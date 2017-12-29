Голосуем за лучшие тульские музеи
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие музеи, которые работают в нашем городе.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
В какой музей вам нравится ходить больше всего? Какой интереснее всего детям? А взрослым? Лучший семейный музей? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые музеи, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара музеев, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятный лично вам музей, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
29 января мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» музей Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: в какой музей вы бы посоветовали сходить гостям Тулы, и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.