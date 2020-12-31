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Уличительный опрос: Чем тулякам запомнится уходящий год

Уличительный опрос: Чем тулякам запомнится уходящий год

Наверняка у каждого человека случилось что-то хорошее в этом году. Не только ведь одной пандемией жили!

Myslo предложил жителям города ответить на три вопроса:

  1. Самое главное событие года для вас?
  2. Чего ждете от наступающего нового года?
  3. Ваше пожелание тулякам?
 

Анастасия Провоторова

  1. Это год запомнится для меня тем, что старшая дочь благодаря пандемии окончила 9 классов без ОГЭ. Средняя дочка выступила на соревнованиях, заняв второе место по гимнастике. И у нас родилась моя третья дочка, наше солнышко! Я стала счастливой многодетной мамой. Пандемия, конечно, омрачила многое в этом году, к сожалению, я еще и потеряла сестру. Ее не стало в феврале.
  2. Главное – чтобы закончился ковид. Жду хорошего окончания школы от старших дочек. В следующем году нас ждет еще много открытий с нашей малышкой.
  3. Самое важное, чего хочу всем пожелать, – крепкого здоровья. Не падайте духом, всё плохое обязательно закончится! Добивайтесь целей, которые поставили перед собой. И чтобы близкие всегда были рядом.
 

Алексей Евпятьев

  1. Я тревел-блогер. В этом году  удалось повидать зимний Байкал и попить на льду чай из тульского самовара, привезенного с собой. Байкал прекрасен под белым покрывалом! Он открылся нам с другой стороны. Эти бесконечные поля льда толщиной от 70 до 100 см, гроты в скалах с замерзшими волнами и сосульками, свисающими как сталактиты, сибирские морозы... Запомнилась ночевка в юртах под треск дров в печке и несопоставимо громкий и гулкий звук ломающегося толстого льда где-то под нами. Также нам удалось сыграть в хоккей на льду озера.
  2. Хочу проехать Россию дальше на восток и увидеть Владивосток и океан.
  3. Тулякам желаю исключительно крепкого иммунитета, а также видеть только хорошее в том, что с нами случается.
 

Ирина Пискарева

  1. Самое главное событие для меня в этом году только одно – я стала мамой замечательного сынишки. Я очень счастлива, что четыре месяца назад  у меня родился первенец! Мы назвали малыша Вячеславом. Несмотря на то, что он еще совсем маленький, уже пытается садиться. Мне кажется, что он очень смышленый ребенок.
  2. От следующего года очень ждем окончания пандемии коронавируса. К счастью, на нашу семью ковид никак не повлиял, хотя очень много знакомых переболело.
  3. Всем жителям Тульской области я хочу пожелать крепкого здоровья, не болейте. Пусть ваши близкие также будут здоровы и всегда рядом. А еще желаю большого счастья, удачи каждому. Друзья, цените каждый прожитый миг! Всё будет хорошо.
 

Александр Ларин

  1. Год запомнится рождением сына Мишки. Он родился прямо в день празднования 500-летия Тульского кремля! Надеялись с женой, что успеем посмотреть на размах празднования, но рано утром пришлось ехать на иное мероприятие. Вот так и прошло празднество: у жены – в роддоме, а у меня – в ожидании звонка от нее.
  2. Жду от нового года ярких, незабываемых, запоминающихся событий в кругу семьи и друзей.
  3. Хочу пожелать всем легкого, непринужденного года, адекватных и справедливых руководителей на работе, денежного достатка, чтобы все жили сегодняшним днем, а не завтрашним, дерзали, рисковали, не стояли на месте, шли навстречу своей мечте, достигали намеченных целей, выкинули из жизни весь лишний балласт, тянущий на дно.
 

Наталья Сергеева

  1. Этот год мне запомнится тем, что моя маленькая принцесса Ксения пошла в детский садик. Она у меня довольно избирательна в общении, думала, ей будет сложно адаптироваться к новым условиям, но мои опасения оказались напрасны. Ксюша сразу влилась в новую атмосферу, с радостью играла с ребятами, помогала воспитателям с уборкой игрушек и осталась в полном восторге от внеурочной деятельности. 17 декабря ей исполнилось два годика. Еще один из хороших моментов 2020-го – моя сестра подарила нам вторую очаровательную племяшку. Мы очень рады!
  2. От наступающего года жду стабильности в работе и семейной жизни.
  3. Дорогие туляки, цените каждый прожитый день, берегите себя и своих близких!
 

