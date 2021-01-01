Восточный гороскоп по годам: Что приготовил нам год Быка?

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Крыса

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Удача будет следовать за Крысой по пятам весь год, что предсказывает хорошие новости и финансовую прибыль. Этот год позволит раскрыть в себе богатый потенциал. Новые друзья и надежные деловые партнеры помогут прийти к материальной независимости. Все перемены в 2021 году окажут влияние на внутреннее развитие. Прогресс в работе, духовные ценности и реализация новых идей – всё это укрепит позиции в самых разных направлениях. Год Быка станет для Крысы поистине судьбоносным и богатым на радостные события. Ожидаются семейные праздники, свадьбы, рождение детей и смена места жительства. Ну а тем, кто давно искал свою половинку, удастся познакомиться с интересным человеком.

Бык

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Можно представить, как ликуют все, кто появился на свет в год Быка. Да, наступает ваш период, но потрудиться придется, легких путей ждать не стоит. Звезды советуют не снижать темпа и завершить все запланированные в год Крысы проекты. Трудиться с огоньком и упорно – вот что потребуется вам для достижения целей. А шансов на успех и выгодных предложений будет много. Судьба наградит по заслугам, если уверенно принимать перемены и прислушиваться к своей интуиции. Особенный успех ждет Быка в 2021 году в деньгах, которые будут приумножаться. Но во избежание стрессов постарайтесь вовремя отдыхать, расслабляться, общаться с друзьями и избавляться от негативной энергии.

Тигр

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Год для Тигра однозначно окажется необычным. Тиграм имеет смысл всю свою энергию направить либо на выполнение прямых обязанностей, либо на альтернативный заработок. Второй вариант откровенно рискованный, но Бык покровительствует трудолюбивым и напористым, так что если вы готовы, у вас есть отличный шанс. Если же вы трудитесь в организации, делайте ставку на мастерство. Вам действительно потребуется исключительный уровень владения своими профессиональными навыками. А еще год хорош для того, чтобы задуматься о личном и что-то изменить. Не бойтесь перемен, и если вы пока не создали семью, берите ситуацию в свои руки. А там и до появления наследников недалеко.

Кролик

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Это будет спокойный и без особых катаклизмов год. Неожиданные повороты в судьбе возможны, но даже их Кролик сможет пройти ровно, а реалистичный взгляд на вещи поможет ему удержаться на плаву. Хозяин года Металлический Бык не советует Кролику действовать сгоряча и в упор. Нужно стать гибким и всё тщательно анализировать перед тем, как сделать выбор, неважно, в работе или в любви. У одиноких Кроликов, кстати, есть все шансы на встречу со спутником жизни. А чтобы достичь успеха в карьере. звезды рекомендуют стать наблюдательнее и упорнее, проявить терпение и трудолюбие. Если в 2021 году вы выработаете стратегический план, то он приведет вас к очень высоким результатам.

Дракон

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

В 2021-м Дракону удастся грамотно провести переоценку ценностей, распрощаться с лишними людьми и укрепить отношения с теми, кто в его жизни играет действительно важную роль. Он умело пользуется своими многочисленными талантами, чтобы получить желаемое, однако в 2021 году для реализации задуманного ему придется трудиться больше обычного. Ваше сердце свободно? Шансы на то, что вы встретите свою судьбу, высоки. Но ценный совет от Быка для Дракона – не начинайте строить легкомысленные отношения. Откажитесь от них, если хотите, чтобы ваша личная жизнь сложилась счастливо. Что касается тех, кто уже нашел свою половинку, – отношения с партнером станут еще крепче.

Змея

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Грядущий год станет для Змеи новой главой, чистым листом. Не торопитесь заполнять его. Перед тем как что-то сделать, подумайте о последствиях. Закладывайте прочный фундамент счастливого будущего, оставаясь предусмотрительными, просчитывайте всё до мелочей. И тогда 2021-й станет годом великих побед, который позволит добиться процветания. Готовьтесь, что год предстоит весьма насыщенный. Это касается в том числе и одиноких сердец, мечтающих встретить свою любовь. Бык готов помочь каждому, кто стремится к серьезным отношениям, однако это не значит, что Змее можно расслабиться и сидеть сложа руки. Сделайте ставку на свой избирательный ум и способность всё подмечать.

