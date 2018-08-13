Тест-драйв Renault KAPTUR PLAY: первый автомобиль с мультимедийной системой Яндекс.Авто

фото Дмитрия Дзюбина.

Производитель заявляет, что модель авто уникальна и сочетает в себе преимущества уже знакомого полноприводного кроссовера Renault KAPTUR с инновационными системами платформы Яндекс.Авто.

Ориентируясь на современную, активную аудиторию, которая стремится постоянно оставаться «на связи» с окружающим миром, Renault Россия совместно с Яндекс.Авто разработала версию Kaptur PLAY с системой «connected car» – автомобиль, предоставляющий доступ к большому количеству онлайн сервисов Яндекс. Этот кроссовер стал первым автомобилем с системой «connected car» в модельном ряду Renault в России.

Портал Myslo решил проверить все это в деле и отравился на тест-драйв

Автомобиль влюбляет в себя с первого взгляда. Дизайнеры прекрасно потрудились над его обликом, причем как внешним, так и внутри салона. Красный насыщенный цвет кузова, черная крыша и серебристые детали создают современный спортивный образ.

Кстати, Renault KAPTUR PLAY доступен в двух цветовых решениях: красном цвете в сочетании с черной или бежевой крышей.

Новые стильные 17’’ легкосплавные диски Maldives с красными колпачками подчеркивают спортивный дизайн новой версии, а логотип PLAY придает автомобилю особенную уникальность.

Салон практичный, и в то же время невероятно стильный: черный с красными акцентами. Яркого цвета в салоне ровно столько, чтобы не отвлекать и не напрягать глаза водителя и в то же время подчеркивать оригинальность и создавать настроение.

Kaptur PLAY предлагает широкий спектр опций для комфортного путешествия: климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карту «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль и систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, обеспечивающую комфортную температуру в салоне в любое время года.

Красная окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, новая обивка сидений с красной прострочкой и окантовкой, алюминиевые накладки на педали – все это придает салону более динамичный вид.

Cправа от руля – 8-дюймовый дисплей планшетного компьютера. Именно он и является главной особенностью KAPTUR PLAY.

Планшет напрямую соединен с инновационными системами платформы Яндекс.Авто, которые созданы специально для удобства водителей и упрощения поиска различной информации. Сервис включает:

Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, Яндекс.Музыка и Яндекс.Браузер – они сконцентрированы в одном интерфейсе и адаптированы для кроссовера.

Система Яндекс.Авто подключена напрямую к высокоскоростному интернету и работает от голосовых команд, позволяя водителю сконцентрироваться на дороге.

Мы протестировали ее на построение маршрута: система хорошо понимает голосовые команды и подбирает оптимальные маршруты, чтобы доехать до указанной точки с учетом заторов, наличия АЗС, ремонтных работ и прочего.

При необходимости можно масштабировать изображение вручную – технология multi-touch позволяет работать как на планшете.

Хотите послушать в дороге музыку? Не проблема. Достаточно задать команду и заиграет плейлист из Яндекс.Музыки, либо любимая радиостанция. Звук регулируется на руле пальцем – не нужно делать лишних движений и отвлекаться от управления автомобилем.

Яндекс.Браузер позволяет выйти во всемирную сеть, а значит это уже целый встроенный компьютер с доступом к соцсетям или информации.

Кстати, при покупке данной модели каждому владельцу доступно уникальное предложение – пакет предоплаченного трафика сроком на 1 год. По истечении одного года с момента активации SIM-карты можно продолжать пользоваться интернет, оплачивая его интернет-провайдеру, либо можно воспользоваться вай-фай - раздавать с телефона интернет и продолжать пользоваться удобными сервисами Яндекса.

Kaptur PLAY предлагает широкий спектр опций для комфортного путешествия:

климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карту «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль и систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, обеспечивающую комфортную температуру в салоне в любое время года.

Теперь наши впечатления по ходовым характеристикам. Подвеска идеально отрабатывает все неровности дороги, позволяя водителю и пассажирам чувствовать себя очень комфортно. Renault KAPTUR PLAY прекрасно сочетает в себе качества кроссовера и городского автомобиля: высокий дорожный просвет 204 мм позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье, а благодаря настройкам подвески точно и безопасно входить в повороты даже на высокой скорости.

Renault KAPTUR PLAY– это полноприводный кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в российских условиях. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода KAPTUR отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях России.

Renault KAPTUR PLAY комплектуется двумя видами двигателей: 1,6 и 2 литра. Первый – с вариаторной коробкой передач, второй - с механической или автоматической трансмиссией. Режим Eco Mode — наследие Renault Duster. Функция доступна на обоих двигателях и позволяет оптимизировать подачу топлива в зависимости от манеры езды, положения и скорости нажатия на педаль газа — экономия до 12 процентов топлива.

Цена на Renault KAPTUR PLAY с учетом всех скидок начинается от 974 990 рублей. Действуют очень выгодные кредитные программы: минимальная процентная ставка 3,9%, субсидии и отложенный платеж (программа "Поехали"), благодаря которому ежемесячные выплаты по кредиту могут составить всего лишь 5900 рублей! Возможно оформление кредита без справок всего по двум документам, решение - в течении часа.

Так же действует выгодный трейд-ин: сдавая свой старый автомобиль, независимо от возраста и марки, клиент получает на Renault KAPTUR скидку 50 000 рублей, а максимальная выгода на автомобили Renault в августе составляет 245 000 рублей.

Все подробности кредитования и ваши выгоды уточняйте у официального дилера Renault «Автокласс».

Приезжайте в салон официального дилера Renault в Туле и получите прекрасные впечатления от поездки, пройдя тест-драйв Renault KAPTUR, познакомитесь с другими новинками от Renault: Logan и Sandero, старт продаж которых так же пришелся на август.

Тула:

Новомосковское шоссе, 25. Тел. 8 (4872) 33-75-31

www.autoclass-renault.ru

Новомосковск:

Улица Космонавтов, 37. Тел. 8 (48762) 28−222

www.autoclass-nmsk.ru

Ефремов:

Тульское шоссе, 4-в. Тел. 8 (48741) 64−333

www.autoclass-efremov.ru