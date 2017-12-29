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Уличительный опрос: Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?

Фото Дмитрия Дзюбина

Уличительный опрос: Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?

В преддверии самого волшебного праздника мы задали тулякам три вопроса.

  1. Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?
  2. Где будете встречать Новый год?
  3. О каком подарке мечтаете?
врач

Александр Чекалин, 46 лет

  1. Главное, чтобы и в 2018 году вся моя семья была здорова: мама, жена, дочь. А остальное будет.
  2. Новый год — семейный праздник. Я всегда провожу его в кругу самых близких людей.
  3. Под новогодней елкой хотелось бы найти ключи от машины.
домохозяйка

Наталья Зайцева, 28 лет

  1. В 2018 году очень хотелось бы самореализоваться, попробовать открыть свое дело.
  2. Новый год мы встретим в семейном кругу в Плав­ске у родителей мужа.
  3. В плане подарков я не привередлива, скромно хочу найти под новогодней елкой Porsche.
кладовщик

Андрей Никулин, 28 лет

  • Надеюсь, что 2018 год будет не хуже, чем 2017-й. Хотелось бы побольше хорошей погоды, радости и удачи.
  • На новогоднюю ночь я поеду к родственникам в Скуратово. Буду встречать Новый год с семьей.
  • Я сам очень люблю дарить подарки, а получать — совершенно не обязательно.
пенсионерка

Нина Дубинкина, 62 года

  1. В апреле на свет появится наша первая внучка — это знаменательное событие!
  2. Только вернулись из небольшого турне — были в гостях у сыновей на Ямале и в Екатеринбурге. Новогоднюю ночь проведем дома вдвоем с мужем.
  3. Хотелось бы получить коробочку с хорошим настроением, здоровьем и удачей.
предприниматель

Алексей Шатилов, 43 года

  1. В 2017 году у меня было много сложностей и по работе, и в личной жизни. Хотелось бы, чтобы они остались позади.
  2. На новогоднюю ночь планов нет. Скорее всего, встречу Новый год с друзьями.
  3. Никаких материальных подарков не жду, просто хочется чуда. А еще хорошего настроения, удачи и любви.
студентка

Анастасия Смекаева, 18 лет

  1. От 2018-го я жду большого счастья. Если человек счастлив, у него есть всё.
  2. Новый год буду встречать с подругой. Вместе с нами собирается большая компания. Мы хотим в новогоднюю ночь побывать везде, где только можно.
  3. В подарок хотела бы получить путевку куда-нибудь в теплые края.
шлифовщик

Лев Кулаков, 51 год

  1. Очень хотелось бы, чтобы и в следующем году мой внук хорошо учился, а близкие были здоровы.
  2. Новый год мы всегда встречаем только дома, это семейный праздник.
  3. Я уже вышел из возраста, когда любишь получать подарки. Теперь просто люблю их дарить!
бариста

Жанна Боканова, 48 лет

  1. Очень хочу, чтобы 2018 год принес много позитива во всех сферах жизни, в карьере и в личном плане.
  2. Новый год буду встречать дома с семьей.
  3. Очень хотелось бы получить в подарок колечко в большой подарочной коробке, чтобы пришлось очень долго ее распаковывать.
студент

Дмитрий Ларичкин, 18 лет

  1. От наступающего года я жду чудес. Очень хотелось бы сдать сессию автоматом.
  2. Новый год мы будем встречать с друзьями, большой компанией.
  3. В подарок очень бы хотелось получить биткоины.
редактор

Анна Трещева, 31 год

  1. В следующем году я очень хочу стать мамой, мечтаю, чтобы у меня появилась дочка.
  2. Новый год мы будем встречать вдвоем с моим молодым человеком, по-семейному.
  3. В подарок я хочу мягкую игрушку — собачку.
менеджер

Мария Баюшкина, 29 лет

  1. От Нового года я жду просто счастья!
  2. Новый год — это традиционно семейный праздник, поэтому главную ночь года я проведу с семьей: моими родителями, сестрой, ее мужем, племянницей и моим молодым человеком.
  3. Под елкой очень бы хотелось найти новый телефон.
Сюжет: Новый год - 2018
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