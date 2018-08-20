Певица Си Си Кетч: «Моя музыка делает людей счастливее»

Фото Александра Каналина.

Для многотысячной армии фанатов, которая приехала на фестиваль из Тулы и других близлежащих городов, выступала королева диско, голос поколения 80-х, очаровательная и неповторимая Си Си Кетч.

Звездный час талантливой девушки Каролины Катарины Мюллер, более известной под псевдонимом Си Си Кетч, пришелся на середину 1980-х годов, когда ее песни гремели по всему миру. Но и сейчас певица – желанный гость на фестивалях ретро-музыки, у нее есть поклонники, которые готовы слушать любимые хиты, танцевать под них и получать настоящее музыкальное удовольствие.



В 1985 году в Гамбурге выступление Каролины увидел популярный немецкий певец и композитор Дитер Болен, солист группы Modern Talking.

Он услышал Каролину и спросил ее тогдашнего продюсера: «Что это за пташка с бриллиантовым голосом?». «Эта наша крошка Каролина! Золотая девочка!», – ответил продюсер. Болен предложил Каролине записаться в его студии. А вскоре она проснулась знаменитой на весь мир.



На концерт в «Золотой город» Каролина приехала к 21.00 – времени своего выхода на сцену. За час выступления она исполнила свои самые проверенные временем хиты, а некоторые из них спела несколько раз.

Зрители приняли певицу горячо, подарили цветы и искупали в овациях.

– Я тоже очень люблю русских, это очень сердечный и душевный народ, – говорит Си Си Кетч. – И им очень нравятся мои песни. В России меня всегда принимают с распростертыми объятиями, и я всегда чувствую себя здесь почти как дома. Мои концерты в России – концерты для всей семьи, на них приходят и стар и млад.

После концерта певица немного пообщалась с фанатами, оставила им автографы. А затем ответила на вопросы журналистов.



– Как вам горячая русская публика, русский прием?

– Это абсолютно потрясающе! Спасибо за то, что провели сегодняшний вечер здесь. Это было невероятно.



– Вы привыкли к русской любви?

– Да, конечно. Это шикарно – стоять на сцене перед аудиторией, которая любит тебя.



– В чем секрет популярности Ваших песен, которые звучат уже более 30 лет?

– Я думаю, они делают людей счастливыми. Потому что это очень важно – быть счастливым. Большинству людей музыка оставляет хорошие воспоминания. Она ассоциируется с какими-то моментами жизни, которыми приятно поделиться с другими.



– Откуда Вы приехали к нам и куда отправитесь далее?

– Я приехала из Испании, а из Тулы отправлюсь домой – к своим родителям в Бельгию. На следующей неделе у меня концерт в Германии. Кажется, в субботу.



– Весь мир называет Вас королевой диско. Какие эмоции испытали, когда впервые услышали этот титул?

– Это была гордость (смеется). Невероятная гордость от того, что людям понравилась моя музыка. Я не ожидала, что продолжу выступать на сцене так долго, и что моя музыка будет трогать сердца такого количества людей. Это делает меня очень счастливой. Спасибо большое!

– Есть ли современные певицы, которых Вы могли бы назвать голосом поколения?

– Нет. Я слушаю много разной музыки, в том числе классику и поп-музыку. Мне нравятся разные жанры. И все равно я могу выделить скорее музыку прошлого – 60-70-х. Современная музыка дарит людям энергию, и это важно. Музыка затрагивает сердца наверное, именно поэтому люди ее так любят. Музыка дарит людям любовь и объединяет.



– Следите ли Вы за политикой и политическими новостями?

– Честно говоря, нет. Я не смотрю телевизор. Но так или иначе мои друзья делятся со мной какой-то информацией. Однако я стараюсь оставаться в стороне от всего этого. Но не потому что мне все равно, а потому, что в мире происходит много негативных вещей. Я же хочу, чтобы меня окружало счастье.

– Вы прекрасно выглядите. Мы знаем, что большую роль в этом играет здоровое питание. В русской кухне вы нашли что-либо для себя?

– Да, конечно. У вас есть много супов, даже особые вегетарианские. Я стараюсь есть максимально простые продукты. У меня плотный график, поэтому не всегда получается есть здоровую пищу. Но не обязательно питаться только здоровой едой. Важно соблюдать баланс. От здоровой еды ты устаешь, а человек должен быть счастлив (На ужин после интервью певица заказала себе греческий салат, отварной картофель, стейк из семги и хачапури, – Прим. авт.).





– О чем мечтает человек, достигший вершин славы?

– У меня простые человеческие мечты. О счастье, о здоровье своих друзей, семьи и всех на земле. И о мире во всем мире, конечно же.

Из досье Myslo

Си Си Кетч

Настоящее имя Каролина Катарина Мюллер.

Родилась 31 июля 1964 в Нидерландах.

После школы училась на дизайнера, работала на швейной фабрике.

С 1980 года выступала в женской поп-группе Optimal.

В 1985 году подписала контракт с композитором и участником группы Modern Talking Дитером Боленом. Началась сольная карьера Каролины, она выбрала для себя псевдоним C. C. Catch. Работали вместе три года.

Сейчас записывает песни, часто выступает в России на международных музыкальных фестивалях.

Семья: разведена, о детях нигде не упоминается.