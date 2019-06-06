Выходные в Туле: 7-9 июня

Эти выходные для многих станут решающими: определятся участники «Нашествия» от Тулы, будет сформирован состав ½ финала КВН, а один из новых спектаклей будет признан лучшим. Не пропустите!

Всё остальное, не менее интересное и увлекательное, — в этом обзоре.

Фестивали

Когда: 8 июня, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19, автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа, с 10.00 до 20.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары»

Цена: взрослые — 1000 р., дети (от 6 лет) — 500 р., до 6 лет — вход свободный.

В субботу на фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступят поп-легенды 80-х – шведская группа Secret Service. Артисты представят все свои лучшие хиты в стиле евродиско. Начало концерта – в 19.00, но билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.

Перед концертном можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Концерты

Когда: 8 июня, суббота, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.





В субботу на «Октаве» пройдет ежегодная «Битва за НАШЕствие», в которой тульские коллективы посоревнуются за право выступать на знаменитом рок-фестивале.

Поддержать тульские рок-команды приедет группа «АнимациЯ».

За право выступить на фестивальной площадке «НАШЕствия» сразятся семь рок-команд: AVA alphavit, Б.У band, «Васильков & Коты», «ВЗРЫВ ЧУДА», «План 9», «П.У.Л.'С.», #УдачноеНачало.

Когда: 8 июня, суббота, 22.00

Где:Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, бронь столов 525-025

На сцене Harat's pub состоится трибьют-шоу белорусского музыкального коллектива «Ляпис Трубецкой» в исполнении «ЛЯПИС ДЭНС».

В репертуар трибьюта «ЛЯПИС ДЭНС» входят как старые стеб-рок-шлягеры, там и более поздние забористые хиты. Те, кто был на концертах группы, знают, что редкий коллектив выкладывается так, как эти ребята. Во время выступления пол ходит ходуном, потому что зрители прыгают как сумасшедшие.

События

Когда: 9 июня, воскресенье, 11.00 Сбор и регистрация участников в 10.00

Где: старт на Казанской набережной около Наугольной башни кремля (рядом с большими качелями), торжественное открытие праздника на сцене Тульского кремля в 11.15

Вход свободный, регистрация участников продлится до 7 июня. Оставить заявку можно на сайте мероприятия.

В воскресенье в историческом центре Тулы пройдет интерактивный семейный праздник на открытом воздухе для семей с детьми. В этом году основной темой «МамПарада» стали театр и маскарад. Для гостей будут работать основная и малая сцены, где покажут не только конкурсные программы «МамПарада», но и театральные постановки.

По традиции гостей ждет ежегодное карнавальное шествие семей и наряженных колясок, а еще море развлечений для детей и взрослых. Полная программа доступна по ссылке.

Когда: 9 июня, воскресенье, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.

В воскресенье состоится заключительная игра ¼ финала «Оружейной лиги», после которой определится окончательный состав полуфиналистов. В игре примут участие девять команд из Тулы, Рязани, Омска, Курска и Орла:

«Самая любимая», Тула

«Задняя парта», Тула

«По-братски», Рязань

«Сборная азербайджанцев», Омск

«Во всю Ивановскую», Курск

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

«Балдеж», Тула

«Алыча»

«Впервые слышу», Орел

Когда: 8 июня, суббота, 12.00-16.30

Где:музей-усадьба «Ясная Поляна», деревня Ясная Поляна, 142а

Стоимость: вход на территорию музея-усадьбы — 100 р.+ билет на осмотр теплицы 50 р.







На однодневной выставке посетители увидят самые редкие сорта ирисов и пионов, которые росли в садах XIX века и украшают современные участки модных флористов: желтые и розовые пионы, цветы всех оттенков кораллового, нежно-голубые и алые ирисы и даже растения-хамелеоны. Все эти растения из коллекции коллекционера Ангелины Конюховой, она потратила ее создание 15 лет.



А научные сотрудники нашего музея покажут гостям исторические сорта пионов и ирисов, росших в Ясной Поляне столетие назад, и до сих пор занимающие почетное место в нашей теплице. В конце работы выставки мы подарим срезанные цветы нашим гостям.

Когда: 7 июня, пятница с 12.30, 8-9 июня, суббота-воскресенье, с 11.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

Казанская набережная готовит на выходных богатую и яркую развлекательную программу: благотворительная акция «Белый цветок», музыкальный фестиваль «Город без жестокости и насилия», фитнес-марафон, джазовый концерт от «Типографии», проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы, ленивые вечера и танцевальные марафоны. Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

Театр

Когда: 7 июня, пятница, 18.00

Где: Дворец культуры ОАО «Туламашзавод», Тула, улица Демидовская, 52

Заказать бесплатные пригласительные можно в МБУ «ММЦ «Родина» или по телефону +7 (4872) 31-19-94 .





В течение месяца участники музыкально-театрального фестиваля «Виват, театр!» работали со своими наставниками. Осваивали занятия по вокалу, пластике, сценическому движению, актерскому мастерству, общались друг с другом и, конечно же, готовились к финальному выходу.

В финале выступят три команды под руководством наставников — Яны Левищевой, Людмилы Кацеро, Анны Терёшиной. Зрители увидят, чьи спектакли станут лучшими.

Детям

Когда: 7-9 июня, пятница-воскресенье 11.00

Где: «Гостиный двор», торговый центр, 5-й этаж, Тула, улица Советская, 47

Цена: только до 7 июня — 350 р., далее будни/выходные: взрослые — 450/500 р., дети — 400/450 р.