Кирилл Климов

  1. Событий в этом году было не так много, как планировалось изначально. Но от этого они приобрели еще большую значимость, эмоциональную насыщенность. Мое хобби – создавать вещи в стиле стимпанк. Очень интересно было поработать с тульскими байкерами Black Legion и клубом «М2». Для них я создал несколько необычных работ – Призрачного гонщика, паука. Еще год запомнится новыми знакомствами, одно из них состоялось с Евгением Григорьевым, тульским мастером, который создает мотоциклы в стиле стимпанк и дизельпанк.
  2. От наступающего года ничего не жду. Мы сами творцы своего счастья: что внесем с собой в этот год, от того и получим плоды.
  3. Хотелось бы пожелать всем быть добрее друг к другу!
 

Галина Жилина

  1. Несмотря на пандемию, в этом году было много хорошего. Мы съездили с дочкой в Санкт-Петербург. Слава богу, это удалось. Вообще мы каждый год там бываем, это наша семейная традиция. Погуляли по паркам, встретились с друзьями. Хотели съездить на юг,  на море, но обстановка не позволила. На работе тоже всё было хорошо в этом году, удачно и стабильно.
  2. Хочу, чтобы в следующем году родные и близкие были здоровы и счастливы, чтобы мы съездили отдохнуть. А еще чтобы на работе у меня всё успешно сложилось.
  3. Наш город, область сейчас развиваются, надо и жителям стараться побольше узнавать о достопримечательностях, интересных местах. Знакомьтесь с новым, путешествуйте по региону, ведь у нас тоже очень красиво.
 

Дмитрий Гришин

  1. Этот год был непростым, но тем не менее хороших событий было очень много. Я хочу выделить самое главное – мой сын наконец женился. Еще раз поздравляю его, рад за него. К счастью, мы успели отпраздновать и погулять на свадьбе еще до всех коронавирусных ограничений – в феврале. Что касается меня, я вернулся на старое место работы, продолжаю трудиться.
  2. Жду только одного от следующего года – чтобы семья, мои родные и близкие люди были здоровы, это самое важное. Пусть пандемия закончится.
  3. Тулякам хочу тоже пожелать здоровья, без этого сейчас никуда. Большого всем счастья, успехов во всех делах и удачи. Пусть ваши близкие всегда будут рядом и поддерживают вас.
еще мнения

Ответить на аналогичные вопросы мы предложили и нашим подписчикам ВКонтакте и Instagram. Публикуем самые интересные ответы.

 
  1. Запомнилась поездка на море после весенней самоизоляции, а также ковид.
  2. Жду нормализации ситуации с ковидом, положительной стабильности в жизни в целом.
  3. Тулякам желаю здоровья и ещё раз здоровья!

Александр Гришин:

  1. В этом году была поездка на море, а еще я наконец-то избавился от дома в деревне.
  2. Жду от 2021-го только положительных эмоций.
  3. Самое главное – чтобы было здоровье.
 
  1. Самые главные события года – сообщение о ковиде, вынужденная самоизоляция. Из хорошего – все родные и близкие живы.
  2. Жду и надеюсь, что в наступающем году у большинства выработается иммунитет к ковиду, а подобные ему заразы не будут представлять такой опасности для всех людей.
  3. Туляки, научитесь уважать окружающих вас людей, будьте добрее и снисходительнее к тем, кто слабее вас. Проявляйте гражданскую сознательность. Отличного иммунитета и позитивного настроения!
 
  1. В этом году я стала женой самого лучшего мужчины, нашла свое счастье.
  2. В наступающем году я жду и очень надеюсь, что моя дочь поступит в театральный вуз.
  3. А пожелать хочется всем, конечно же, здоровья и сил! Пусть в каждом доме будет мир, добро и, конечно, побольше позитива в такое непростое время.
 
  1. Я устроилась на новую работу, которая действительно приносит удовольствие. Пошла учиться на права, давно хотела.
  2. Жду снижения цен и чтобы ушел этот вирус.
  3. Хочу пожелать добра, здоровья, всё будет хорошо. Мы – русские – сильные. Всех поздравляю с наступающим Новым годом.

soboleva_y71:

  1. В этом году моя дочка пошла в первый класс, было очень весело и душевно, приехали бабушка и дедушка проводить внучку в школу. Мой сын в 11 месяцев научился ходить. Несмотря ни на что, я счастлива, что прожила этот год. Всё плохое и тяжелое со временем забудется.
  2. Здоровья для моих родных и близких людей и для себя, первых слов сына, летних каникул!
  3. Хочу всем пожелать праздничного настроения, лёгкости в душе, физического и душевного комфорта, любви и взаимопонимания. Пусть всё получится у тех, кто планирует изменить свою жизнь (выйти замуж, сменить работу или род деятельности, переехать в другой город, похудеть, завести домашнее животное,поступить в вуз, начать свой бизнес, приобрести недвижимость). Всего самого светлого и доброго. Всё у нас получится, всё будет хо-ро-шо!!!
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