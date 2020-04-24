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Эксперты: Уборка квартиры и офиса сбережет здоровье каждому
Фото pixabay.com.
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Эксперты: Уборка квартиры и офиса сбережет здоровье каждому

Мыть руки – первый совет, которого следует придерживаться в связи с распространением коронавируса. Myslo выяснил, кто в Туле поможет с дезинфекцией и вернет уют и комфорт. 

Компания «Био клининг»

Компания «Тулаклининг»

 

Компания «Био клининг»

Пыль, грязь, пылевые клещи, грибок, неприятный запах и застарелые пятна не только портят внешний вид любого изделия, но и оказывают негативное влияние на здоровье. Мебель, ковры, матрасы, детские кресла и салоны автомобиля является идеальными рассадниками для инфекции и без регулярной качественной чистки не обойтись!

Справиться с любыми пятнами может компания «Био клининг». Ее сотрудники точно знают, как безопасно и эффективно удалить органические, минеральные, солевые соединения, пятна красителей и вернуть обивке яркость и свежесть!

Отсутствие контрастных пятен на мебели, находящейся в использовании несколько лет, создаёт ложное ощущение «ещё чисто». Текстиль обивки уже после 2-3 лет покупки накапливает большие объемы скрытых комплексных загрязнений. Также обивка мебели, ковры и салоны авто молниеносно впитывают в себя никотин, пестициды и другие химикаты, которые каждый из нас ежедневно приносит на подошве обуви. Микроорганизмы, которые со временем появляются в любом покрытии мягкой мебели являются причиной аллергии, простуды и могут спровоцировать приступ астмы!.

Ежедневная уборка в этом случае малоэффективна. В этом случае поможет только химчистка и профессиональная уборка в доме, включающая мойку окон.

 

В условиях неспокойной эпидемиологической ситуации нужно очень внимательно относиться к безопасности своей квартиры и регулярно проводить профессиональную уборку.

Не рискуйте своим здоровьем. Компания «БиоКлининг» поможет сделать ваш дом безопасным для жизни и вернуть в него уют. 

 

Преимущество компании «БиоКлининг»:

  1. Гарантия результата/качества;
  2. ответственные/обученные специалисты;
  3. используемая химия имеет сертификат качества/гипоаллергенна, без вреда для детей и животных;                  
  4. работа в любое для клиента время;
  5. любой вид расчета;
  6. индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 1
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 2
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 3
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 4
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 5
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 6
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 7
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 8
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 9
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 10
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 11
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 12
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 13
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 14
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 15
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 16
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 17
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 18
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 19
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 20
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«БиоКлининг»

 
Тула, ул. Красноармейский проспект, д.7
 
Узнайте больше о компании на сайте: bio-cleaning-tula.ru
или в Инстаграме:  
 

Группа компаний «Тулаклининг»

  • В доме маленькие дети и совсем нет времени на уборку?
  • Закончен ремонт и остался последний штрих – навести лоск? 
  • Грязно в цеху, но не хватает рук навести чистоту? 
  • Грязный фасад или окна, но уборку на большой высоте провести проблематично? 
  • Транспортное средство требует химчистки или дезинфекции?

Если хотя бы на один вопрос вы отвечаете «Да», вам поможет группа компаний «Тулаклининг» 

Тула, ул. Пирогова, 14а
 +7 (4872) 58-23-73
 +7 (952) 015-33-33
tulaklining@ya.ru

 

Команда «Тулаклининг» – это профессиональные специалисты, которые готовы предоставить полный спектр услуг клининга в Туле. Высокий уровень сервиса с 2012 года работы этой компании уже успели оценить тысячи туляков, организаций и предприятий. Среди постоянных клиентов – крупные сети магазинов, элитные поселки и самые разные предприятия.

 

Спектр услуг действительно обширный:

Генеральная уборка домов/коттеджей: многолетняя качественная уборка позволила заработать безупречную репутацию, которой доверяют даже элитные апартаменты. 

Уборка помещений после строительства/ремонта: Сотрудники «Тулаклининг» знают все нюансы работы со строительной пылью и прочими строительными отходами и применяют только лучшее оборудование для уборки, чтобы в доме не осталось ни пылинки.

