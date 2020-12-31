Гороскоп-2021. Что готовит нам год Быка?

И это вселяет определенные надежды хотя бы потому, что в Китае данный образ отождествляется с деньгами. То есть как минимум с экономической точки зрения всё должно более или менее наладиться.

Вообще Бык – животное основательное и трудолюбивое. Если грамотно подстроиться под его мироощущение и принципы, то наладить свою жизнь не составит особого труда – конечно, приложив к этому определенные усилия. И главное тут, что всё обязательно получится, так как Белый Металлический Бык далек от фатализма и рассчитывает только на свои силы. Значит, подобным же образом следует поступать и нам.

Восточная астрология приписывает Быку прямолинейность, в которой нет и капли глупости. Это символ трудолюбия, который не имеет ни малейшего отношения к трудоголикам. Бык упорно, но без фанатизма идет к своей цели. Иными словами, он воплощает в себе умеренность, способность принимать оптимальные решения для ситуации, сложившейся в определенный момент времени. По этой причине в 2021 году всем знакам придется сдерживать себя, особенно когда речь зайдет о проявлении эмоций. Немаловажно, что Быком управляет рассудок, а не чувства, поэтому в 2021 году разум должен быть на первом плане. Но не стоит забывать и об интуиции, ведь иногда без нее просто не обойтись.

После неспокойного, своенравного 2020-го, в котором неожиданностей было больше, чем спокойных моментов, 2021 год должен принести в нашу жизнь большую размеренность.

Это будет период, чтобы выдохнуть, оглядеться вокруг и рассмотреть изменившийся мир. Крыса успела переворошить все устоявшиеся правила и теперь появится только через 12 лет.

Тогда она снова внесет свои коррективы, если что-то придется ей не по душе или не будет выполняться известный ей одной план. Белый Металлический Бык призван построить на развалинах крепкий, надежный фундамент для нового мира. В этом помогут свойственная ему целеустремленность и холодный расчет. Чтобы добиться успеха в грядущем году, нужно будет приложить усилия, а не пытаться увильнуть. При Быке удача отвернется от тех, кто привык к легким деньгами, и наоборот – награда найдет истинных тружеников.

Новый год нужно встретить в кругу семьи в одежде светлых оттенков. Исключите красный цвет, Бык его терпеть не может. На столе могут быть мясные блюда, но только не из говядины или телятины. Бык обожает овощные салаты, свежую зелень и фрукты. Очень хорошо, если будет несколько блюд, представляющих знак года. Но помните: Бык – приверженец условностей и традиций, поэтому не старайтесь кого-то удивить.

Овен

21 марта – 20 апреля



Дмитрий Сыендук

Родился: 13 апреля 1993 г.

Видеоблогер, актер озвучивания и переводчик.

Год обещает быть невероятно успешным. Характер упорного и работящего Быка гораздо понятнее Овну, чем юркой Крысы, а потому, имея четкий ориентир, он сумеет достичь желаемой цели. Впрочем, есть нюанс: для успеха Овну потребуется надежный партнер. Как в личной жизни, так и в работе – масса неожиданностей, справиться с которыми Овен сможет, если сдержит свой бурный нрав. Самая разумная стратегия – быть смелым, но не безрассудным, проявлять инициативу, но не лезть на рожон, быть настойчивым, но не упрямым. Овну будет непросто принять то новое, что неизбежно принесет в его жизнь год Быка. Помните: мечты сбываются не всегда так, как хотелось бы, но это не повод от них отказываться.

Телец

21 апреля – 21 мая



Илья Аксенов

Родился: 1 мая 1989 г.

Кавээнщик, режиссер.

Тельцу повезло: он фактически родной брат и потому – фаворит Белого Металлического Быка, а значит, в 2021 году будет чувствовать себя намного комфортнее, чем остальные. Год будет удачен именно в той сфере жизни, которую он сам для себя определит как приоритетную, она в год Быка и покажет уверенный рост. Это уникальная возможность получить то, что вам действительно нужно, – не упускайте ее! Единственное, чего Тельцу порой будет остро не хватать, так это времени на отдых. Что ни говори, а в год работяги Быка ничто не дается даром. Зато впечатлений, полученных в наступающем году, будьте уверены, хватит надолго. 2021-й будет полон по-настоящему ярких и запоминающихся моментов.

