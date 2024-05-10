Контрольная закупка Myslo: пробуем пельмени

Мы долго решались, но в итоге добрались и до них — пельменей из супермаркетов. Все было честно — мы принесли плиту в редакцию и варили, пробовали, сравнивали. Готовы всем поделиться!
Для нашей дегустации мы выбрали пельмени пяти торговых марок. Главным условием для покупки было наличие в составе сразу и говядины, и свинины. Ну и выбирали из массового, а не премиум сегмента (да, такой в пельменях тоже есть).
Итак, вот что мы купили:
- Sибирская коллекция «Пельмени сочные со сливочным маслом»,
- «Бульмени с говядиной и свининой»,
- «Ложкаревъ»,
- «Пельмени Останкинские традиционные»,
- «Цезарь классика».
Sибирская коллекция «Пельмени сочные со сливочным маслом»
Цена: 429,99 руб. (61,4 руб. за 100 г)
Вес: 0,7 кг.
Производитель: ООО «Щелковский МПК», Московская обл., гор. Лосино-Петровский.
Состав: фарш — говядина, мясо куриное, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, клетчатка растительная, масло подсолнечное, соль пищевая, натуральные пряности: перец черный, чеснок; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещенный, загуститель: гуаровая камедь; крахмал картофельный, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное; тесто — мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, меланж яичный, масло подсолнечное, соль.
В составе глутамат, это минус. Но вкус пельмени в порядке: яркий, гармоничный, с хорошим сочетанием специй и достаточным количеством соли. Мяса в пельменях много, разрез радует. А еще у них удобная форма — небольшие пельмени удобно есть.
При варке не развалились и сохранили в себе бульон. Его, кстати, достаточно много, так что пельмени сочные.
Мы поставили бы им высокую оценку, но из-за глутамата немного снизим.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
«Бульмени с говядиной и свининой»
Цена: 189,99 руб. (44,1 руб. за 100 г)
Вес: 0,43 кг.
Производитель: ЗАО «Мясная галерея», Россия, Владимирская область, г. Владимир.
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, говядина, свинина, мясо цыпленка-бройлера механической обвалки, бульон говяжий, лук репчатый свежий, соевый белок, молочная сыворотка, масло растительное, соль, белок животный (свиной, говяжий), пшеничная клетчатка, загустители (каррагин из водорослей Euchema, гуаровая камедь, конжак), разрыхлитель: пирофосфаты, антиокислители (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), сахар, пряности и экстракты пряностей (в т. ч. горчица и сельдерей).
У этих пельменей дела со вкусом похуже. Мяса не так много, и оно как будто отдельно, буквально вылетает из теста. На вкус как будто ненатуральные. Еще из минусов — в начинке многовато соли.
Из недостатков состава — соевый белок и мясо цыпленка механической обвалки. Надеемся, вы знаете, что это такое.
При варке многие пельмени лопнули, хотя мы варили их четко по инструкции. Это тоже минус.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
«Ложкаревъ»
Цена: 285,99 руб. (31,8 руб. за 100 г)
Вес: 0, 9 кг.
Производитель: ООО «Шельф-2000», Московская обл., г. Домодедово.
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, говядина, вода питьевая, свинина, мясо куриное, лук репчатый, мясо куриное механической обвалки, мука соевая текстурированная, загуститель-Е461, масло растительное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, бульон сухой пищевой куриный, ароматизатор, яичный порошок, перец черный молотый.
Скажем сразу, это худший образец из всех, что мы попробовали. В составе всё то же куриное мясо механической обвалки, метилцеллюлоза (Е-461), которая вызывает много вопросов у врачей, и неизвестный ароматизатор.
Эти пельмени не понравились нам уже по запаху. Когда сварились неприятно удивили текстурой — тесто как будто развалилось, расплылось, даже при учете того, что мы соблюдали инструкцию по приготовлению.
Пельмени не сочные, с привкусом жира и дешевизны. Ощущение, что в фарше вообще нет настоящего мяса. Есть такое, тем более без соусов, мы не советуем.
Наша оценка: 0 из 5 баллов.
«Пельмени Останкинские традиционные»
Цена: 118,99 руб. (23,8 руб. за 100 г)
Вес: 0, 5 кг.
Производитель: АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, г. Москва.
Состав: фарш: свинина, вода, лук, соевый белок, говядина, соль, комплексные пищевые добавки (специи, глюкоза, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, регулятор кислотности трифосфат, стабилизатор пирофосфат, антиокислители: аскорбат натрия, Е300, экстракт розмарина).
Тесто: мука пшеничная в/с, вода, соль, сухой яичный меланж, комплексная пищевая добавка — улучшитель муки (эмульгаторы: пиро-, полифосфаты, антиокислители: Е300 и лимонная кислота).
В составе глутамат натрия (Е621), ароматизаторы и соевый белок. Это плохо.
Выглядят пельмени, как в СССР, но на вкус совсем не радуют. Очень толстое тесто, мало начинки, странный привкус и почти полное отсутствие специй. Они чуть лучше предыдущих, но тоже не восторг.
Наша оценка: 2 из 5 баллов.
«Цезарь классика»
Цена: 535,99 руб. (70 руб. за 100 г)
Вес: 0, 8 кг.
Производитель: ООО «Морозко», г. Санкт-Петербург.
Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, говядина охлажденная, свинина, филе куриное, вода питьевая, меланж пастеризованный (продукт яичный), лук репчатый, соль поваренная пищевая, молоко сухое обезжиренное, натуральное пищевое волокно, перец черный молотый.
Пельмени «Цезарь» нас порадовали. Тонкое тесто, которое не развалилось при варке, небольшой размер. Много начинки без посторонних привкусов. Соли и специй в меру.
По вкусу эти пельмени кажутся более натуральными, впрочем, это заметно и по составу. В нем обошлось без усилителей вкуса и ароматизаторов, к тому же никакой механической обвалки — в пельмени добавили куриное филе.
Такие пельмешки можно есть даже без соуса. Мы ставим лайк!
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Самые дорогие — «Цезарь» (70 руб. за 100 г).
Самые дешевые — «Пельмени Останкинские традиционные» (23,8 руб. за 100 г).
Самые вкусные, по мнению редакции — «Цезарь».