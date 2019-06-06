Гастроэнтеролог о детокс-диетах и вредных пищевых привычках

Правильное питание поможет хорошо выглядеть и сохранить здоровье. На фото тулячка Валерия Денисова. Фото Анны Бахман.

Тема правильного питания сейчас звучит везде. Советы о том, как похудеть и какие продукты исключить из своего рациона, дают даже те, кто не имеет медицинского образования.

Чтобы развеять мифы о питании, мы поговорили с гастроэнтерологом Отделенченской больницы на ст. Тула ОАО «РЖД» Татьяной Морозовой. Она рассказала, что на самом деле полезно и вредно для нашей системы пищеварения.



— Сейчас очень популярны детокс-диеты. Как Вы к этому относитесь?

Татьяна Морозова - К сожалению, это больше маркетинговый ход, а не реальная помощь организму. В медицине есть понятие детоксикации организма, это лечение применяется, когда в органиме человека накопилось много ядов, алкоголя, наркотических веществ или тяжелых металлов. Эти процедуры не имеют ничего общего с модными детокс-диетами и проводятся в стационарах, когда есть реальная угроза жизни пациента.

Так что задумайтесь, действительно ли вашему организму нужно такое очищение, — предостерегает Татьяна. - Печень и почки не хранят токсины, и даже если они не работают, вредные вещества попадают в кровь и не задерживаются в органах.

Детокс может быть и опасен. Если люди ради очищения от «токсинов» увлекаются употреблением слабительных препаратов на основе крушины, сенны или гидроксида магния, они могут столкнуться с обезвоживанием и многими другими проблемами. Эти препараты вызывают привыкание и приводят к дисбалансу натрия и калия в организме.

— На полках магазинов появилась безглютеновая продукция. Она полезна?

- Для здоровых людей глютеновая продукция безвредна. Это еще одно новое веяние, которое не совсем точно преподносится. Употреблять безглютеновую продукцию по-настоящему показано тем, у кого стоит диагноз «целиакия», и таких людей всего 1% от всего населения страны. У таких людей иммунитет распознает глютен как чужеродный и провоцирует воспалительные процессы. Для всех остальных употребление безглютеновых продуктов — это вопрос личного выбора.

— Не вредно ли пить ферменты при переедании?

- Начнем с того, что переедание вредно само по себе. Умеренность — это фундамент здорового питания, если вы будете есть в меру, употреблять ферменты не придется.

Дополнительные ферменты применяют в заместительном терапевтическом лечении как взрослых, так и детей при нарушении экзокринной функции поджелудочной железы, а также при относительной ферментной недостаточности. В других случаях старайтесь обходиться без них.

— Как могут проявлять себя проблемы с органами ЖКТ?

- Есть ряд симптомов, который не оставит у вас сомнений, что с пищеварением что-то не так: болевые ощущения в животе, изжога, тошнота, рвота, диарея и т. д.

Но есть и те, на которые многие не обращают внимания: отвращение к некоторым продуктам или пище в целом, горький привкус во рту, непроходящее чувство жажды, обильное слюноотделение, слабость, упадок сил. Если заметили это у себя, лучше сходить на прием к врачу.



— Как нужно питаться, чтобы органы ЖКТ хорошо работали?

- Самое главное правило — равновесие энергии, поступающей с пищей, и реальной потребностью организма. Суточная норма калорий для женщин от 18 до 40 лет — примерно 2400 калорий, для мужчин этого же возраста — 2800 калорий. Женщинам старше нужно около 2000 калорий в сутки, а мужчинам — от 2100 до 2500 калорий. Пожилым людям старше 70 лет рекомендуется в сутки употреблять не более 2000 калорий.

И помните, что рацион питания должен быть разнообразным, содержать примерно 10−15% белка, 55−60% сложных углеводов, 30% жиров. Соблюдать этот принцип несложно.

Возьмите обычную тарелку и мысленно разделите пополам. На одну половину положите овощной салат с заправкой из растительных масел или несладкие фрукты. Оставшуюся часть еще раз поделите пополам.

На одну положите кусочек мяса, птицы или рыбы, приготовленный на пару, на гриле или на сухой сковороде, на другую — кашу или макароны из твердых сортов пшеницы или хлеб из муки грубого помола. Таких приемов пищи нужно три. Помимо них еще предусмотрите два перекуса натуральным йогуртом, орехами, фруктами или овощами. Последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.



— Какие вредные пищевые привычки встречаются у пациентов чаще всего?

- Самая плохая пищевая привычка — современная еда, полная загустителей, консервантов, стабилизаторов вкуса, синтетических сахарозаменителей, красителей и ароматизаторов. Особенно много таких компонентов содержится в фастфуде: гамбургерах, пицце и картофеле фри.

Если есть такие продукты каждый день, это вызовет раздражение слизистой оболочки желудка, что будет сопровождаться болями в желудке. Поэтому, по возможности, старайтесь есть здоровую пищу, приготовленную из натуральных и экологически чистых продуктов.