Галерея
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 1
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 2
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 3
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 4
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 5
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 6
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 7
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 8
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 9
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 10
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 11
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 12
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 13
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 14
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 15
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 16
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 17
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 18
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Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 20
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 21
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 22
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Эко-уборка: при выполнении эко-уборки применяются только экологически чистые средства для удаления грязи, а дезинфекция проводится паром. Неприятные запахи удаляются с помощью озонирования.

 

Устранение неприятных запахов озономв квартире, офисе или автомобиле, появился неприятный запах, необходимо сделать дезинфекцию и удалить грибок или плесень. Озонация – помещения, это быстрый и эффективный способ, избавиться от любого запаха, уничтожить вирусы, бактерии и насекомых, удалить плесень. Она способна нейтрализовать даже ртуть и её ядовитые пары. Газ легко проникает в самые труднодоступные места в квартире и мебель и справляется с любым микроорганизмом. Кстати, дезинфекция озоном, до 100 раз быстрее, чем химией и на 50% сильнее хлора. После обработки озоном, останется, только свежий воздух как после дождя.

Экспресс-уборкасрочная и быстрая уборка любого помещения, включающая в себя комплекс профессионально выполненных работ. Набор услуг может варьироваться в зависимости от пожелания заказчика, и предусматривать мытье окон и зеркал, удаление пятен с твердых и мягких поверхностей, мойку стен и потолков, сухую чистку пылесосом мебели и ковров, удаление пыли с любой поверхности, очистку и дезинфекцию ванн, унитазов, раковин и вынос мусора. Сотрудники клининговой компании оперативно выезжают на объект и незамедлительно приступаем к уборке.

 

Мойка фасадов, окон и чистка штор. Команда профессионалов быстро устранит даже самые застарелые пятна на фасаде и окнах любого здания. Окна выше 6 метров? У «Тулаклининг» есть решение! Ее сотрудники применяют профессиональное клининговое оборудование для работы на высоте.

Чисты окна требуют и чистых штор. Команда «Тулаклининг» легко вернет им свежесть.

«Тулаклининг» объявляет о сезонной скидке
на мойку окон – 25%.

Галерея
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 1
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 2
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 3
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 4
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 5
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Уборка торговых и промышленных помещений. Поручите заботу о чистоте профессионалам с большим опытом работы. 

Галерея
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 1
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 2
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 3
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 4
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 5
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 6
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 7
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 8
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 9
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 10
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 11
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 12
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 13
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 14
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 15
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 16
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 17
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 18
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Химчистка ковров и мебели. Аквачистка ковров проводится по американской технологии с вывозом в цех. 

Успейте воспользоваться выгодным предложением и получить качественную химчистку со скидкой 25%. 

Прием ковров в химчистку ведется по адресу:  Тула, ул. Пирагова, 14а.
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Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 1
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 2
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 3
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 4
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 5
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 6
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 7
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 8
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 9
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 10
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 11
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 12
Эксперты: Дезинфекция квартиры и салона автомобиля сбережет здоровье каждому, Фото: 13
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Пять причин отдать предпочтение «Тулаклининг»:

  1. При работе сотрудники используют только профессиональные моющие средства. Абсолютно вся химия подбирается индивидуально под ту поверхность, которую предстоит очистить. Даже самая дорогая обивка не повредится, а репутация «Тулаклининг» останется незапятнанной!
  2. Мастера могут готовы выехать круглосуточно, в том числе принять срочный заказ. Диспетчерская служба работает 24 часа в сутки.
  3. Сотрудники – профессионалы своего дела. Персонал регулярно проходит обучение и ежегодную переквалификацию. Благодаря этому они могут работать с любым, даже самым сложным клининговым оборудованием.
  4. Скидки пенсионерам и инвалидам.
  5. Карты лояльности.

Воспользуйтесь услугами профессионалов: 

Тула, ул. Пирогова, 12а
 +7 (4872) 58-23-73
 +7 (952) 015-33-33
tulaklining@ya.ru
Тулаклинин71
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 15:12 +1
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