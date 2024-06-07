Чем увлечь и развлечь ребенка в городе?

Время, проведенное вместе с детьми, — это вклад в их счастливое будущее. Вы же хотите, чтобы ваши дети/внуки были счастливыми?! И накормить-одеть-обуть-проверить уроки — это не самое важное в воспитании. Любому ребенку нужно внимание и общение. Пристальное и индивидуальное, а не в перерывах между хозяйственными делами, в перебежках между магазинами-секциями-домом.

И нет ничего проще и лучше, чем вместе поиграть — во дворе, на даче, дома, в парке. Игра — это естественный способ познания мира, через игру дети учатся жить. Именно поэтому игровые комплексы, площадки, парки развлечений стали так популярны, считает Павел Мозалевский, владелец бренда федеральной сети парков приключений и развлечений «Мисти Парк».

— Вы занимаетесь этой сферой 9 лет — уже есть чем гордиться. А с чего все началось? Почему вдруг решили заняться бизнесом развлечений для детей?

— Мне 37 лет. С 2010 года занимаюсь бизнесом. Сначала строительным, вместе с братом. И даже рекламировал его в «Слободе».

Когда дочке было 3 года, мы поехали на новогодние каникулы в Оренбург — моя супруга оттуда родом. Ходили по торговым центрам и в одном из них увидели детскую площадку с разными активностями. Дети резвились, бегали, играли — и меня это сразило. Ведь в основном тогда детские площадки в ТЦ были заполнены игровыми автоматами. А тут физкультура и спорт — то, чего реально не хватало. Да и сейчас еще не хватает. Моя 3-детняя дочь тащила меня на эту площадку каждый день!

Ничего подобного в Туле не было. И я понял — вот она, новая эпоха развлечений, надо идти в эту сторону. Как раз в тот период строили ТЦ «Макси». Я еще не представлял себе, сколько стоит сделать такой парк, что нужно, как все это делать, но точно знал — Туле нужны такие парки! Первую площадку под название «Джунгли» мы открыли в 2016 году.

Парк развлечений для детей — семейный бизнес: мы с братом и наши эксперты, дети, особенно моя старшая дочь, супруга — мой тыл и счастливая возможность увидеть новое направление для бизнеса. Ведь если бы мы не родили дочку, не поехали на малую родину жены в Оренбург, неизвестно, был бы я сейчас в этом бизнесе или нет. Пропусти я тогда точку старта — и все, ниша была бы занята.

— Эксперты говорят, что сегмент отдыха детских развлечений занимает всего 4% рынка и ниша еще не заполнена. Вы не согласны?

— Да, ниша растущая, развлечений для детей и взрослых не хватает. Знаете, в чем проблема этой сферы? У тех, кто ею занимается, кончились фантазии! Тема с парками активностей типа «Мисти» исчерпана. Но в общем на рынке развлечений еще много места.

Еще есть такое понятие — «емкость рынка». Сколько горожане могут тратить денег на развлечения? Если открыть в Туле или аналогичном по населению городе (500 тыс. человек) пять таких парков, как наш, половина из них точно закроется.

Такая ситуация уже была в Туле с одним из федеральных сетевых парков. Увы, в нашем бизнесе очень большие операционные затраты. Львиная доля расходов приходится на аренду, штат сотрудников и продукты питания для ресторана и кафе.

— Эксперты утверждают, что в сфере парков развлечений для детей пропущена ниша для подростков. Что скажете по этому поводу?

— В парке активностей, наоборот, масса возможностей для подростков до 14 лет. Мы назвали зону для них «Ареной героев». К сожалению, подросткам 15-18 лет интереснее посидеть в кафе, погулять с друзьями. Мы не увлекли эту возрастную группу, хотя 8-метровый скалодром как раз для них.

— В чем концепция парка?

— Она проста: физическая активность плюс еда. Есть и скалодромы, и площадки для игры в волейбол/баскетбол, поле для минифутбола, игровая зона виртуальной реальности. Вообще, развлечения в парке активностей можно найти для человека от 1 года до 60+. Все зависит от физической подготовки.

Я сам ребенок 90-х. Вырос на детских площадках из металлических труб. Дворовые игры сделали из нас вполне физически подготовленных людей. Мы можем пробежать, подтянуться, поиграть в футбол, волейбол, прокатиться на велосипеде…

Считаю, главная задача парков развлечений — отвлечь детей и подростков от гаджетов, дать им возможность подвигаться, поиграть с другими детьми.

