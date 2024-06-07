Тот самый Solaris: для тех, кто хочет новый, но не китайский автомобиль

На рынке автомобилей появился новый бренд Solaris. И в этом случае это не кот в мешке, а любимая классика. Solaris HS — полная копия известного всем Hyundai Solaris.
Завод, на котором производили Hyundai Solaris, в конце 2023 года перешел в собственность российской компании «АГР». В феврале 2024-го «Автозавод АГР» объявил о перезапуске производства автомобилей под новым брендом Solaris.
Бренд новый, а содержание привычное. Внешне и внутренне Solaris HS — один в один как Hyundai Solaris. Большую часть комплектующих, как и раньше, производят на заводе с полным производственным циклом в Санкт-Петербурге. Часть запчастей, в том числе двигатель, коробка передач, блок управления и подушки безопасности, — оригинальные Hyundai.
Solaris HS — это технологии, проверенные в реальных дорожных и климатических условиях. Двигатель — 1,6 л и 123 л. с. Этого достаточно, чтобы передвигаться по городу и уверенно чувствовать себя в потоке.
В автомобиле — шестиступенчатый классический автомат, который годами доказывает свою надежность, мультируль, подогревы зеркал, мультимедийная система и кондиционер.
Дизайн вам хорошо знаком: выразительная оптика, стильные колесные диски. Внутри — все, что нужно для комфорта: просторный салон и вместительный багажник.
Solaris HS уже есть в наличии в дилерском центре «Автокласс» на Новомосковском шоссе, 15.
К покупке доступно несколько комплектаций: Active Plus, Comfort и Elegance.
Начальная цена на Solaris HS в комплектации Active Plus — всего 2 180 000 руб. без учета специальных предложений и программы Trade-in.
На автомобиль действует гарантия — 3 года или 100 000 км пробега.
Доступна покупка в кредит с выгодными ставками*. Подробности уточняйте в дилерском центре.
Тула, Новомосковское шоссе, 15.
Тел. +7 (4872) 63-67-68.
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