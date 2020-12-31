Уличительный опрос: Чем тулякам запомнится уходящий год
Наверняка у каждого человека случилось что-то хорошее в этом году. Не только ведь одной пандемией жили!
Myslo предложил жителям города ответить на три вопроса:
- Самое главное событие года для вас?
- Чего ждете от наступающего нового года?
- Ваше пожелание тулякам?
Анастасия Провоторова
- Это год запомнится для меня тем, что старшая дочь благодаря пандемии окончила 9 классов без ОГЭ. Средняя дочка выступила на соревнованиях, заняв второе место по гимнастике. И у нас родилась моя третья дочка, наше солнышко! Я стала счастливой многодетной мамой. Пандемия, конечно, омрачила многое в этом году, к сожалению, я еще и потеряла сестру. Ее не стало в феврале.
- Главное – чтобы закончился ковид. Жду хорошего окончания школы от старших дочек. В следующем году нас ждет еще много открытий с нашей малышкой.
- Самое важное, чего хочу всем пожелать, – крепкого здоровья. Не падайте духом, всё плохое обязательно закончится! Добивайтесь целей, которые поставили перед собой. И чтобы близкие всегда были рядом.
Алексей Евпятьев
- Я тревел-блогер. В этом году удалось повидать зимний Байкал и попить на льду чай из тульского самовара, привезенного с собой. Байкал прекрасен под белым покрывалом! Он открылся нам с другой стороны. Эти бесконечные поля льда толщиной от 70 до 100 см, гроты в скалах с замерзшими волнами и сосульками, свисающими как сталактиты, сибирские морозы... Запомнилась ночевка в юртах под треск дров в печке и несопоставимо громкий и гулкий звук ломающегося толстого льда где-то под нами. Также нам удалось сыграть в хоккей на льду озера.
- Хочу проехать Россию дальше на восток и увидеть Владивосток и океан.
- Тулякам желаю исключительно крепкого иммунитета, а также видеть только хорошее в том, что с нами случается.
Ирина Пискарева
- Самое главное событие для меня в этом году только одно – я стала мамой замечательного сынишки. Я очень счастлива, что четыре месяца назад у меня родился первенец! Мы назвали малыша Вячеславом. Несмотря на то, что он еще совсем маленький, уже пытается садиться. Мне кажется, что он очень смышленый ребенок.
- От следующего года очень ждем окончания пандемии коронавируса. К счастью, на нашу семью ковид никак не повлиял, хотя очень много знакомых переболело.
- Всем жителям Тульской области я хочу пожелать крепкого здоровья, не болейте. Пусть ваши близкие также будут здоровы и всегда рядом. А еще желаю большого счастья, удачи каждому. Друзья, цените каждый прожитый миг! Всё будет хорошо.
Александр Ларин
- Год запомнится рождением сына Мишки. Он родился прямо в день празднования 500-летия Тульского кремля! Надеялись с женой, что успеем посмотреть на размах празднования, но рано утром пришлось ехать на иное мероприятие. Вот так и прошло празднество: у жены – в роддоме, а у меня – в ожидании звонка от нее.
- Жду от нового года ярких, незабываемых, запоминающихся событий в кругу семьи и друзей.
- Хочу пожелать всем легкого, непринужденного года, адекватных и справедливых руководителей на работе, денежного достатка, чтобы все жили сегодняшним днем, а не завтрашним, дерзали, рисковали, не стояли на месте, шли навстречу своей мечте, достигали намеченных целей, выкинули из жизни весь лишний балласт, тянущий на дно.
Наталья Сергеева
- Этот год мне запомнится тем, что моя маленькая принцесса Ксения пошла в детский садик. Она у меня довольно избирательна в общении, думала, ей будет сложно адаптироваться к новым условиям, но мои опасения оказались напрасны. Ксюша сразу влилась в новую атмосферу, с радостью играла с ребятами, помогала воспитателям с уборкой игрушек и осталась в полном восторге от внеурочной деятельности. 17 декабря ей исполнилось два годика. Еще один из хороших моментов 2020-го – моя сестра подарила нам вторую очаровательную племяшку. Мы очень рады!
- От наступающего года жду стабильности в работе и семейной жизни.
- Дорогие туляки, цените каждый прожитый день, берегите себя и своих близких!