Близнецы

22 мая – 21 июня



Ася Домская

Родилась: 12 июня 1993 г.

Актриса театра и кино.

Скука Близнецам точно не грозит! В год Быка вас ждет много интересных и ярких событий и разного рода сюрпризов. Главное – готовьтесь подстраиваться к меняющимся реалиям и меняться сами. Характер любознательных, активных Близнецов в год перемен будет им отличным помощником. Он сослужит хорошую службу, обеспечив конкурентное преимущество перед более консервативными знаками зодиака. Только старайтесь правильно выбирать место приложения усилий. В год Быка необходимо регулярно стряхивать с себя ежедневную рутину, подниматься над ней и смотреть с высоты, чтобы увидеть всю картину целиком, а в ней – разглядеть то самое важное и главное, что приведет к успеху.

Рак

22 июня – 22 июля



Марина Гридина

Родилась: 16 июля 1979 г.

Управляющая РК Fusion, «Предприниматель года» в номинации «Бизнес-леди».

Ракам опасаться нечего. Да, 2021 не будет простым – Бык сам пашет и других заставляет, но при этом он всегда награждает тех, кто честно трудится. Если Рак найдет в себе силы действовать, а не отсиживаться в темном омуте, то обнаружит, что Белый Бык готов предоставить ему немало возможностей в карьере, финансах и в личной жизни. Успех Раку принесет его излюбленная тактика – продвижение маленькими шажками. 2021 год прекрасно подходит для обучения, обретения себя в профессии. Если Рак займется этим вплотную, то заложит платформу благосостояния на ближайшее десятилетие. Не засиживайтесь на месте, не цепляйтесь за прошлое, научитесь отпускать отжившее, и вы обретете свое счастье.

Лев

23 июля – 23 августа



Денис Полехин



Родился: 17 августа 1990 г.

Бронзовый призер чемпионатов России по боевому самбо.

Льву и Быку непросто договориться, но нет ничего невозможного. Металл в названии года означает, что решительность, открытость и сила Льва ему очень пригодятся. Однако Быку не понравятся его излишняя бравада и порывистость. Умерив свой пыл, Лев сумеет разыскать интересные возможности там, где, казалось бы, всё быльем поросло. Природное чутье на деньги и выгоду может привести его к нестандартному источнику жизненных благ. Лев будет сыт и сможет помогать близким. Звезды советуют продолжать начинания 2020-го, год прекрасно подходит для их реализации. Путь к успеху в год Быка не будет похож на легкую прогулку, но всё же лучше действовать, чем красиво лежать в сторонке.

Дева

24 августа – 23 сентября



Дмитрий Парфенов

Родился: 11 сентября 1974 г.

Главный тренер ПФК «Арсенал».

Для Девы 2021-й будет плодотворным и весьма удачным, но только если она возьмет на себя полную ответственность за события, происходящие в ее жизни. Бык внедряет в жизнь те новшества, что привнесла в нашу жизнь Крыса, а Дева терпеть не может изменений. Вот почему ей будет непросто развиваться в 2021 году. Перестаньте винить во всем других и надеяться на кого-то – просто возьмите то, что хотите. Сами. Ставьте цели и достигайте их, и тогда успех придет – как в смысле финансов, так и в обретении настоящей любви, создании крепкой семьи и достижении жизненного комфорта. Звезды говорят, что Бык потребует от Дев немалых усилий, однако готов отплатить за них сторицей и дать Девам то, чего им так хочется.

Весы

24 сентября – 23 октября



Софья Старцева

Родилась: 27 сентября 2001 г.

«Мисс Тула – 2020».

Год для Весов будет довольно суетливым, так что с некоторыми «ленивыми» привычками придется расстаться. Те навыки, которыми заставит овладеть Весов Бык, окажутся крайне полезными, благодаря им они перейдут на новый уровень, а потому во второй половине года смогут сделать настоящий прорыв в учебе или профессиональной сфере. В целом гороскоп на 2021 для Весов весьма недурен. При определенных усилиях и желании вы сможете добиться завидных результатов, а всё благодаря своему умению адаптироваться к новым условиям, которые принес с собой 12-летний цикл, начавшийся в год Крысы. Весы одними из первых сумеют найти себя в условиях новой реальности и войти в зону комфорта.