Лошадь

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошади почувствуют себя более защищенными, чем в предыдущем году. 2021-й будет для них очень спокойным, комфортным и способным помочь со многими делами и идеями. Лошадь увидит, что все сомнения по поводу будущего уже рассеиваются. Что же касается долгосрочных целей, то еще не настало время для того, чтобы заложить основы для крупномасштабных проектов, которые потребовали бы постоянных усилий в течение нескольких лет. Однако среднесрочные проекты часто будут иметь благоприятный исход в 2021 году для Лошади. А вообще звезды обещают год расслабления, умственной и моральной подготовки к тому идеальному будущему, к которому вы так стремитесь.

Коза

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Год выдастся динамичным, стимулирующим к проявлению решительности, выдержки, силы воли. Он не позволит расслабиться. Как только Бык вступит в свои права, Коза будет вынуждена забыть об отдыхе и полном спокойствии, а всё потому, что энергетика нового восточного хозяина прямо противоположна ее энергетике. Максимум внимания придется уделить финансовой сфере. Однако это не значит, что профессиональное поприще и личная жизнь отойдут на второй план. Время и силы придется находить на всё сразу. Коза будет стараться добиться стабильности в своей жизни. Получить желаемое ей помогут физическая стойкость, дисциплинированность, умение вовремя спуститься с небес на землю.

Обезьяна

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

В приоритете для вас будет работа, закрепление успеха, достигнутого в прошлом году. Металлический Бык поддержит этот знак, так как ему присущи многие черты, которыми он бесконечно восхищается. Бык оценит по достоинству все ваши многочисленные таланты, умение оригинально подходить к выполнению самых рутинных дел. Незамеченным не останется и ваше уникальное восприятие мира. Грандиозным планам Обезьяны в 2021 году ничего не угрожает. Металлический Бык не позволит ей зайти в тупик. Более того, он поможет ей в реализации задуманного, даже если этот процесс подразумевает проведение сложных деловых переговоров, расширение сферы влияния.

Петух

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Семья, краткосрочные проекты, комфорт – вот основная динамика года. Благодаря Быку Петух вновь обретет силу и уверенность в себе. Обаятельный и дружелюбный, Петух легко получит поддержку Быка, необходимую для достижения своих целей. Однако прежде чем полностью насладиться радостями 2021 года, придется найти в себе силы дистанцироваться от тех людей, которые не верят в него. Это будет хороший период для одиноких людей. Петух, который долго ждал от кого-то ответа или предложения, должен в этом году оставить попытки и идти своей дорогой. Настало время, чтобы раз и навсегда перевернуть старую страницу и в полной мере воспользоваться романтической динамикой 2021 года.

Собака

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Для Собаки 2021 год будет очень активным. Чтобы оставаться счастливой, ей придется приложить усилий больше обычного. Это касается всех сфер жизни без исключения. Для минимизации проблем рекомендуется тщательно анализировать прошлое и настоящее. Удача улыбнется тем, кто продемонстрирует гибкость ума, стремление стать лучше и во всем будет стараться найти баланс, золотую середину. На руку вам сыграют ваша предусмотрительность и хорошо развитая интуиция. Думайте о своих проектах в долгосрочной перспективе, ставьте на первое место личные убеждения, которых вы всегда придерживались, будьте мудры и порядочны, и счастливое будущее вам гарантировано.

Кабан

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Круговорот событий, неожиданные перемены в разных сферах жизни и море перспектив – вот что получит Кабан в 2021 году. Главное, не упустите возможности. Нужно будет грамотно маневрировать между потоком информации и реализацией целей. Расставьте приоритеты, чтобы не утратить способности мыслить здраво. Мотивируйте себя на всё, что принесет выгоду, но действуйте аккуратно. Планы должны воплощаться с осознанием того, что действительно нужно для карьеры. Ничего и ни от кого не ждите, действуйте самостоятельно. Кабану необходимо стать реалистичнее, отмести в сторону иллюзии и сентиментальность, меньше сомневаться в себе, и тогда стабильность и успех обязательно придут.