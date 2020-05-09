Онлайн-выходные в Туле: 9-11 мая
Концерты, лекции, мастер-классы, спектакли и многое другое — в нашем обзоре выходных в формате онлайн.
На День Победы у нас большая афиша онлайн-мероприятий: смотрите ее по ссылке.
Онлайн-концерт «Песни Победы»
Когда: 9 мая, суббота, 17.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Телеканал Москва 24 совместно с мультимедийным сервисом Okko 9 мая проведет трансляцию концерта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В онлайн-выступлении «Песни Победы» примут участие Uma2rman, Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич. Самые известные композиции о войне и Великой победе прозвучат вживую. Зрителей ждут бессмертные строки песен «Темная ночь», «Смуглянка», «Давай закурим», «Последний бой», «На безымянной высоте» и многие другие.
Онлайн-трансляция записи спектакля «Рядовые»
Когда: 9 мая, суббота, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Читка пьесы «Война»
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» совместно с Greenheadlights подготовит видео читку пьесы Юлии Поспеловой «Война», которая вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая Ремарка». «Война» не похожа на пьесу в привычном понимании. Это стихотворный текст, разделенный на пять коротких фрагментов. Четыре персонажа: Первый, Второй, Третий и Я. Текст написан метафорично и касается не какой-то конкретной войны, а скорее исследует собирательный образ войны. Необычным будет не только текст, но и формат читки — пьеса будет представлена с помощью визуализации звукового сета. Эта история про войну между людьми и про войну внутри себя.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» 9 и 10 мая в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
9 мая
20.00 Прямой эфир, посвященный 75-летию Великой Победы.
10 мая
17.00 Викторина «Своя игра online».
20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Директор Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик» Марина Мазанова.
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
9 мая:
- 11.00 С Днём Победы! Поздравление от директора экзотариума.
- 16.00 Онлайн-лекция «Зоопарки в годы войны».
10 мая:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
11 мая:
- 11.00 Эдиповы тамарины
- 16.00 Шпороносная черепаха
Онлайн-концерт Sonic Death
Когда: 10 мая, воскресенье, 20.00.
Как попасть: перейти в назначенное время по ссылке.
Sonic Death много чего перепробовала — обреченный подростковый нигилизм ранних альбомов, ироничные заигрывания с эстетикой блэка и психоделией. В итоге на лонгплее «Punks Against Mafia, Vol?.? 2» группа пришла к разочарованно-злободневному настрою, — а как по-другому, когда вокруг сажают за репосты, а девушки мечтают о квартирах вместо того, чтобы мечтать встречаться с рок-звездами? И в то же время в этой динамичной, тщательно продуманной лоуфай-музыке чувствуется радость от собственной мощи и в целом позитивная интонация — да, все в огне, мы горим, ну и что?
Первый мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»
Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Марьино поле»
Когда: 10 мая, воскресенье, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Брошенные деревни… Брошенные люди… Никому не нужные люди… Разруха в головах, разруха в сердцах. Сказка о смерти… Три столетние старухи, доживая свой век, отправляются встречать своих мужей, не вернувшихся с фронта. Зачем? Почему? Эта история в пересказе Олега Богаева приобретает фантасмагорические очертания. И вот уже на пути у старух Левитан, Сталин, два бойца из старого кинофильма… Странность происходящего больше похожа на старческую галлюцинацию. Не понятно, где правда, а где вымысел, где Жизнь, а где Смерть… Этот спектакль о многом. О чём? Пусть каждый решит это для себя…
Онлайн-трансляция спектакля «Садко»
Когда: 11 мая, понедельник, 19.00.
Как попасть: перейти в назначенное время по ссылке.
