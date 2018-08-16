22 августа в кластер «Октава» приедет один из самых известных российских

художников и граффити райтеров, участник самых первых столичных

граффити-команд Миша Most.

Он выступит в «Октаве» с лекцией «Будущее как произведение искусства», в которой расскажет о перспективах развития современного уличного искусства.



Миша Most начал рисовать в 1997 году, на заре российского уличного искусства, является участником первых московских граффити команд, организатор крупных фестивалей.

Работы Миши были представлены на различных выставках современного искусства в России, Украине, Азербайджане, США, Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах Европы.

У художника много наград: в 2008 году номинировался на премию Кандинского. В 2011—2012 году принимал участие в Биеннале современного искусства и молодежного Биеннале.



Третья персональная выставка Миши прошла в 2014 году, в Лондоне, в галерее Lazarides. В 2016 году в районе Бронкса Нью Йорк, Миша создал одну из своих крупнейших работ 300 кв.м.



Миша Most со временем начал рисовать и в помещениях. К примеру, на

«Винзаводе» проходили несколько выставок художника.

Вход свободный.