Современные родители нередко «пасут» своих детей, охраняя от любого опыта. Гиперопека — настоящая проблема! Набить шишку или поцарапаться ребенок может чем угодно, даже ложкой. Мне видится задача родителя в том, чтобы подготовить ребенка физически, помочь ему развить координацию, выносливость, ловкость — то, что в моем детстве мы развивали в дворовых играх, а современное поколение детей упускает, проводя время в соцсетях.

Тем не менее в наших парках развлечений безопасность посетителей — на первом месте. Мы не покупаем оборудование из Китая — только у отечественного производителя, выполненное по гостам, по нашим стандартам. Обязательно выезжаем на производство, смотрим, как собирают игровые комплексы. Вторая ступень безопасности — на этапе монтажа. Приезжают независимые эксперты, приходят с проверкой специалисты из Ростехнадзора.

Не менее значимый вопрос — чистота в парке. Каждый день с 7 до 10 мы моем парк, раз в две недели проводим генеральную уборку: отмываем все труднодоступные места, все шарики в сухих бассейнах и проч., обрабатываем специальными машинами.

— Расскажите о том, кто придумывает идеи для новых локаций и развлечений.

— Изначально взяли за основу идеи крупных федеральных парков развлечений. И сейчас уже это творчески переработанное и дополненное нашими идеями пространство. Плюс соавторы наших инженеров и дизайнеров — дети и посетители. Мы слушаем, что бы они еще хотели, и придумываем новые активности. Обязательно прорисовываем эскизы, анализируем все элементы по безопасности.

— Почему «Мисти Парк»?

— Как получилось, что «Джунгли» стали «Мисти»? Все просто. Главный герой «Джунгли Парка» — фиолетовая пантера, мы назвали ее Мисти. Детям она понравилась, они ее узнают. Поэтому мы зарегистрировали торговое название и стали развивать сеть уже под этим названием.

— Многие бизнесмены жалуются на отсутствие кадров. Как у вас с этим?

— Одно слово — ужас! У нас нехватка поваров, официантов, инструкторов. Причем мы постоянно индексируем и повышаем зарплату. А это, в свою очередь, ведет к повышению цен на входные билеты.

У нас неспортивная организация, поэтому у нас нет требований к сертификации тренеров, инструкторов, медработников. Главная обязанность инструктора — следить за посетителями, чтобы они правильно эксплуатировали оборудование. Вообще, безопасность ребенка в парке — это ответственность в том числе и родителей. Только родитель может верно оценить физические возможности своего ребенка, быть вместе с ним на площадке.

А еще считаю, задача родителей — выявлять таланты у своих детей. И парки — вполне подходящее место для этого. Здесь же проходят мастер-классы, творческие и физические активности, образовательные проекты. Бесплатные, кстати. По сути, семья с детьми может прийти сюда на целый день.

Это очень классный тренд — проводить время всей семьей, с детьми, бабушками и дедушками. Я бы даже сказал — очень качественно проведенное с ребенком время.

В этом я вижу миссию нашего бизнеса — скорее, социальный проект, направленный на объединение семьи. Даже в нашем детстве, проведенном во дворах, этого не было. Мы сами себя развлекали.

— В парках есть особые условиях для детей с ограниченными возможностями, для детей из семей участников СВО. Расскажите о своих социальных проектах.

— У нас особые условия для детей участников СВО — ведь ребенок ждет папу, ему тяжело, он испытывает стресс. И наша задача — чтобы он имел возможность отвлечься. Мы просто стараемся сделать детство ребенка более ярким.

Дети с ограниченными возможностями посещают парк бесплатно, правда, только в рабочие дни. Выходные убрали только исходя из безопасности — когда много детей на площадках, посетителям с ограниченными возможностями труднее ориентироваться и пользоваться аттракционами.

Мы работаем с благотворительными фондами, организуем День Добра. Привозим в парк детей из детдомов — по 300-400 человек, организуем для них мастер-классы, творческие конкурсы, соревнования.

— Кто для Вас образец для подражания (на мировом и федеральном уровне)?

— К сожалению, в европейских парках не был. Посетил парк в Гуанчжоу, и родилась мысль открыть там «Мисти Парк», потому что мы реально ушли далеко вперед в сфере развлечений. В России пример для подражания — «Остров Мечты». Есть другие крепкие конкуренты на федеральном уровне, со многими из которых мы держим тесный контакт и обмениваемся опытом. Мы в числе лидеров по количеству и уровню парков в России. Задача на ближайшее время — стать № 1.

— Какие планы по расширению?

— В Туле эта ниша закрыта. Поэтому мы идем в другие регионы. Сейчас у нас 8 «Мисти Парков» по стране, вполне успешных. В состоянии строительства еще — в Барнауле, Ярославле и Одинцове. Подписали соглашение также в Жуковском.