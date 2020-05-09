Онлайн-выходные в Туле: 9-11 мая

Когда: 9 мая, суббота, 17.00.

9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» совместно с Greenheadlights подготовит видео читку пьесы Юлии Поспеловой «Война», которая вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая Ремарка». «Война» не похожа на пьесу в привычном понимании. Это стихотворный текст, разделенный на пять коротких фрагментов. Четыре персонажа: Первый, Второй, Третий и Я. Текст написан метафорично и касается не какой-то конкретной войны, а скорее исследует собирательный образ войны. Необычным будет не только текст, но и формат читки — пьеса будет представлена с помощью визуализации звукового сета. Эта история про войну между людьми и про войну внутри себя.

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» 9 и 10 мая в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

9 мая

20.00 Прямой эфир, посвященный 75-летию Великой Победы.

10 мая

17.00 Викторина «Своя игра online».

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Директор Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик» Марина Мазанова.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

9 мая:

11.00 С Днём Победы! Поздравление от директора экзотариума.

16.00 Онлайн-лекция «Зоопарки в годы войны».

10 мая:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

11 мая:

11.00 Эдиповы тамарины

16.00 Шпороносная черепаха

Онлайн-концерт Sonic Death

Когда: 10 мая, воскресенье, 20.00.

Как попасть: перейти в назначенное время по ссылке.

Sonic Death много чего перепробовала — обреченный подростковый нигилизм ранних альбомов, ироничные заигрывания с эстетикой блэка и психоделией. В итоге на лонгплее «Punks Against Mafia, Vol?.? 2» группа пришла к разочарованно-злободневному настрою, — а как по-другому, когда вокруг сажают за репосты, а девушки мечтают о квартирах вместо того, чтобы мечтать встречаться с рок-звездами? И в то же время в этой динамичной, тщательно продуманной лоуфай-музыке чувствуется радость от собственной мощи и в целом позитивная интонация — да, все в огне, мы горим, ну и что?

Первый мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»

Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Хорошо знакомая постоянным гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук 10 мая запускает на «Октаве» онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На занятиях курса онлайн-гости узнают, как превратить свое жилье в самое комфортное место в мире.

На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространство: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Настя затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.

Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.

Онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Марьино поле»

Когда: 10 мая, воскресенье, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

Брошенные деревни… Брошенные люди… Никому не нужные люди… Разруха в головах, разруха в сердцах. Сказка о смерти… Три столетние старухи, доживая свой век, отправляются встречать своих мужей, не вернувшихся с фронта. Зачем? Почему? Эта история в пересказе Олега Богаева приобретает фантасмагорические очертания. И вот уже на пути у старух Левитан, Сталин, два бойца из старого кинофильма… Странность происходящего больше похожа на старческую галлюцинацию. Не понятно, где правда, а где вымысел, где Жизнь, а где Смерть… Этот спектакль о многом. О чём? Пусть каждый решит это для себя…

Онлайн-трансляция спектакля «Садко»

Когда: 11 мая, понедельник, 19.00.

Как попасть: перейти в назначенное время по ссылке.

В новом прочтении оперы Римского-Корсакова герой былин Садко оказывается современным молодым человеком в джинсах и джемпере. По сюжету он попадает в древнерусский парк развлечений, где ему предстоит пройти испытания волшебством. В монументальной постановке занята почти вся оперная труппа Большого, а декорации по эскизам пяти художников выглядят как один огромный конструктор.

Киноклуб в «Типографии» Когда: 10 мая, воскресенье, 18.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

На прошлой встрече киноклуба рассказывали об одном из самых выдающихся операторов мира. И самом деле, некоторые ленты, снятые умелыми людьми, не просто представляют собой красивое кино, но, зачастую, являются двигателями кинопрогресса, как в плане искусства, так и в плане технологий. Посему, на предстоящей встрече киноклуба вам расскажут как раз о таких фильмах-фильмах, которые по-настоящему перевернули киноиндустрию.