Как устроена библиотека для тех, кто читает руками

Но одной возможности прочитать текст мало, хочется же еще и получить представление о том, как выглядит то, о чем читаешь.

В этой библиотеке собрана большая коллекция иллюстрированных книг для слепых. Многие из них сделаны вручную. Myslo вместе с Аней Багдасарян, юным экспертом, проверяющим качество изготовленных пособий и иллюстраций, побывала в этой уникальной библиотеке и узнала, как создаются такие книги.

Для 12-летней Ани поход в библиотеку сродни празднику. Каждый день бывать здесь не получается: школа, занятия музыкой и вокалом, но если есть свободная минутка, то Аня старается провести ее именно в библиотеке.

Татевик Багдасарян, мама Ани:

- Мы про эту библиотеку, к сожалению, узнали, только когда Ане исполнилось семь лет. Здесь просто кладезь информации для незрячего ребенка: есть книги для изучения иностранных языков, книги о животных, даже Библия для слепых. Такую книгу детям очень сложно воспринимать, если нет тактильного образа.

Аня:

- Я здесь всё перечитала и пересмотрела, в том числе и на английском языке. Здесь много книг на английском. А еще обожаю книги с «волшебным карандашом», можно с помощью него много нового узнать о России, о народах, которые в нашей стране живут. Меня из библиотеки так просто не вытащишь. У меня ощущение, что когда я здесь, я дома.

Эта библиотека — не просто учреждение, где можно взять почитать книгу. Это место встреч и общения, а детский отдел — это еще и прекрасная игровая, где собрано большое количество развивающих пособий.

Многие из пособий — штучные экземпляры — сделаны вручную, а не на заводе.

Любой ребенок в восторге от книги, в которой много картинок. Иллюстрации для слепых другие — они объемные, чтобы их можно было «рассмотреть» руками.

Руководитель библиотеки Татьяна Демидова:

Татьяна Демидова - Вот, например, сказка «Колобок». Она рассчитана на всех читателей: текст написан с помощью обычного, но крупного шрифта и шрифта Брайля. На каждом развороте иллюстрация — как и в обычной детской книге. Но есть определенные правила. Персонажей на странице — не больше пяти, в идеале два-три, все элементы должны быть объемными и с разной поверхностью. Колобок вылеплен из соленого теста, пальчиками у него прощупываются щечки, глазки, нос. Бревенчатая избушка — из соломки, в окнах тканевые шторы. Дорожка, по которой катился Колобок, — из каменной крошки. Третье правило: если персонажи — животные, то они должны опираться на четыре лапы, а не на две, как на иллюстрациях для зрячих детей, — чтобы не создавались неправильные образы.

Многие такие книги сделаны руками волонтеров, родителей или студентов педколледжа и университета. Студенты также помогают реставрировать иллюстрации, ведь при активном взаимодействии с руками книги быстро приходят в негодность.

Помогают студенты и с обучающими или игровыми пособиями для детей. Кукла, с которой можно не только играть, но и учиться обращаться с различными видами застежек на одежде. Или, например, лото, которое поможет в игровой форме развить тактильные ощущения, пирамидки для обучения счету и цветам, если у ребенка есть частичное зрение.

В день, когда мы приехали в библиотеку, здесь уже были студенты четвертого курса коррекционно-педагогических специальностей педколледжа, они вместе с Аней увлеченно играли в домино. Но, как оказалось позже, это была не просто игра, а настоящий эксперимент.

Людмила Федосеева, преподаватель коррекционно-педагогических дисциплин Тульского педколледжа:

Людмила Федосеева - Самое главное, чтобы все эти игры работали — в них можно было играть. Девочки создали несколько вариантов домино, но пока они для игры не подходят. И мы сейчас разбираемся, как нужно домино доработать. В одном варианте не хватает логики — никто не может в него выиграть, и почему-то остаются лишние фишки. Второй вариант в целом удачный, но в нем меньше 28 костяшек.

Аня Багдасарян — главный эксперт, проверяющая качество пособий и иллюстраций. Она тщательно анализирует работы студентов:

- Я читаю текст, проверяю на опечатки, потом проверяю иллюстрации, если есть неясные по форме предметы, то говорю об этом, и их потом дорабатывают.

Ане роль эксперта только в удовольствие: это и игра, и общение одновременно. Она не из тех, кто сидит дома, считая себя инвалидом.

- Я не воспринимаю слово «инвалид», мне родители никогда не говорили, что я что-то не смогу, потому что я не вижу. Я катаюсь на самокате, на велосипеде, планирую научиться кататься на коньках. Я обычный ребенок, как и все, люблю мороженое, хожу в кино и театр. Инвалид — это не про меня.

Аня от рождения практически ничего не видит, но когда находишься рядом с ней, эта ее особенность как-то незаметно отходит на второй план. Возможно, потому, что она увлеченно рассказывает, какие фильмы с мамой смотрела в кинотеатре, в каких городах побывала, какие музеи посетила и какие книги прочла.

Аня учится на отлично в общеобразовательной школе по индивидуальной программе, но и регулярно приходит в класс, многие одноклассники стали ее друзьями. А еще Аня очень талантлива, она обладает абсолютным слухом и «хрустальным» голосом, играет на синтезаторе и пианино. Талант Ани подтверждают награды многочисленных музыкальных конкурсов. В январе этого года она стала призером конкурса «Хрустальное сердце мира» в номинации «Музыкальные инструменты». В 2017-м

Аня получила почетное звание «Юное дарование Тулы».

Аня Багдасарян каждый день доказывает всем: любые ограничения по здоровью — это не преграда для того, чтобы дышать полной грудью и получать удовольствие от жизни.

библиотечные ноу-хау в помощь юным читателям

Иллюстрации к книгам объемные и фактурные, чтобы их детально «осмотреть» руками.

Такое лото помогает, играя, развивать тактильные ощущения.

Книги с «волшебным карандашом» позволяют слушать написанный текст.

Объемная карта мира для тех, кто изучает географию.

Пирамидка, с помощью которой можно изучать счет и цвета.

справка

Тульская областная специальная библиотека для слепых — одна из лучших в ЦФО в своей нише. Библиотека развивает мультимедийные технологии, обеспечивающие доступ незрячих людей к литературе. В настоящий момент библиотека — методический центр для специальных библиотек ЦФО по изготовлению тактильных рукодельных книг и дидактических пособий. В 2016 году с проектом «Трогательный зал» библиотека вошла в число победителей конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В 2017 году Трогательный зал был создан.

В настоящее время библиотека имеет 4 филиала и 67 пунктов выдачи по Тульской области, читательская аудитория — около 6 тыс. человек.

Тульская областная специальная библиотека для слепых:

Тула, ул. Щегловская Засека, 9, тел. +7 (4872) 41-03-36

tosbs.ru

пн-чт 10.00–18.00; пт 10.00–17.00.