ЭКО в Клинике Фомина: позвольте себе счастье материнства

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Стать родителями есть шанс у каждой пары, но не у всех это получается быстро. По статистике с проблемой бесплодия сталкивается каждая пятая супружеская пара. Репродуктологи Клиники Фомина уверены: решение есть!

Передовые медицинские технологии эффективно справляются с этой задачей.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Клиники Фомина Наталия Химичева в профессии больше 25 лет и знает все о том, как приблизить тот момент, когда долгожданный малыш наконец-то появится на свет.

– Клиника Фомина – это прежде всего забота о здоровье. Если у пары в течение года регулярной половой жизни не наступает беременность, ей необходимо обратиться к репродуктологу. Мы проведем комплексное обследование партнеров и затем подберем эффективный именно для нее метод лечения и наступления беременности.

Обследование включает лабораторные исследования полного цикла, УЗИ, в том числе и 3D, допплерометрию и другие варианты изучения состояния полости матки и проходимости маточных труб, гистероскопию, эндометрию, спермограмму и другие обследования партнера.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Бесплодие во многих случаях возможно преодолеть, например с помощью индивидуальной гормональной терапии, устранения хронических заболеваний, внутриматочной инсеминации и многих других методик.

Но если нет возможности восстановления репродуктивной функции иными способами, что же делать? Здесь в дело вступает ЭКО. К показаниям для его проведения относятся непроходимость маточных труб, мужской фактор, высокий риск передачи наследственных заболеваний.

– ЭКО – это передовой метод репродуктивной медицины, при котором созревшие яйцеклетки извлекаются из яичников женщины и оплодотворяются спермой вне организма. Затем полученные эмбрионы переносятся в матку для наступления беременности. Процент беременности после переноса эмбриона в Клинике Фомина находится на уровне 40%. Это достигается благодаря высокому уровню профессионализма наших специалистов, применению в работе оборудования экспертного уровня и наличию генетической лаборатории. Но это не просто сухие цифры статистики, это прежде всего счастье материнства и родительства, которое мы помогаем обрести сотням супружеских пар.

Генетическая лаборатория в составе Клиники Фомина – это одно из важных преимуществ.

– Наша лаборатория «Медикал Геномикс» расположена в Твери и является старейшей в России. В нее, при необходимости, мы отправляем эмбриональный материал на исследование и получаем рекомендацию о переносе или не переносе эмбриона, если выявлены какие-то отклонения в его генетике. Приживаемость эмбрионов, материалы которых прошли такое исследование, в полости матки составляет более 50%. Кроме этого, с уверенностью на 99,99% можно говорить, что ребенок не будет иметь генетических отклонений и родится здоровым.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Еще одним показателем для проведения ЭКО может стать старший репродуктивный возраст женщины.

– После 38 лет яйцеклеток становится значительно меньше, качество их значительно снижается. У женщины в этом возрасте есть ограниченный запас времени, в течение которого мы можем помочь, поэтому не стоит распыляться на различные другие, не столь эффективные как ЭКО методы, чтобы не терять драгоценное время.

Первый этап подготовки к ЭКО включает в себя полное обследование. Если по итогу выявляются какие-то патологии со стороны других органов, то женщину направляем к профильному специалисту.

– У нас работают специалисты по многим медицинским направлениям, в том числе и хирургии. Поэтому пациенту не придется тратить лишнее время и силы. Необходимые услуги медицинского профиля будут оказаны в одном месте, быстро и качественно. Важно отметить, что мы придерживаемся исключительно доказательной медицины. За этим следят и наши медики, и искусственный интеллект, который проверяет в медкартах пациентов те назначения, которые делают врачи. Ни одного ненужного или лишнего обследования назначено точно не будет. Только передовые и эффективные методы обследования и лечения.

Если нарушений не выявлено или они устранены, начинается подготовка пациентки к ЭКО. Наталия Химичева подчеркивает, что не стоит бояться различных мифов о том, что ЭКО – это неестественно, а значит вредно:

– Экстракорпоральное оплодотворение не несет опасности для здоровья женщины. Да, гормональная терапия может незначительно увеличить вес, но это нормально и не тянет за собой каких-либо последствий. Когда женщину готовят к беременности профессионалы, они внимательно относятся к своей работе, и это залог здоровья будущей мамы и ребенка.

На данный момент в сети Клиник Фомина проведено свыше 8 тысяч циклов ЭКО, благодаря чему на свет появилось уже более 5 тысяч детей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кстати, опасаться, что может быть перепутан биоматериал, не стоит. При ЭКО в Клинике на всех этапах ведется строгий контроль, что исключает ошибки.

В «классическом» экстракорпоральном оплодотворении используют сперму и яйцеклетку будущих родителей. Но бывают случаи, когда один из супругов не может по какой-то причине использовать собственные половые клетки.

Одной из них могут быть серьезные наследственные заболевания, которыми не хотелось бы «наградить» малыша. Чтобы понять, нужны ли паре донорские клетки или эмбрионы, репродуктолог осматривает обоих родителей, назначает им анализы и направляет на обследования. Если выясняется, что шансы на успех со своими клетками невелики, врач может порекомендовать прибегнуть к помощи донора.

– Выход есть всегда. Даже если у женщины нет матки, стать матерью она все равно может – благодаря суррогатному материнству, например. Поэтому не стоит бояться и гадать, надо отправляться на консультацию к репродуктологу и находить способ решения проблемы, – добавила Наталия Химичева.

Также в Клинике Фомина оказываются услуги по криоконсервации спермы. Технология позволяет сохранить сперматозоиды на очень длительный срок: даже через 30 лет их можно будет использовать. Выбрать такой метод стоит, если предстоит лечение, которое может привести к снижению или потере фертильности, чтобы в будущем, несмотря ни на что, иметь возможность завести ребенка. Также подходит в случае низкого качества спермограммы или в возрасте старше 45 лет, чтобы сохранить хотя бы единичные сперматозоиды.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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