8 июня на 5-м этаже ТРЦ «Гостиный двор» откроется новая интерактивная выставка «Нашествие динозавров». На некоторое время посетители выставки погрузятся в атмосферу Юрского периода, а дополнят впечатление современные технологии: интерактивные динозавры, VR-реальность, технологии 3D, творческая зона. Динозавры-роботы ждут вас!

Когда: 9 июня, воскресенье, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В воскресенье в лектории «Октавы» состоится детский спектакль-игра Le Grand Navet от учебного центра «5 баллов». Спектакль создан по мотивам народной сказки «Репка» и рассчитан на детей 10-13 лет. На мероприятии дети распределят между собой роли и составят сценарий на основе сказки. В сказочных сценках юные участники изучат основы французской грамматики и правила чтения, а также обучатся речевому этикету, познают азы сценического поведения и, естественно, соприкоснутся с культурой Франции.

Спорт

Когда: 8-9 июня, суббота-воскресенье, 10.00

Где: парк-отель «Грумант», деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201-й км

Вход свободный.

В конноспортивном комплексе парка-отеля «Грумант» пройдет летний кубок. В программе два соревновательных дня: 8 июня состоятся соревнования по конкуру, а 9 июня участники будут соревноваться в выездке.

Выставки/экскурсии

Когда: 7-9 июня, пятница-воскресенье, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: взрослый — 400 р., студент — 300 р., льготный — 250 р.

С 5 июня «Ликерка Лофт» превратилась в мультимедийный кинотеатр под названием «Калейдоскоп искусства». Семь постоянных экспозиций теперь будут проходить в формате киносеансов. За расписанием можно будет следить на сайте по ссылке. По цене одного билета можно посетить два сеанса, идущих подряд. В привычном аудиовизуальном ракурсе зрители смогут увидеть все коллекции произведений из архива «Ликерки Лофт», которые обеспечили художникам мировую славу:

Великие модернисты. От Моне до Малевича

Питер Брейгель. Перевёрнутый мир

Ван Гог. Письма к Тео

Босх. Ожившие видения

Страсти по Фрейду (18+)

Я — Айвазовский

Космос. Love

Когда: 8 июня, суббота, 08.45

Где: сбор группы в Доме-музее В. В. Вересаева , Тула, улица Гоголевская, 82

Цена: 1500 рублей (льготный — 1300 рублей). Количество мест ограничено. Действует предварительная запись по тел.: 52-08-98; 8 (920) 780-80-95 .





В субботу состоится автобусная экскурсия по «литературным» местам Тульской области. Тур пройдет по маршруту: усадьба Смидовичей — Никольское-Вяземское — Бежин луг.

Вас ждёт театрализованная костюмированная экскурсия в музее и на Бежином лугу, вы посетите каретный сарай, где сможете сделать памятное фото в бричке и покормить лошадку, увидите открывшийся год назад памятник Ивану Сергеевичу, восстанавливающийся храм.

Насладиться усадебными красотами и вдохнуть летние луговые ароматы вы сможете, прогулявшись до Прощёного колодца.

Когда: 7-9 июня, пятница-воскресенье 10.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно

В Выставочном зале появилась экспозиция работ современного московского художника Александра Кацалапа «Моя территория». Посетители выставки будут созерцать пейзажи подмосковного дачного участка. На выставке представлено более 50 картин художника в технике масляной живописи и акрила.

Когда: 7-9 июня, пятница-воскресенье, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.

В баре «Икс» на территории «Ликёрки Лофт» откроется фотовыставка Хосе Романова «Испания: взгляд изнутри», которая погружает в атмосферу Испании.

На выставке представлено около 60 фотографий — современная архитектура и страницы истории — выразительных, музыкальных, пластичных, в которых сама душа Испании. И очень много солнца!

Лекции

Когда: 8 июня, суббота, 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос.

В субботу в культурном центре «Типография» пройдет мотовечер, посвященный организации путешествия на мотоцикле. Опытные мотопутешественники делятся опытом и секретами своих поездок.



Главный гость: youtube-блогер Panda Banda. Под этим псевдонимом скрывается девушка Александра, которая посетила 30 стран на мотоцикле и создала 6 полнометражных фильмов о своих путешествиях. Саша расскажет, как спланировать маршрут и уложиться в бюджет. Также своим опытом поделятся Андрей Фурман, Александр Щанов и Юрий Колычев.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Сегодня в кино начинается показ самого обсуждаемого и скандального за последнее время фильма Rocketman. Картина выходит в прокат в усеченном варианте. После редактуры из фильма пропали наркотические и сексуальные сцены и, по словам кинокритика Антона Долина, важный эпизод концовки, в котором показана счастливая личная жизнь Элтона Джона.

Фильм рассказывает биографию и творческий путь Элтона Джона. Главную роль исполнил красавчик Тэрон Эджертон.

Цена: от 140 р.

На этой неделе в прокат выходит еще одна громкая премьера — очередная часть фантастической истории Людей Икс.

В этой части с момента событий из фильма «Люди Икс: Апокалипсис» проходит 10 лет. Действие переносится в 90-е годы, Люди Икс уже больше не изгои. Они считаются настоящими героям и более не скрываются в тени. В такой атмосфере амбиции профессора Икс начинают расти с необычайной скоростью, а задания для команды отважных мутантов становятся всё более и более опасными. По воле сложившихся обстоятельств, после несчастного случая, девушка-мутант Джин Грей пробуждает в себе тёмное начало, а остальные члены отряда Людей Икс должны выяснить для себя, что же им важнее: спасти саму Джин или спасти мир от неё?

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.