Иосиф Михайловский сделал Тульскую филармонию одной из лучших в СССР

Фото из архива Тульской областной филармонии

По случаю векового юбилея маэстро мы сделали для вас подборку фактов, известных и не очень, биографии известного туляка.

Иосиф Михайловский родился в Харькове. В 1930 году вместе с родителями переехал в Москву. В 1937-м закончил школу.



Со своей будущей женой Галиной они познакомились на школьном концерте. Она училась во втором классе, он в пятом. Галя пела, он ей аккомпанировал. После окончания школы Михайловский уехал по комсомольской путевке в Энгельс в летное училище. После его возвращения с фронта они поженились.



Иосиф играл в школьном оркестре, владел несколькими инструментами. Однажды победил в конкурсе самодеятельности и его премировали недельной поездкой в Ленинград и встречей с Дунаевским. Было это в 1937 году. Исаак Дунаевский, услышав игру молодого парня, пришел в восторг. Подарил ему на память ноты со своим автографом, которыми Иосиф Александрович очень дорожил. Он вообще очень любил музыку Дунаевского, и когда ему говорили, что в его собственных сочинениях заметно влияние музыки Дунаевского, отвечал, что это очень даже неплохо.



В 1979 году во время гастрольной поездки Тульского хора по Тамбовской области перед началом концерта в Тамбовском авиационном училище им. М. Расковой, на сцену, как обычно, поднялся Иосиф Александрович. Но вместо рассказа об истории создания хора он вспомнил о событиях 40-летней давности. Тогда семнадцатилетним юношей Михайловский был принят по комсомольской путевке курсантом Тамбовского авиационного училища им. М. Расковой. В тот год оно дислоцировалось в Энгельсе, под Саратовом. Здесь Михайловский научился водить боевые машины, стал летчиком-инструктором.

А потом о своем воспитаннике рассказал бывший начальник авиационного училища генерал-лейтенант И. Д. Удонин . Он вспомнил, как, окончив училище, Михайловский неоднократно подавал рапорты о направлении в действующую армию. Но просьбу его не удовлетворяли. Во-первых, училище нуждалось в опытных инструкторах. А кроме того, Михайловский уже тогда был одним из руководителей местной самодеятельности. Однако позже рапорт был подписан, Иосиф Александрович уехал на фронт.



В Тулу Михайловский приехал в 1952 году — руководить государственным хором. В июле 1957 года его попросили хотя бы на пару месяцев стать художественным руководителем филармонии, пока подыщут новую кандидатуру. Но в итоге занимал этот пост до 1993 года.

Тульская филармония при нем считалась одной из лучших в СССР.

Иосиф Александрович был дружен с композиторами Вано Мурадели, Марком Фрадкиным, Яном Френкелем. Они не только часто бывали у него в гостях дома, но и давали совместные концерты вместе с Тульским государственным хором.



Гимном города «Тульская оборонная» мы отчасти также обязаны Михайловскому. По воспоминаниям композитора Анатолия Новикова, в конце пятидесятых они с автором текста Владимиром Гурьяном работали в тесном контакте с хором Михайловского. Можно сказать, получили от этого коллектива заказ на песню о городе. От замысла до создания прошло несколько дней, и хор Михайловского стал первым исполнителем песни про Дульную, Ствольную, Арсенальную.



Михайловский едва ли не главным своим долгом считал обслуживание сельских жителей. В год артисты тульской филармонии давали на селе концертов в сто раз больше, чем москвичи!

«Число данных филармонией в нынешнем году в колхозах и совхозах, на сценах районных и сельских Домов культуры концертов приближается к тысяче. Этим летом мы впервые стали направлять известных мастеров искусств не только в районные дома культуры, но и прямо в колхозы и совхозы. Так выступали на селе народный артист СССР Николай Крючков, заслуженная артистка РСФСР Майя Кристаллинская, многие музыкальные коллективы», — рассказывал Иосиф Александрович в интервью 1976 года.

В тульской филармонии начинали свой творческий путь очень многие мастера отечественной эстрады. Как-то Михайловский по этому поводу заметил: «В один прекрасный момент я перестал пускать своих артистов на всяческие конкурсы. Потому что буквально после каждого Москва кого-нибудь отбирала».



Михаил Шуфутинский рассказывал о том, что единственным, кто протянул ему руку помощи, когда после разрешения на выезд за границу, его лишили всяческой работы, и это продолжалось целый год, был директор тульской филармонии Иосиф Михайловский. Об этом он не только написал в своей книге, но и рассказывал на первом после возвращения концерте в Туле.



Отношение Михайловского к року — отдельная тема. Он считал, что нельзя так беспардонно пропагандировать рок. Самый эпический случай, конечно, отмененные гастроли рок-группы «Круиз» на пике их безумной популярности. А также знаменитая статья «Коза в розетку», написанная явно с его подачи, после гастролей в филармонии рок-группы «Мастер». Коза в розетку — это всунуть два пальца всем теперь известной конфигурации в электрическую розетку. Ощущения будут примерно такие же, как после прослушивания рок-музыки.

При этом Михайловский не выступал за запрет рок-музыки. При тульской филармонии одно время работали, например, рок-группа «Карнавал» с Александром Барыкиным, ленинградские «Савояры». И еще в партийные времена он говорил о том, что концерты рок-групп в филармонии проводить не надо. Поскольку большого зала в городе нет, надо приспособить для таких концертов манеж на стадионе, сделав из него театр массовых представлений на несколько тысяч зрителей. Потребуется соорудить откидывающуюся сцену, пристроить гардероб и туалеты, определить место для хранения стульев. У партийных органов до этого предложения руки не дошли, однако в новые времена именно так все и произошло.



Иосиф Александрович был настоящим трудоголиком. Он вообще не любил отдыхать. Продолжал руководить филармонией даже из больницы, когда в нее попадал.



На 75-летие маэстро пришли поздравительные телеграммы от Юрия Никулина, Махмуда Эсамбаева, Марка Захарова, Екатерины Васильевой, Петра Тодоровского.



В день открытия памятной доски на доме, где жил Иосиф Михайловский, звучал написанная им песня о Туле — «Зареченский вальс».



В 2000 году Тульской областной филармонии, где он проработал более 40 лет, было присвоено имя народного артиста России Иосифа Михайловского.

