Контрольная закупка Myslo: пробуем пельмени

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Мы долго решались, но в итоге добрались и до них — пельменей из супермаркетов. Все было честно — мы принесли плиту в редакцию и варили, пробовали, сравнивали. Готовы всем поделиться!

Для нашей дегустации мы выбрали пельмени пяти торговых марок. Главным условием для покупки было наличие в составе сразу и говядины, и свинины. Ну и выбирали из массового, а не премиум сегмента (да, такой в пельменях тоже есть).

Итак, вот что мы купили:

Sибирская коллекция «Пельмени сочные со сливочным маслом»,

«Бульмени с говядиной и свининой»,

«Ложкаревъ»,

«Пельмени Останкинские традиционные»,

«Цезарь классика».

Sибирская коллекция «Пельмени сочные со сливочным маслом»

Цена: 429,99 руб. (61,4 руб. за 100 г)

Вес: 0,7 кг.

Производитель: ООО «Щелковский МПК», Московская обл., гор. Лосино-Петровский.

Состав: фарш — говядина, мясо куриное, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, клетчатка растительная, масло подсолнечное, соль пищевая, натуральные пряности: перец черный, чеснок; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещенный, загуститель: гуаровая камедь; крахмал картофельный, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное; тесто — мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, меланж яичный, масло подсолнечное, соль.

В составе глутамат, это минус. Но вкус пельмени в порядке: яркий, гармоничный, с хорошим сочетанием специй и достаточным количеством соли. Мяса в пельменях много, разрез радует. А еще у них удобная форма — небольшие пельмени удобно есть.

При варке не развалились и сохранили в себе бульон. Его, кстати, достаточно много, так что пельмени сочные.

Мы поставили бы им высокую оценку, но из-за глутамата немного снизим.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.