Художник и граффити-райтер Миша Most: «Раз до сих пор бомбят, уличное искусство живёт»

Светлана Денброва. Фото mishamost.com.

22 августа в кластер «Октава» приедет один из самых известных российских

художников и граффити-райтеров, участник самых первых столичных

граффити-команд Миша Most. Он выступит в «Октаве» с лекцией «Будущее как произведение искусства». Накануне мероприятия Myslo публикует интервью с художником.

– Несколько слов о себе. В статьях Вас называют граффити-художником — это понятие до сих пор актуально?

– Художник и граффити-художник — это немножко разные вещи. Граффити — это узкая специализация. В первую очередь я художник. Я же участвую в мероприятиях, которые с граффити совсем не связаны.

– В девяностые и в начале нулевых стрит-арт был важной единицей уличного искусства — уметь «бомбить» и разрисовывать было модно, у художников этого жанра появилась отдельная тусовка. Сейчас же граффитисты разрисовывают дома по заказу региональных правительств, а нелегальных рисунков на стенах становится всё меньше. Что изменилось?

– Действительно, граффити — это всё-таки нелегально. То, что рисуют по заказу региональных властей, к граффити не имеет никакого отношения. Это называется морализм, или паблик-арт. Это фасады, монументальная живопись. Тут нет никаких противоречий. Один и тот же человек может и фасады красить, и граффити бомбить. Но в 95% случаев те, кто занимаются фасадами, ими и занимаются, они граффити уже давно не бомбят, то есть нелегально не рисуют. Тут каждый выбирает свой путь.

Нельзя сказать, что, к примеру, в Москве граффити становится меньше, просто красят быстрее. Да и в разных городах по-разному. Есть города, где присутствуют граффити, просто их закрашивают. Раньше денег в бюджетах не было, граффити дольше висело. Но оно как бы есть. По факту столько же. Магазины для граффитчиков не закрываются. А значит, до сих пор бомбят и уличное искусство существует.

– Что может дать новый толчок стрит-арту и граффити?

– Толчок и новую стилизацию стрит-арту дала цифровая эра, интернет. Потом опять же история, связанная с интересом к современному искусству, к уличному искусству и интерес из галерей, музеев, эти истории с Бэнкси (псевдоним английского андеграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра. — Прим. ред.) — всё это подогревает интерес к граффити. За последние 10 лет новый виток точно присутствовал. Главное, чтобы это слишком не коммерциализировалось. Эта культура сама по себе уже существует 30-40 лет. Пока про будущее сложно сказать, что именно даст толчок.

– Должны ли современные работы этих направлений нести какое-то особое послание?

– Нет, это же свободное творчество. Никто не обязывает уличного художника вносить какое-то послание. Это может нравиться зрителю, возможно, ему хочется видеть в этом какой-то смысл. Если художник хочет угодить зрителю, он может подстраиваться под него, но это не обязательно. Но вот Бэнкси, он же стал известен из-за того, что стал доступные вещи рисовать, не просто буквы-закорючки, а карикатуры, понятные любому человеку – и бабушке, и маленькому ребенку. Чтобы его понять, не обязательно быть вхожим в субкультуру. Ошибочно считается, что стрит-арт – это какой-то посыл или протест. На 90% процентов это просто позитивные рисуночки, смайлики, портреты, и месседжа тут нет никакого.

– Вы стали автором рекордного по размеру граффити в мире. Расскажите о нем подробнее. Сколько времени нужно, чтобы рассмотреть эту роспись? Не теряются ли в такой большой работе детали? Есть ли желание побить собственный рекорд?

– По факту, это самая большая в мире роспись на фасаде авторства одного-единственного художника, но это не граффити. Это морэл, монументальная живопись, можно по-разному называть. Есть работы чуть-чуть побольше, их рисовали 20-30 человек. Чтобы рассмотреть мою работу, надо минут пятнадцать точно, для того чтобы просто пройти вдоль нее. Работу я делал, учитывая размер, масштаб и детализацию создавал, учитывая, как это будет выглядеть в реальном размере. Опыт подобной работы с большими объемами у меня уже был. Это одна из интереснейших задач, перенос размера с маленького эскиза на большой фасад. Если у человека есть такой опыт, то всё считывается очень четко живьем.

