Эксперты: Уборка квартиры и офиса сбережет здоровье каждому

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Мыть руки – первый совет, которого следует придерживаться в связи с распространением коронавируса. Myslo выяснил, кто в Туле поможет с дезинфекцией и вернет уют и комфорт.

Компания «Био клининг»

Пыль, грязь, пылевые клещи, грибок, неприятный запах и застарелые пятна не только портят внешний вид любого изделия, но и оказывают негативное влияние на здоровье. Мебель, ковры, матрасы, детские кресла и салоны автомобиля является идеальными рассадниками для инфекции и без регулярной качественной чистки не обойтись!

Справиться с любыми пятнами может компания «Био клининг». Ее сотрудники точно знают, как безопасно и эффективно удалить органические, минеральные, солевые соединения, пятна красителей и вернуть обивке яркость и свежесть!

Отсутствие контрастных пятен на мебели, находящейся в использовании несколько лет, создаёт ложное ощущение «ещё чисто». Текстиль обивки уже после 2-3 лет покупки накапливает большие объемы скрытых комплексных загрязнений. Также обивка мебели, ковры и салоны авто молниеносно впитывают в себя никотин, пестициды и другие химикаты, которые каждый из нас ежедневно приносит на подошве обуви. Микроорганизмы, которые со временем появляются в любом покрытии мягкой мебели являются причиной аллергии, простуды и могут спровоцировать приступ астмы!.

Ежедневная уборка в этом случае малоэффективна. В этом случае поможет только химчистка и профессиональная уборка в доме, включающая мойку окон.

В условиях неспокойной эпидемиологической ситуации нужно очень внимательно относиться к безопасности своей квартиры и регулярно проводить профессиональную уборку.

Не рискуйте своим здоровьем. Компания «БиоКлининг» поможет сделать ваш дом безопасным для жизни и вернуть в него уют.

Преимущество компании «БиоКлининг»:

Гарантия результата/качества; ответственные/обученные специалисты; используемая химия имеет сертификат качества/гипоаллергенна, без вреда для детей и животных; работа в любое для клиента время; любой вид расчета; индивидуальный подход к каждому клиенту.

«БиоКлининг»

Тула, ул. Красноармейский проспект, д.7

Узнайте больше о компании на сайте: bio-cleaning-tula.ru

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Группа компаний «Тулаклининг»

В доме маленькие дети и совсем нет времени на уборку?

Закончен ремонт и остался последний штрих – навести лоск?

Грязно в цеху, но не хватает рук навести чистоту?

Грязный фасад или окна, но уборку на большой высоте провести проблематично?

Транспортное средство требует химчистки или дезинфекции?

Если хотя бы на один вопрос вы отвечаете «Да», вам поможет группа компаний «Тулаклининг»

Тула, ул. Пирогова, 14а

+7 (4872) 58-23-73

+7 (952) 015-33-33

tulaklining@ya.ru

Команда «Тулаклининг» – это профессиональные специалисты, которые готовы предоставить полный спектр услуг клининга в Туле. Высокий уровень сервиса с 2012 года работы этой компании уже успели оценить тысячи туляков, организаций и предприятий. Среди постоянных клиентов – крупные сети магазинов, элитные поселки и самые разные предприятия.

Спектр услуг действительно обширный:

Генеральная уборка домов/коттеджей: многолетняя качественная уборка позволила заработать безупречную репутацию, которой доверяют даже элитные апартаменты.

Уборка помещений после строительства/ремонта: Сотрудники «Тулаклининг» знают все нюансы работы со строительной пылью и прочими строительными отходами и применяют только лучшее оборудование для уборки, чтобы в доме не осталось ни пылинки.

Эко-уборка: при выполнении эко-уборки применяются только экологически чистые средства для удаления грязи, а дезинфекция проводится паром. Неприятные запахи удаляются с помощью озонирования.

Устранение неприятных запахов озоном: в квартире, офисе или автомобиле, появился неприятный запах, необходимо сделать дезинфекцию и удалить грибок или плесень. Озонация – помещения, это быстрый и эффективный способ, избавиться от любого запаха, уничтожить вирусы, бактерии и насекомых, удалить плесень. Она способна нейтрализовать даже ртуть и её ядовитые пары. Газ легко проникает в самые труднодоступные места в квартире и мебель и справляется с любым микроорганизмом. Кстати, дезинфекция озоном, до 100 раз быстрее, чем химией и на 50% сильнее хлора. После обработки озоном, останется, только свежий воздух как после дождя.

Экспресс-уборка: срочная и быстрая уборка любого помещения, включающая в себя комплекс профессионально выполненных работ. Набор услуг может варьироваться в зависимости от пожелания заказчика, и предусматривать мытье окон и зеркал, удаление пятен с твердых и мягких поверхностей, мойку стен и потолков, сухую чистку пылесосом мебели и ковров, удаление пыли с любой поверхности, очистку и дезинфекцию ванн, унитазов, раковин и вынос мусора. Сотрудники клининговой компании оперативно выезжают на объект и незамедлительно приступаем к уборке.

Мойка фасадов, окон и чистка штор. Команда профессионалов быстро устранит даже самые застарелые пятна на фасаде и окнах любого здания. Окна выше 6 метров? У «Тулаклининг» есть решение! Ее сотрудники применяют профессиональное клининговое оборудование для работы на высоте.

Чисты окна требуют и чистых штор. Команда «Тулаклининг» легко вернет им свежесть.

«Тулаклининг» объявляет о сезонной скидке

на мойку окон – 25%.

Уборка торговых и промышленных помещений. Поручите заботу о чистоте профессионалам с большим опытом работы.

Химчистка ковров и мебели. Аквачистка ковров проводится по американской технологии с вывозом в цех.

Успейте воспользоваться выгодным предложением и получить качественную химчистку со скидкой 25%.

Прием ковров в химчистку ведется по адресу: Тула, ул. Пирагова, 14а.

Пять причин отдать предпочтение «Тулаклининг»:

При работе сотрудники используют только профессиональные моющие средства. Абсолютно вся химия подбирается индивидуально под ту поверхность, которую предстоит очистить. Даже самая дорогая обивка не повредится, а репутация «Тулаклининг» останется незапятнанной! Мастера могут готовы выехать круглосуточно, в том числе принять срочный заказ. Диспетчерская служба работает 24 часа в сутки. Сотрудники – профессионалы своего дела. Персонал регулярно проходит обучение и ежегодную переквалификацию. Благодаря этому они могут работать с любым, даже самым сложным клининговым оборудованием. Скидки пенсионерам и инвалидам. Карты лояльности.

Воспользуйтесь услугами профессионалов:

Тула, ул. Пирогова, 12а

+7 (4872) 58-23-73

+7 (952) 015-33-33

tulaklining@ya.ru