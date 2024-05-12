Посвящение в котят и наполнение любовью: в Туле прошел концерт polnalyubvi

На экране за сценой «восходит» Луна и начинается настоящая магия. Ее творит фантастический голос Марины Демещенко (polnalyubvi). Она будто переносит слушателей в свой волшебный мир, полный любви, эмоций и красоты.

Марина с концертом в Туле впервые. До этого с нашим регионом знакома была только по фестивалю «Дикая Мята». Многие из пришедших на концерт вспоминали вместе с ней, как летом 2023 года они под ее песни встречали прекрасный туманный рассвет на фестивальном поле.

— Я уверена, что после концерта вы все будете наполнены любовью! Но вы пришли не просто на концерт, а на посвящение в котята. Прошу вас всех поднять ручки вот так вверх и покачать ими, — попросила Марина зрителей.

В просьбе не отказали даже взрослые мужчины, с удовольствием приняли участие в шуточном посвящении, а после с кайфом кричали басом «мяу, мы котята!»

Кстати, не только милые просьбы романтической девушки откликаются в сердцах слушателей. Многие рассказывают, что ее песни помогают им в их личном творчестве.

— Я слушаю давно группу, и очень хотела попасть на ее выступление, чтобы послушать вживую. Поэтому приехали с подругой из Калуги. Здорово, что здесь была не только молодежь, но семьи с детьми, и даже старшее поколение. У Марины необычная музыка, слышен и фолк, и рок, и что-то старинное, и романтичное. Сложно ее описать одним словом. Дома под музыку Марины я рисую, она располагает к творчеству: ее волшебные образы в текстах уносят в мир моих фантазий, — рассказала Анна Шакирова (на фото она с подругой Ксенией Владимирской).

Мощный творческий посыл, который льется из песен Марины захватывает многих слушателей. Кто-то рисует плакаты для исполнительницы, другим ближе становится ее винтажный образ. Кристина Демина призналась, что давно любит такие наряды. И концерт polnalyubvi — отличная возможность почувствовать себя леди конца 19 века.

— В прошлом году на «Дикой Мяте» ее слышала впервые вживую, вместе с ней встречали рассвет. Очень восхищает ее голос, он вдохновляет и наполняет энергией. Концерт вот сейчас закончился, и я чувствую счастье внутри — это классные эмоции.

Свой творческий путь Марина Демещенко, выступающая под псевдонимом polnalyubvi, начала в соцсетях. Именно туда с 17 лет она начала выкладывать свои первые авторские песни. Тулячка Алла Корнелюк именно так и познакомилась с творчеством Марины.

— С 2017 года слушаю polnalyubvi, практически с самого начала ее творческого пути. Тогда в качестве рекомендации мне выдал ее песню ВКонтакте. И оказалось, что это любовь. Могу сказать, что в наушниках слушать — это прекрасно, но тут, в живую –до мурашек. Голос просто завораживает.

Юная фанатка исполнительницы Марьяна Недочинина узнала о ней тоже через интернет. Песни зацепили, и она поделилась своими эмоциями с мамой Юлией Молодчининой.

— В прошлом году случайно попалась песня «Спящая красавица», понравилась, перешла на исполнителя и заслушалась. Я люблю рок-музыку, а в сочетании с голосом — это просто что-то неземное. Маме дала послушать, и вот мы с ней вместе на концерте.

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