Киноклуб в «Типографии»
Когда: 10 мая, воскресенье, 18.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»
Когда: 11 мая, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
«Insta Live Festival»: «Комсомольск», Тося Чайкина
Когда: 11 мая, понедельник, 10.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
В рамках онлайн-феста «Insta Live Festival» в инстаграме бренда NYX будут играть интересные молодые представительницы женской инди-сцены страны. Главными героинями первого дня станут две молодые и обаятельные девушки Даша и Ариша из группы «Комсомольск», которые поддержке небольшого состава музыкантов исполняют инди-рок о плывучей и ненадежной современности. Личные истории в их песнях сочетаются с мемами, культурными отсылками, фиксацией локальных новостей и тревог — все это осуществляется под мелодичную гитарную музыку, с мечтательной иронией и неминуемой отстраненностью. Ничего удивительного, что дебют «Комсомольска» в 2018 году стал микросенсацией в мире новой гитарной музыки. Второе имя в лайнапе — Тося Чайкина, за спиной у которой создание нашумевшей бедрум-поп-группы «Море облаков», инструментальный проект Tosyachai, сотрудничество в качестве вокалистки и композитора с Sunsay, Ассаи, «Лауд», Мэйти и многими другими артиста
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Отель Мумбаи: Противостояние
Майские праздники продолжаются, мой дорогой друг.
По традиции мы подготовили для тебя несколько замечательных фильмов, чтобы ты смог пополнить свою фильмотеку и хорошо провести время. На этот раз наша киноподборка заставит вас испытать несколько состояний: переживание, страх, рефлексия, недоумение и радость.
И первой на очереди остросюжетная драма на основе реальных событий об атаке террористов на отель «Тадж-Махал Палас». Ноябрьским вечером 2008 года на улицах Мумбаи раздаются пулеметные очереди и крики ничего не понимающих жертв. Толпа перепуганных людей ищет укрытие в здании одной из самых красивых и знаменитых гостиниц Индии. Вместе с ними в отель врываются виновники паники — вооруженные террористы, которые начинают беспорядочную стрельбу по постояльцам. Самоотверженный персонал и гости из разных стран ищут выход из ловушки, пока полиция готовится к спасательной операции. Потери растут, но их могло быть еще больше, если бы не действия нескольких храбрецов.
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
Следующей кинокартиной в нашей небольшой подборке станет трагикомедия из Швеции. Знаменитый режиссер Рой Андерссон, покинувший в свое время большое кино ради рекламы, взрывает мозг триумфальным возвращением в полный метр с феерией абсурда, уложенной в эксцентричную трилогию, завершающий аккорд которой вызвал восторг Венецианского кинофестиваля 2014 года. Сорвав аплодисменты картинами «Песни со второго этажа» и «Ты, живущий», едкий сатирик и тонкий психолог Андерссон продолжает эксперименты со статичной камерой и шокирующей бесчеловечностью.
Два ведущих персонажа — пожилые коммивояжеры, торгующие ерундой, от резиновых масок для Хэллоуина (или ограбления банка, тут уж насколько фантазии хватит), до подушек-хохотушек, кочуют из города в город, останавливаются в дешевых мотелях и изводят друг друга пустыми препирательствами. Бред, происходящий на экране, определенно обладает гипнотическими свойствами, поскольку, начав смотреть этот фильм, увязаешь в этом текучем рефлексивном кошмаре до самых финальных титров, совершенно забывая о времени.
1+1
Последним на очереди, но не по значению сегодня будет одна из самых ярких премьер, появившихся на экранах в 2011 году. Фильм-обладатель премий «Сезар», «Жорж», «Гойя» и многих других. Если вы до сих пор не видели трогательную, смешную и поучительную картину «1+1», не упустите шанса посмотреть ее онлайн при первой же возможности. Филипп — аристократ, ставший парализованным в результате несчастного случая, — ищет себе помощника с функциями сиделки. Ему не просто нужен человек, который стал бы его руками и ногами — ему необходим тот, кому можно доверять.
В своем особняке Филипп проводит тщательный отбор кандидатов, но к недоумению окружающих работа достается тому, кто, казалось бы, меньше всего для нее подходит — чернокожему парню, выросшему на окраинах и только что освободившемуся из тюрьмы. Что общего может быть у богатого паралитика и неотесанного уличного мужлана? Правильно, ничего. Но, возможно, в этом и суть?
Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя. Кто-то скажет, что это пожелание повторяется из обзора в обзор, но ведь сейчас это, пожалуй, самое важное.