Пока вы дома, они работают: истории зоотехника, дворника и продавца

Татьяна Данилина, продавец сети «Магнит»:

– Многие говорят о том, что мы как врачи: находимся в эпицентре этой ситуации с коронавирусом. И для меня это не преувеличение. Как только всё началось, конечно, мы, как и все, волновались: как будем работать в таких условиях и как защищать себя, когда обслуживаешь сотни человек в день. Но мы быстро перестроились. У нас проверяют температуру, выдают одноразовые маски и перчатки, на кассах есть пластиковые экраны, в залах – разметка. А в перерыв мы обрабатываем рабочие места санитайзерами и дезинфицируем кассы.

Изменился подход к работе. Стало меньше ценников, которые мы печатаем и меняем каждый день. Сейчас внимание сосредоточено на другом, это сильно облегчило работу. Мы пристально следим за выкладкой товаров первой необходимости, к которым у покупателей, особенно возрастных, всё еще есть повышенный интерес. В марте жители покупали много круп, подсолнечного масла, туалетной бумаги. Нагрузка тогда была большая. Сейчас спокойнее, люди поняли, что не надо бояться: с полок продукты не исчезнут и дефицита, как в советскую эпоху, не будет. Покупатели уже не берут много, берут столько, чтобы хватило на обед. Снова в ходу фрукты и овощи, сладости, сыр, фарш.

Покупатели в большинстве своем всё понимают, иногда даже благодарят нас за то, что мы соблюдаем меры безопасности.

Большинство посетителей держат дистанцию, приходят в масках, перчатках, со своими сумками.

Жизнь продолжается, и обезопасить себя от всего невозможно, но я по максимуму защищаю себя и родных. Приходя домой, обязательно мою с мылом руки и лицо, протираю дезинфицирующими средствами дверные ручки и выключатели, стараюсь больше есть овощей и фруктов, делаю зарядку, хожу только на работу и домой. Это такие простые вещи, но, уверена, они помогут не заболеть.

дворник

Андрей Ржевских, дворник Тульской городской управляющей компании:

– Чтобы во дворах было чисто, выхожу на работу каждый день. Тем более сейчас, в период пандемии коронавируса, чистота особенно важна. Смена не стала короче, всё те же восемь часов в день, как и всегда. Единственное, делаю перерывы, стараюсь убираться тогда, когда на улице меньше всего людей. Жителям так спокойнее, и я это уважаю. К тому же сейчас весна, кругом пыль, и никто не хочет попасть в нее, когда выходит из дома в чистом.

Во время самоизоляции у дворников стало меньше работы. Специалисты подсчитывают, сколько людей остаются в своих квартирах, не выходят из дома. Но у меня информация самая правдивая: туляки соблюдают самоизоляцию, это я вижу во дворах каждый день. Людей мало, и мусора они стали кидать значительно меньше.

Я не паникую и не считаю, что нахожусь в зоне риска. Но правила соблюдаю, постоянно мою руки. Знаете, сейчас есть шутка, что если от девушки пахнет хозяйственным мылом, то это вызывает больше доверия к ней. И сейчас в этой шутке очень много правды. Считаю, что если мне не суждено заболеть, то это и не произойдет. Но судьбу не испытываю: лишний раз в магазин и другие общественные места не хожу.

Сейчас дворникам можно позавидовать – мы в числе немногих, кому можно выходить на улицу. И я этому рад. Сидеть дома было бы очень сложно. Да и финансовых возможностей, чтобы изолироваться на пару месяцев и сидеть без заработка, нет.

Я рад, что у меня есть работа.

В период пандемии коронавируса с этим сложно, многих увольняют, срезают зарплату. И самое время почувствовать значимость своей профессии.

Пусть она не самая престижная, но точно очень нужная людям.