Скорпион

24 октября – 22 ноября



Юлия Бригадирова

Родилась: 4 ноября 1987 г.

Врач-неонатолог горбольницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Скорпион и хозяин года Бык очень близки по духу. Сильные, упорные, трудолюбивые – они, безусловно, найдут общий язык. Скорпион станет одним из самых успешных знаков зодиака, если говорить о достижениях в бизнесе, карьере, общественном признании. А вот в сфере личных и семейных отношений возможны сложности, так как Бык считает очень важными семейные ценности, а Скорион не всегда с ним согласен. Звезды гарантируют, что количество возможностей будет прямо пропорционально объему усилий. Не стесняйтесь пытаться прыгнуть выше головы, откажитесь от рефлексии, будьте внимательнее к чувствам своих родных, и вы окажетесь совершенно довольны результатами 2021 года.

Стрелец

23 ноября – 21 декабря



Владимир Машков

Родился: 27 ноября 1963 г.

Народный артист России.

Бык убережет Стрельца от необдуманных поступков, он не одобрит смену сферы деятельности или партнера, как бы Стрельцу этого ни хотелось. Не стоит этого делать, берегите и развивайте то, что имеете. Продолжайте начинания 2020-го. Старайтесь копить – деньги, знания, полезные знакомства. Металлический Белый Бык – решительный и сильный, ему импонируют те же качества в Стрельце, а потому он готов оказать поддержку во всех его честолюбивых стремлениях . В 2021 году в чести настойчивость, неукоснительное следование целям, и Стрелец при определенных усилиях сможет их проявить, чем порадует хозяина года. Смиритесь с необходимостью честного труда, и в 2021 году всё у вас получится.

Козерог

22 декабря – 20 января



Алексей Эрк



Родился: 23 декабря 1977 г.

Министр здравоохранения Тульской области.

Козерог нравится Быку, они оба практики, не привыкли витать в облаках, действуют методично и целенаправленно. Но это не помешает Быку испытывать Козерога – возможно, потому, что он уверен, что последний со всеми испытаниями справится. 2021 год будет переломным для бизнеса или карьеры: именно сейчас станет ясно, есть ли смысл продолжать дело, которому вы посвятили себя. То же можно сказать об отношениях. Звезды обещают насыщенный событиями период. Однако это не единственное, чем запомнится год. Он изменит самого Козерога, его отношение к жизни. Бык научит больше ценить любовь и заботу близких. С этой точки зрения 2021-й станет для Козерога годом поиска гармонии.

Водолей

21 января – 19 февраля



Александра Федосова

Родилась: 31 января 2001 г.

«Краса Тулы – 2020».

В год Быка Водолею будет непросто произвести в своей жизни какие-либо изменения. Даже если он находится в ситуации, которая его не устраивает, Бык не позволит ему просто сбежать, как он привык делать. Металлический Бык приветствует решительность и расчет только на собственные силы, и в 2021-м Водолею предстоит действовать именно таким образом. Есть вероятность, что ему придется взять на себя ведущую роль там, где раньше решал вопросы кто-то другой, – в семье, на работе, в компании друзей. Этот период станет временем роста. Да, будет непросто, зато по итогам года вы сможете гордиться собой и своими достижениями. Не сдавайтесь, и к концу 2021 года вы станете сильнее и увереннее в себе.

Рыбы

20 февраля – 20 марта



Кристина Саркисян (Си)

Родилась: 9 марта 1991 г.

Певица.

На появление чего-то кардинально нового рассчитывать не приходится – никаких переворотов в личной жизни, карьере или бизнесе. Впрочем, после сумасшедшего года Крысы Рыбам даже приятно будет отсидеться в тихом омуте. Гороскоп на 2021 год не сулит ничего плохого, однако этот год не обещает и большого числа возможностей. Тем не менее при желании и упорстве вы всегда сможете напомнить Быку о себе и заполучить желаемый шанс. Ну а если вас в вашей жизни в целом всё устраивает – просто наслаждайтесь спокойным периодом, который подарит вам год Быка. После потрясений 2020 года наступающий год покажется Рыбам настоящим оазисом спокойствия и стабильности.