Побить этот рекорд — думаю, нет, там не столько дело было в масштабе, сколько в интересном проекте, в самой работе.

Мне не цифры были важны. Я получил очередной опыт. Но пока повторить такое желания нет.

– Также совместно с Вами был разработан первый в мире дрон-художник. Это такая дань современности?

– Дрон не совместно со мной разработан. Он был мной инициирован в принципе. Я позвал в помощники людей, которые лучше в этом разбираются. Собрал небольшую команду из профессионалов-программистов, потом подключились еще инженеры. Это не дань современности. Современность — это то, что дроны стали более доступны. Мне показалось, что это можно уже внедрять в обычную жизнь. Я понял, что сейчас это можно реализовать, чем, к примеру, 15 лет назад. Понятно, что не я единственный в мире, который об этом думал.

Просто я сделал первый программируемый дрон, который полностью автономный, им не надо с пульта управлять.

Он управляется компьютером. Задача была от доступности даже самых отдаленных сложных мест и заканчивая тем, что это робот-ассистент художника. Это пока мало применяется, мне хотелось попробовать это, быть первым в определенном роде.

– У Вас была идея сделать проект нейросети художника и узнать, как бы он мог рисовать и насколько это имело бы художественную ценность. Какова судьба этого проекта?

– По поводу нейросети художника: искусственный интеллект должен всё считывать, фильтровать информацию, создавать художественные работы. Тут можно нейросеть, можно просто бигдату использовать. Я думаю, так и будет. Появится просто искусственный интеллект, который создает произведения искусства.

– Когда Вы в последний раз рисовали на улице незаконно?

– Последний раз рисовал на улице незаконно, по-моему, неделю назад. Я постоянно рисую незаконно.

– У современного граффити и стрит-арта остался какой-то протестный, социальный посыл?

– Около 5% из всего стрит-арта имеет какое-то отношения к протесту. В принципе, стрит-арт – это уже протест. Вышел на улицу, нарисовал там, где не должен, если говорить про нелегальные граффити. Это уже протест, не обязательно лозунг там писать, тем более политический. Социальный… Да не любят люди нравоучения в наше время. Поэтому Бэнкси – единственный показатель стопроцентного стрит-арта с посылом, весь остальной стрит-арт вполне позитивный и иногда бессмысленный.

досье myslo

Миша Most — художник и граффити-райтер. Начал рисовать в 90-х. Практикующий сторонник нелегального граффити.

Организатор крупных фестивалей, куратор выставок и проектов посвященных разным проявлениям уличного искусства. Постоянный участник и автор лекций и дискуссий по проблематике и развитию граффити.

Работы Миши были представлены на различных выставках современного искусства в России, Украине, Азербайджане, США, Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах Европы. Участник биеннале современного искусства и Московского биеннале молодого искусства 2011-2012 гг.

В 2008 году номинировался на премию Кандинского в номинации «Молодой художник года».

2013-2014 гг. — куратор проекта «Стена» на винзаводе.

В 2014 году прошла третья персональная выставка Миши, Лондон, галерея Lazarides.

В 2016 году в районе Бронкса (Нью-Йорк) создал одну из своих крупнейших работ на 300 кв. м.

В 2017 году на фасаде металлургического завода в городе Выкса (Нижегородская область) создал монументальную работу размером 10 000 м², что является мировым рекордом.

В сентябре 2017 года в ЦСИ «ВИНЗАВОД» Миша предоставил уникальную разработку, первый в мире полностью программируемый рисующий дрон.

В 2017 году занял 50-е место в рейтинге «ТОП 100 ПРИЗНАННЫХ АВТОРОВ» по версии аналитического портала InArt.ru

Работы находятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи.

Где и когда пройдет лекция Миши, читайте в афише Myslo.