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Будущее как произведение искусства

Будущее как произведение искусства

22 августа в кластер «Октава» приедет один из самых известных российских
художников и граффити райтеров, участник самых первых столичных
граффити-команд Миша Most.

Он выступит в «Октаве» с лекцией «Будущее как произведение искусства», в которой расскажет о перспективах развития современного уличного искусства.


Миша Most начал рисовать в 1997 году, на заре российского уличного искусства, является участником первых московских граффити команд, организатор крупных фестивалей.
Работы Миши были представлены на различных выставках современного искусства в России, Украине, Азербайджане, США, Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах Европы.

У художника много наград: в 2008 году номинировался на премию Кандинского. В 2011—2012 году принимал участие в Биеннале современного искусства и молодежного Биеннале.


Третья персональная выставка Миши прошла в 2014 году, в Лондоне, в галерее Lazarides. В 2016 году в районе Бронкса Нью Йорк, Миша создал одну из своих крупнейших работ 300 кв.м.


Миша Most со временем начал рисовать и в помещениях. К примеру, на
«Винзаводе» проходили несколько выставок художника.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
22 августа 2018, среда
19:00
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