются самые строгие правила безопасности. Но сейчас и они ужесточились. При входе стоят санпропускники, мы измеряем температуру тела. На производстве всё дезинфицируется, например, ручки дверей, телефоны. Мы постарались ограничить перемещение сотрудников по комбинату, чтобы специалисты лишний раз не ходили в другой цех. Каждый из нас несет ответственность перед туляками. Мы пониманием, что безопасность нашей продукции — это безопасность жителей нашей области.

Я соблюдаю правила безопасности и вне работы. Ношу маски, перчатки при необходимости и обрабатываю руки антисептиком. Конечно, никто не хочет заболеть. Но я рада, что могу ходить на работу и быть полезной людям. Надеемся, что жизнь вернется к нормальному ритму!

курьер

Алексей Девичев, курьер службы доставки «Автосуши»:

- Мы доставляем людям еду, поэтому должны соблюдать требования безопасности едва ли не строже всех остальных. Во время пандемии в работе многое изменилось. Теперь мы работаем в перчатках и масках, обрабатываем сумки для пиццы и телефоны антисептиками, а перед выходом на смену измеряем температуру. Конечно, это всё требует времени, но мы относимся к таким вещам ответственно. Сейчас мы не просто возим вкусности, но еще и помогаем людям быть в безопасности.

Стараемся минимизировать контакты между людьми. Клиенты всё чаще расплачиваются онлайн и привыкают пользоваться бесконтактной доставкой.

Последнее — нововведение, о котором раньше даже никто не думал, а сейчас бесконтактная доставка есть почти у всех ресторанов. Ее суть в том, что люди заранее оплачивают заказ через интернет, курьер оставляет еду на сумке, отходит на безопасное расстояние и только тогда звонит клиенту. То есть людям теперь вообще не нужно контактировать с курьером. Когда только ввели такую услугу, ею пользовались мало — было всего 1−2 таких заказа в день, а теперь их около 30−35. Кому-то просто интересно. Были студенты, которые с любопытством смотрели, как это работает, а потом сказали, что выбрали услугу «по приколу» и оставили большие чаевые за «развлечение». Но большинство все-таки беспокоятся именно о безопасности.

В нашей компании все дорожат работой, готовы брать дополнительные смены. Кто-то раньше просто подрабатывал курьером, а сейчас это стало единственным заработком, потому что основная работа приостановилась. Пандемия нас многому научила.

ветеринар

Ангелина Михалева, ветеринарный врач веткабинета «Барон»:

- Мы не останавливали работу, потому что не можем бросить своих четвероногих пациентов. Конечно, работаем в перчатках и масках, проводим дезинфекцию. Но в общем на нашей работе пандемия не отразилась. Мы слегка сократили часы работы, призываем клиентов сопровождать животных по одному. Это, пожалуй, всё.

Во время изоляции клиентов не стало меньше. Даже наоборот: многие, пока сидят дома, решили заняться здоровьем животных — обработать от паразитов, клещей, сделать прививки. Тем более что весной это особенно актуально.

Были у нас и владельцы питомцев, обеспокоенные слухами о коронавирусе у животных. Интересовались, возможно ли это. Я объясняю, что никакой эпидемии среди животных нет.

У кошек уже много лет диагностируют коронавирусную инфекцию, но это совсем другая болезнь, исключительно кошачий вирус, который не передается человеку, так что владельцам домашних животных нечего бояться.

Каждый день мы общаемся с десятками людей, и когда началась пандемия, мои родственники переживали. Родители работают в госучреждениях, они сидят дома. Ветеринары не могут себе такого позволить. Наоборот, пока закрыты детские сады, с нами на работу иногда приходят дети. Стараемся соблюдать все требования безопасности и не забываем, что наша профессия — самая лучшая на свете.

Я мечтала быть ветеринаром с 13 лет, в 14 уже пошла учиться по профессии. Десять лет работаю по специальности и еще ни разу не пожалела об этом. Не смогла бы работать бухгалтером или продавцом. Животные заряжают меня эмоциями, с ними интересно. У каждого свой характер, к каждому нужно найти подход, но это такие эмоции, которые я не променяю ни на что другое!

О других героях читайте здесь!