Главный тульский нарколог: Как пережить новогоднюю ночь и каникулы

Почему шампанское самый опасный напиток? Как безопасно бороться с похмельем? Почему много жидкости после алкогольной ночи могут вызвать отек мозга? Myslo беседует с Николаем Висягиным.

Главный врач Тульского областного наркологического диспансера №1 Николай Висягин рассказал Myslo о том, как отметить Новый год без тяжелый последствий для организма.



Николай Висягин

- Самый популярный напиток в новогоднюю ночь - шампанское. Его считают благородным и легким...

- Это одно из самых распространенных заблуждений! В России очень любят сладкие и полусладкие сорта шампанского, но немногие знают, что пить их нежелательно. Потребление газированных спиртных напитков резко увеличивает удар по нервным клеткам головного мозга, опьянение при этом усугубляется.

То же самое происходит и при употреблении сладких алкогольных напитков. А шампанское сочетает в себе сразу два эти свойства. Запомните: чем меньше сахара в алкоголе, тем легче он переносится организмом. Поэтому если решитесь выпить шампанского в Новый год, обратите внимание на сухие игристые вина или брют.

- А какой алкоголь считается самым безопасным для организма?

- Самые щадящие напитки – негазированные. Например, сухое вино.

Красное или белое, значения не имеет, это зависит от вкусовых предпочтений. Но это не значит, что его можно пить бесконечно много. не забывайте, что алкоголь – это официально разрешенное психоактивное вещество, последствия от его потребления могут быть весьма неожиданными.

- Как удержаться на ногах в новогоднюю ночь?

- Закусывать! Причем лучше всего, если это будут горячие блюда с достаточным количеством жира. Такая пища будет обволакивать желудок, что предотвратит неблагоприятное воздействие алкоголя на организм. Легкие закуски хороши только перед тем, как вы поднимите первый бокал, но потом лучше перейти на основные блюда меню.

Запомните, что на голодный желудок пить спиртные напитки категорически запрещено, это может вызвать патологические, агрессивные формы опьянения, связанные с потерей памяти. Съешьте что-нибудь хотя бы за два часа перед застольем.

Также не забывайте проветривать помещение, в котором проходит торжество, и следите, чтобы дозы спиртного были минимальными, а промежутки между выпитым большими. Так алкоголь сумеет хотя бы частично перерабатываться.

Ну и, конечно, застолье лучше прерывать какими-то движениями – танцами или прогулками на свежем воздухе, чтобы поступившая доля алкоголя хотя бы частично успевала перерабатываться.

- Какое количество спиртного не повредит в новогоднюю ночь?

- Мне часто задают этот вопрос. Но на него не ответит ни один практикующий врач. Это очень индивидуальная цифра, и у каждого она своя.

Некоторым людям, в том числе больным алкоголизмом, достаточно очень небольшой дозы, даже рюмки 20-30 мл, чтобы опьянеть или отравиться.

Все зависит от активности ферментативной системы, работы печени и почек. Но есть общие правила, которые полезно соблюдать всем, о них мы говорили выше.

- Действенны ли народные методы: только повышать градус алкогольных напитков или выпить перед застольем ложку растительного масла?

- Последовательность выпитого спиртного никак не связана с наступлением опьянения. Все зависит от общего количества поступившего в организм алкоголя в пересчете на чистый спирт, качества напитков и индивидуальных особенностей организма.

А вот метод с маслом отчасти работает. Только есть более приемлемый вариант: съешьте бутерброд со сливочным маслом. Таких на нашем новогоднем столе бывает много: с красной рыбой. икрой или сыром. Масло также обволакивает слизистую, а на вкус такая закуска гораздо приятнее.

- Как бороться с похмельем?

- Сам по себе алкоголь вызывает чувство жажды, поэтому многие считают: чтобы уменьшить состояние алкогольного опьянения, нужно пить много жидкости. Но это ошибка. . Алкоголь — и вообще любые спирты — задерживает воду в организме. Излишнее количество поступившей жидкости может вызвать отек головного мозга. Нужно просто полежать, поспать.

Снимать признаки похмелья лучше всего молочными напитками, капустным или огуречным рассолом.

Хорошо могут справиться с этой задачей любые кислые напитки типа клюквенного или брусничного морса с лимоном. Также рекомендуется употреблять горячие бульоны и супы.

Этого вполне достаточно. И ни в коем случае не употребляйте алкоголь снова утром. Не лечите подобное подобным.

То, что мы в повседневной жизни называем похмельем, — это воздействие на организм непереработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация. Остаточную интоксикацию алкоголем лечить нельзя!

Также нельзя пить крепкий чай и кофе, так как эти напитки создают излишнюю нагрузку на сердце. Вообще нельзя перегружать жидкостью подорванный застольем организм.