Профессия, которая никогда не умрёт: где в Туле учат на медсестер

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12 мая весь мир отмечает важный праздник – День медицинской сестры. В честь праздника расскажем о Тульском областном медколледже.

Тульский областной медицинский колледж – одно из старейших образовательных учреждений медицинского профиля в России. Он был основан в 1869 году. Сегодня здесь постигают азы профессии 2225 будущих медиков.

Филиалы колледжа находятся в Туле, Новомосковске, Узловой и Белеве. Почти 90% всех студентов медицинского колледжа – девушки. Однако представителей сильного пола, желающих связать свою жизнь с медициной, с годами становится всё больше:

Алексей Денисов – В своё время я проходил обучение в Рязани, где находятся сразу несколько ведомственных вузов – Академия права и управления ФСИН России, легендарное РГВВДКУ им. В. Ф. Маргелова и другие, – рассказывает директор колледжа Алексей Денисов. – И мальчишки, поступившие «в мед», выглядели в глазах своих сверстников, скажем так, довольно бледно. Их считали «ботаниками» и, надо сказать, абсолютно незаслуженно!

Говорят, что хороший медицинский работник должен в день читать не меньше 30 страниц профессиональной литературы. А еще нужна постоянная практика, навыки, сноровка. Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их заменяют роботы и искусственный интеллект. Однако есть специальности, которые всегда были и будут. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой задачей.

Огромная часть работы, которая в конечном итоге приводит к благополучному выздоровлению пациента, лежит на плечах среднего медицинского персонала. Возьмём рядовую хирургическую манипуляцию, например удаление аппендицита. Операционная медсестра должна подготовить операционную, проверить корректность работы оборудования, наличие достаточного количества перевязочных и других материалов, простерилизовать инструменты и т. д. В зависимости от методики и ряда других условий, операция может длиться от 15 минут до часа. Это непосредственно работа хирурга. И это – только половина успеха.

Дальше начинается очень важный и далеко не всегда простой период восстановления. Функция лечащего врача здесь сводится к контролю ключевых показателей и общего состояния здоровья. А вот работа медсестры, наоборот, выходит на первый план: считывание и расшифровка показаний медицинских приборов, соблюдение плана лечения, выдача и контроль приёма медикаментов, постановка катетеров, капельниц, уколов, соблюдение режима дня.

Ещё один важный момент – психологическая составляющая. Нужно настроить пациента на выздоровление, приободрить, поддержать. Всё это, как правило, делают медсёстры.

За последние несколько лет Тульский областной медицинский колледж преобразился – в рамках нацпроекта «Здравоохранение» база образовательного учреждения была серьёзно обновлена: оборудованы новые учебные классы, где студенты учатся работать с современным медицинским оборудованием.

В распоряжении будущих медиков новые современные манекены, на которых можно отрабатывать практические навыки, например непрямой массаж сердца. Есть и более сложные модели, позволяющие моделировать конкретную ситуацию и настроить манекен так, чтобы студент мог на практике отработать алгоритм действий при определённой патологии – заболевании лёгких, сердечной аритмии и прочем.

Образовательное учреждение поддерживает тесную связь с 39-м гвардейским отдельным медицинским отрядом ВДВ России. В рядах этого подразделения проходят службу шесть выпускников медколледжа – с первых дней специальной военной операции они спасают жизни наших военных.

Одна из них – Оксана В., главная медицинская сестра 39-го гвардейского ОМЕДО с позывным «Фея». Вот уже больше двух лет, приезжая на малую Родину в отпуск, она каждый раз находит время для того, чтобы посетить колледж.

– Эти стены для меня стали по-настоящему родными, – признаётся Оксана. – И, конечно, каждая встреча с педагогами и студентами – это всегда невероятные эмоции и впечатления. Ребята всегда общаются с огромным интересом, задают серьёзные, вдумчивые вопросы.

И я вижу, что передо мной люди с высоким чувством ответственности за свою будущую профессию. Люди, которые выбрали профессию не по наитию, а по убеждению. Каждая встреча требует серьёзной подготовки. Я стараюсь передать им максимум знаний за минимальное время: рассказываю о структуре медицинского отряда, распределении служебных и профессиональных обязанностей, о том, какие методы и оборудование мы используем. Всё это сопровождается слайдами и видеороликами, чтобы сделать материал максимально наглядным.

Военные медики показывают студентам приёмы оказания экстренной помощи и транспортировки раненых.

– Мы стараемся максимально подробно смоделировать ситуацию работы «в поле» – демонстрируем транспортировочные носилки, индивидуальны аптечки, рюкзаки санитара и фельдшера с полным содержимым, различные типы кровоостанавливающих жгутов и турникетов, рассказываем, как и в каких ситуациях они применяются.

На практике отрабатываются базовые элементы – перенос пациента на носилках, наложение жгута и турникета, введение обезболивающего средства из шприц-тюбика, наложение повязок различных типов.

Главной своей гордостью Алексей Денисов называет Центр содействия трудоустройству выпускников, который открылся на базе колледжа в 2023 году.

– Мы максимально заинтересованы в том, чтобы наши молодые специалисты оставались в профессии, трудились в поликлиниках и больницах Тульской области, – отмечает директор.

В среднем около 65% всех выпускников Тульского област­ного медицинского колледжа после получения диплома либо поступают в медицинские вузы, либо устраиваются на работу по полученной специальности в государственные учреждения здравоохранения. В ближайшие годы эта цифра должна вырасти до 80%.