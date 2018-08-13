Тест-драйв Renault KAPTUR PLAY: первый автомобиль с мультимедийной системой Яндекс.Авто
1 августа в России дан старт продажам Renault KAPTUR лимитированной серии PLAY.
Производитель заявляет, что модель авто уникальна и сочетает в себе преимущества уже знакомого полноприводного кроссовера Renault KAPTUR с инновационными системами платформы Яндекс.Авто.
Ориентируясь на современную, активную аудиторию, которая стремится постоянно оставаться «на связи» с окружающим миром, Renault Россия совместно с Яндекс.Авто разработала версию Kaptur PLAY с системой «connected car» – автомобиль, предоставляющий доступ к большому количеству онлайн сервисов Яндекс. Этот кроссовер стал первым автомобилем с системой «connected car» в модельном ряду Renault в России.
Автомобиль влюбляет в себя с первого взгляда. Дизайнеры прекрасно потрудились над его обликом, причем как внешним, так и внутри салона. Красный насыщенный цвет кузова, черная крыша и серебристые детали создают современный спортивный образ.
Кстати, Renault KAPTUR PLAY доступен в двух цветовых решениях: красном цвете в сочетании с черной или бежевой крышей.
Новые стильные 17’’ легкосплавные диски Maldives с красными колпачками подчеркивают спортивный дизайн новой версии, а логотип PLAY придает автомобилю особенную уникальность.
Салон практичный, и в то же время невероятно стильный: черный с красными акцентами. Яркого цвета в салоне ровно столько, чтобы не отвлекать и не напрягать глаза водителя и в то же время подчеркивать оригинальность и создавать настроение.
Красная окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, новая обивка сидений с красной прострочкой и окантовкой, алюминиевые накладки на педали – все это придает салону более динамичный вид.
Cправа от руля – 8-дюймовый дисплей планшетного компьютера. Именно он и является главной особенностью KAPTUR PLAY.
Система Яндекс.Авто подключена напрямую к высокоскоростному интернету и работает от голосовых команд, позволяя водителю сконцентрироваться на дороге.
Мы протестировали ее на построение маршрута: система хорошо понимает голосовые команды и подбирает оптимальные маршруты, чтобы доехать до указанной точки с учетом заторов, наличия АЗС, ремонтных работ и прочего.
При необходимости можно масштабировать изображение вручную – технология multi-touch позволяет работать как на планшете.
Хотите послушать в дороге музыку? Не проблема. Достаточно задать команду и заиграет плейлист из Яндекс.Музыки, либо любимая радиостанция. Звук регулируется на руле пальцем – не нужно делать лишних движений и отвлекаться от управления автомобилем.
Kaptur PLAY предлагает широкий спектр опций для комфортного путешествия:
Renault KAPTUR PLAY комплектуется двумя видами двигателей: 1,6 и 2 литра. Первый – с вариаторной коробкой передач, второй - с механической или автоматической трансмиссией. Режим Eco Mode — наследие Renault Duster. Функция доступна на обоих двигателях и позволяет оптимизировать подачу топлива в зависимости от манеры езды, положения и скорости нажатия на педаль газа — экономия до 12 процентов топлива.
Цена на Renault KAPTUR PLAY с учетом всех скидок начинается от 974 990 рублей. Действуют очень выгодные кредитные программы: минимальная процентная ставка 3,9%, субсидии и отложенный платеж (программа "Поехали"), благодаря которому ежемесячные выплаты по кредиту могут составить всего лишь 5900 рублей! Возможно оформление кредита без справок всего по двум документам, решение - в течении часа.
Так же действует выгодный трейд-ин: сдавая свой старый автомобиль, независимо от возраста и марки, клиент получает на Renault KAPTUR скидку 50 000 рублей, а максимальная выгода на автомобили Renault в августе составляет 245 000 рублей.
Все подробности кредитования и ваши выгоды уточняйте у официального дилера Renault «Автокласс».
Приезжайте в салон официального дилера Renault в Туле и получите прекрасные впечатления от поездки, пройдя тест-драйв Renault KAPTUR, познакомитесь с другими новинками от Renault: Logan и Sandero, старт продаж которых так же пришелся на август.
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Новомосковское шоссе, 25. Тел. 8 (4872) 33-75-31
Новомосковск:
Улица Космонавтов, 37. Тел. 8 (48762) 28−222
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