Кирилл Климов
- Событий в этом году было не так много, как планировалось изначально. Но от этого они приобрели еще большую значимость, эмоциональную насыщенность. Мое хобби – создавать вещи в стиле стимпанк. Очень интересно было поработать с тульскими байкерами Black Legion и клубом «М2». Для них я создал несколько необычных работ – Призрачного гонщика, паука. Еще год запомнится новыми знакомствами, одно из них состоялось с Евгением Григорьевым, тульским мастером, который создает мотоциклы в стиле стимпанк и дизельпанк.
- От наступающего года ничего не жду. Мы сами творцы своего счастья: что внесем с собой в этот год, от того и получим плоды.
- Хотелось бы пожелать всем быть добрее друг к другу!
Галина Жилина
- Несмотря на пандемию, в этом году было много хорошего. Мы съездили с дочкой в Санкт-Петербург. Слава богу, это удалось. Вообще мы каждый год там бываем, это наша семейная традиция. Погуляли по паркам, встретились с друзьями. Хотели съездить на юг, на море, но обстановка не позволила. На работе тоже всё было хорошо в этом году, удачно и стабильно.
- Хочу, чтобы в следующем году родные и близкие были здоровы и счастливы, чтобы мы съездили отдохнуть. А еще чтобы на работе у меня всё успешно сложилось.
- Наш город, область сейчас развиваются, надо и жителям стараться побольше узнавать о достопримечательностях, интересных местах. Знакомьтесь с новым, путешествуйте по региону, ведь у нас тоже очень красиво.
Дмитрий Гришин
- Этот год был непростым, но тем не менее хороших событий было очень много. Я хочу выделить самое главное – мой сын наконец женился. Еще раз поздравляю его, рад за него. К счастью, мы успели отпраздновать и погулять на свадьбе еще до всех коронавирусных ограничений – в феврале. Что касается меня, я вернулся на старое место работы, продолжаю трудиться.
- Жду только одного от следующего года – чтобы семья, мои родные и близкие люди были здоровы, это самое важное. Пусть пандемия закончится.
- Тулякам хочу тоже пожелать здоровья, без этого сейчас никуда. Большого всем счастья, успехов во всех делах и удачи. Пусть ваши близкие всегда будут рядом и поддерживают вас.
еще мнения
Ответить на аналогичные вопросы мы предложили и нашим подписчикам ВКонтакте и Instagram. Публикуем самые интересные ответы.
- Запомнилась поездка на море после весенней самоизоляции, а также ковид.
- Жду нормализации ситуации с ковидом, положительной стабильности в жизни в целом.
- Тулякам желаю здоровья и ещё раз здоровья!
- В этом году была поездка на море, а еще я наконец-то избавился от дома в деревне.
- Жду от 2021-го только положительных эмоций.
- Самое главное – чтобы было здоровье.
- Самые главные события года – сообщение о ковиде, вынужденная самоизоляция. Из хорошего – все родные и близкие живы.
- Жду и надеюсь, что в наступающем году у большинства выработается иммунитет к ковиду, а подобные ему заразы не будут представлять такой опасности для всех людей.
- Туляки, научитесь уважать окружающих вас людей, будьте добрее и снисходительнее к тем, кто слабее вас. Проявляйте гражданскую сознательность. Отличного иммунитета и позитивного настроения!
- В этом году я стала женой самого лучшего мужчины, нашла свое счастье.
- В наступающем году я жду и очень надеюсь, что моя дочь поступит в театральный вуз.
- А пожелать хочется всем, конечно же, здоровья и сил! Пусть в каждом доме будет мир, добро и, конечно, побольше позитива в такое непростое время.
- Я устроилась на новую работу, которая действительно приносит удовольствие. Пошла учиться на права, давно хотела.
- Жду снижения цен и чтобы ушел этот вирус.
- Хочу пожелать добра, здоровья, всё будет хорошо. Мы – русские – сильные. Всех поздравляю с наступающим Новым годом.
- В этом году моя дочка пошла в первый класс, было очень весело и душевно, приехали бабушка и дедушка проводить внучку в школу. Мой сын в 11 месяцев научился ходить. Несмотря ни на что, я счастлива, что прожила этот год. Всё плохое и тяжелое со временем забудется.
- Здоровья для моих родных и близких людей и для себя, первых слов сына, летних каникул!
- Хочу всем пожелать праздничного настроения, лёгкости в душе, физического и душевного комфорта, любви и взаимопонимания. Пусть всё получится у тех, кто планирует изменить свою жизнь (выйти замуж, сменить работу или род деятельности, переехать в другой город, похудеть, завести домашнее животное,поступить в вуз, начать свой бизнес, приобрести недвижимость). Всего самого светлого и доброго. Всё у нас получится, всё будет хо-ро-шо!!!
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