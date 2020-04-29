Пока вы дома, они работают: истории зоотехника, дворника и продавца
Люди самых разных профессий в Туле выходят на работу, чтобы мир вокруг оставался прежним. И сегодня мы расскажем о некоторых из них.
Татьяна Данилина, продавец сети «Магнит»:
– Многие говорят о том, что мы как врачи: находимся в эпицентре этой ситуации с коронавирусом. И для меня это не преувеличение. Как только всё началось, конечно, мы, как и все, волновались: как будем работать в таких условиях и как защищать себя, когда обслуживаешь сотни человек в день. Но мы быстро перестроились. У нас проверяют температуру, выдают одноразовые маски и перчатки, на кассах есть пластиковые экраны, в залах – разметка. А в перерыв мы обрабатываем рабочие места санитайзерами и дезинфицируем кассы.
Изменился подход к работе. Стало меньше ценников, которые мы печатаем и меняем каждый день. Сейчас внимание сосредоточено на другом, это сильно облегчило работу. Мы пристально следим за выкладкой товаров первой необходимости, к которым у покупателей, особенно возрастных, всё еще есть повышенный интерес. В марте жители покупали много круп, подсолнечного масла, туалетной бумаги. Нагрузка тогда была большая. Сейчас спокойнее, люди поняли, что не надо бояться: с полок продукты не исчезнут и дефицита, как в советскую эпоху, не будет. Покупатели уже не берут много, берут столько, чтобы хватило на обед. Снова в ходу фрукты и овощи, сладости, сыр, фарш.
Покупатели в большинстве своем всё понимают, иногда даже благодарят нас за то, что мы соблюдаем меры безопасности.
Большинство посетителей держат дистанцию, приходят в масках, перчатках, со своими сумками.
Жизнь продолжается, и обезопасить себя от всего невозможно, но я по максимуму защищаю себя и родных. Приходя домой, обязательно мою с мылом руки и лицо, протираю дезинфицирующими средствами дверные ручки и выключатели, стараюсь больше есть овощей и фруктов, делаю зарядку, хожу только на работу и домой. Это такие простые вещи, но, уверена, они помогут не заболеть.
Андрей Ржевских, дворник Тульской городской управляющей компании:
– Чтобы во дворах было чисто, выхожу на работу каждый день. Тем более сейчас, в период пандемии коронавируса, чистота особенно важна. Смена не стала короче, всё те же восемь часов в день, как и всегда. Единственное, делаю перерывы, стараюсь убираться тогда, когда на улице меньше всего людей. Жителям так спокойнее, и я это уважаю. К тому же сейчас весна, кругом пыль, и никто не хочет попасть в нее, когда выходит из дома в чистом.
Во время самоизоляции у дворников стало меньше работы. Специалисты подсчитывают, сколько людей остаются в своих квартирах, не выходят из дома. Но у меня информация самая правдивая: туляки соблюдают самоизоляцию, это я вижу во дворах каждый день. Людей мало, и мусора они стали кидать значительно меньше.
Я не паникую и не считаю, что нахожусь в зоне риска. Но правила соблюдаю, постоянно мою руки. Знаете, сейчас есть шутка, что если от девушки пахнет хозяйственным мылом, то это вызывает больше доверия к ней. И сейчас в этой шутке очень много правды. Считаю, что если мне не суждено заболеть, то это и не произойдет. Но судьбу не испытываю: лишний раз в магазин и другие общественные места не хожу.
Сейчас дворникам можно позавидовать – мы в числе немногих, кому можно выходить на улицу. И я этому рад. Сидеть дома было бы очень сложно. Да и финансовых возможностей, чтобы изолироваться на пару месяцев и сидеть без заработка, нет.
Я рад, что у меня есть работа.
В период пандемии коронавируса с этим сложно, многих увольняют, срезают зарплату. И самое время почувствовать значимость своей профессии.
Пусть она не самая престижная, но точно очень нужная людям.
Максим Булдаков, ведущий зоотехник Тульского экзотариума:
– Во время самоизоляции у нас ничего не изменилось, работаем как обычно. Животных нельзя оставить: нужно их кормить, убирать вольеры. Они ничего не знают о пандемии, и их жизнь должна оставаться комфортной. Каждый день я так же расписываю рацион кормления приматов, слежу за инкубатором, кормлю рыб, помогаю рабочим. У нас в экзотариуме нет четкого разделения: если нужна помощь, то мы все помогаем друг другу, беремся за любую работу.
С животными провожу минимум восемь часов, но, честно говоря, стандартный рабочий день бывает редко. С восьми утра я могу засидеться до восьми-девяти вечера, а иногда и до самой ночи. Это моя инициатива, мне нравится работать с животными, наблюдать за ними. Некоторые из них – ночные жители, и мне важно знать, как они себя ведут, как едят. Мне нужно понимать их поведение, чтобы подбирать для них оптимальные условия. Их жизнь не останавливается в конце нашего рабочего дня, поэтому и задерживаемся.
Хорошо, что руководство поддерживает наше стремление. Мне есть с чем сравнить. Я приехал работать в Тульский экзотариум из Екатеринбургского зоопарка, там нас не понимали. А в Туле начальник сама биолог, тоже любит животных и понимает, что им нужно.
Я люблю свою работу, от общения с животными всегда получаешь положительные эмоции. У нас здесь всегда есть жизнь, даже если за окном улицы пустые. Хотя некоторые неприятные коррективы изоляция всё же внесла: экзотариум остался без посетителей.
Рептилиям всё равно, а вот сурикаты и приматы скучают – они привыкли к людям.
Сурикаты обычно целыми днями красуются перед гостями, бегают, активничают, общаются, а сейчас они стали пассивнее.
К нам животные очень привыкли, и мы для них уже неинтересны. Они выходят, увидят сотрудников и убегают опять, – никакого для них разнообразия! Приматы наблюдают за людьми, это тоже своего рода обогащение для них. А теперь и смотреть некуда, ничего не происходит. Мы выкручиваемся как можем. Даем больше новых игрушек, развлекаем животных, чтобы их мозг работал. Так что, туляки, знайте: наши постояльцы скучают по вам и ждут встречи.