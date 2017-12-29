Фото Дмитрия Дзюбина
Уличительный опрос: Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?
В преддверии самого волшебного праздника мы задали тулякам три вопроса.
- Чего ждут и о чем мечтают туляки в Новый год?
- Где будете встречать Новый год?
- О каком подарке мечтаете?
врач
Александр Чекалин, 46 лет
- Главное, чтобы и в 2018 году вся моя семья была здорова: мама, жена, дочь. А остальное будет.
- Новый год — семейный праздник. Я всегда провожу его в кругу самых близких людей.
- Под новогодней елкой хотелось бы найти ключи от машины.
домохозяйка
Наталья Зайцева, 28 лет
- В 2018 году очень хотелось бы самореализоваться, попробовать открыть свое дело.
- Новый год мы встретим в семейном кругу в Плавске у родителей мужа.
- В плане подарков я не привередлива, скромно хочу найти под новогодней елкой Porsche.
кладовщик
Андрей Никулин, 28 лет
- Надеюсь, что 2018 год будет не хуже, чем 2017-й. Хотелось бы побольше хорошей погоды, радости и удачи.
- На новогоднюю ночь я поеду к родственникам в Скуратово. Буду встречать Новый год с семьей.
- Я сам очень люблю дарить подарки, а получать — совершенно не обязательно.
пенсионерка
Нина Дубинкина, 62 года
- В апреле на свет появится наша первая внучка — это знаменательное событие!
- Только вернулись из небольшого турне — были в гостях у сыновей на Ямале и в Екатеринбурге. Новогоднюю ночь проведем дома вдвоем с мужем.
- Хотелось бы получить коробочку с хорошим настроением, здоровьем и удачей.
предприниматель
Алексей Шатилов, 43 года
- В 2017 году у меня было много сложностей и по работе, и в личной жизни. Хотелось бы, чтобы они остались позади.
- На новогоднюю ночь планов нет. Скорее всего, встречу Новый год с друзьями.
- Никаких материальных подарков не жду, просто хочется чуда. А еще хорошего настроения, удачи и любви.
студентка
Анастасия Смекаева, 18 лет
- От 2018-го я жду большого счастья. Если человек счастлив, у него есть всё.
- Новый год буду встречать с подругой. Вместе с нами собирается большая компания. Мы хотим в новогоднюю ночь побывать везде, где только можно.
- В подарок хотела бы получить путевку куда-нибудь в теплые края.
шлифовщик
Лев Кулаков, 51 год
- Очень хотелось бы, чтобы и в следующем году мой внук хорошо учился, а близкие были здоровы.
- Новый год мы всегда встречаем только дома, это семейный праздник.
- Я уже вышел из возраста, когда любишь получать подарки. Теперь просто люблю их дарить!
бариста
Жанна Боканова, 48 лет
- Очень хочу, чтобы 2018 год принес много позитива во всех сферах жизни, в карьере и в личном плане.
- Новый год буду встречать дома с семьей.
- Очень хотелось бы получить в подарок колечко в большой подарочной коробке, чтобы пришлось очень долго ее распаковывать.
студент
Дмитрий Ларичкин, 18 лет
- От наступающего года я жду чудес. Очень хотелось бы сдать сессию автоматом.
- Новый год мы будем встречать с друзьями, большой компанией.
- В подарок очень бы хотелось получить биткоины.
редактор
Анна Трещева, 31 год
- В следующем году я очень хочу стать мамой, мечтаю, чтобы у меня появилась дочка.
- Новый год мы будем встречать вдвоем с моим молодым человеком, по-семейному.
- В подарок я хочу мягкую игрушку — собачку.
менеджер
Мария Баюшкина, 29 лет
- От Нового года я жду просто счастья!
- Новый год — это традиционно семейный праздник, поэтому главную ночь года я проведу с семьей: моими родителями, сестрой, ее мужем, племянницей и моим молодым человеком.
- Под елкой очень бы хотелось найти новый телефон.
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