Что бесит участкового?

Это, пожалуй, самая «народная» профессия в правоохранительной сфере, и она имеет массу нюансов — как положительных, так и не очень. Мы желаем всем, кто выбрал для себя этот нелёгкий путь, здоровья, благополучия, крепких нервов и успехов в службе, а заодно знакомим вас с самыми «бесячими» особенностями профессии участкового.

Кадровый голод. Служба УУП считается одной из самых неблагодарных в системе МВД. Именно по этой причине здесь постоянно не хватает людей. Обычная история: молодой человек приходит устраиваться в уголовный розыск, мечтает ловить преступников, а его уговаривают на год-два устроиться участковым. Как только он соглашается — об «оперской» карьере можно забыть. За сотрудников УУП начальство держится мёртвой хваткой, никто никогда не одобрит перевод участкового в другой отдел. По той же самой причине за одним сотрудником закреплено несколько участков — ни в одном отделе УУП просто нет столько людей.

Огромная нагрузка. Прямое следствие первого пункта. Людей нет, а работы меньше не становится. Зато между собой мы шутим, что всегда находимся в хорошей физической форме: на моих смарт-часах к концу рабочего дня редко бывает меньше 15 тысяч шагов. Искренне жаль, что эта история работает и в обратную сторону тоже: например, топливные карты, которые нам выдают в начале месяца, пустеют уже к 10-15 числу, а дальше заправлять служебные машины приходится за свой счёт. Впрочем, спасибо и на том, что эти машины вообще есть…

Суточные дежурства. В большинстве случаев, если мы говорим о банальном бытовом конфликте, для решения которого требуется вмешательство полиции, на вызов приезжает участковый. Но так быть не должно. Ещё в советские годы в МВД запрещали ставить участковых на дежурства, они должны были заниматься работой на вверенных участках. Но сейчас другие времена. После суток на ногах, 30-50 отработанных адресов участковый наскоро завтракает чаем с бутербродами и, если получится, может пару-тройку часов вздремнуть на опорнике. А потом снова за работу.

Дикое количество «писанины». Раньше в нашей службе шутили, что профессиональное заболевание участкового — мозоли на пальцах руки, натёртые корпусом шариковой ручки. Сейчас, наверное, более уместно говорить об артрите, заработанном из-за постоянного стучания по клавиатуре. Среднестатистический участковый в месяц отписывает от 40 до 70 материалов по заявлениям граждан. Каждый такой материал — это папка, наполненная протоколами, опросами, справками, заключениями, экспертизами…

Бабушки, любящие поговорить. Ох… Тут всё сложно. С одной стороны — очень важно поддерживать контакт с населением на своём участке. Бабушки, сидящие на лавочках у подъездов, — просто кладезь ценнейшей информации. Они всегда знают всё и про всех. Но тут мы получаем палку о двух концах. Если такой осведомитель заявился на опорный пункт «на пять минуточек» — можно сразу смириться с тем, что все запланированные дела перейдут на завтрашний день.

Когда нет возможности помочь. Этот пункт тоже косвенно пересекается с предыдущим. Сидящие на деревьях коты, неработающие лифты, соседи, курящие на лестничных площадках, кассиры в супермаркетах, постоянно «забывающие» учесть скидку по карте «Забота»... Этот список я могу продолжать бесконечно. К участковому идут со всем и отовсюду, совершенно не разбираясь, относится ли конкретный случай к его компетенции или нет. Приходится сидеть и объяснять, почему ты не можешь решить этот вопрос и куда следует обратиться для получения нужного результата. Это отнимает огромное количество времени и нервов.

Неблагодарность. Явление в нашей среде рядовое и привычное. Абсолютно все люди считают, что мы им что-то должны, а когда выясняется, что это не так, пытаются выставить нас лгунами и бездельниками. Пишут кляузы начальству, жалуются в прокуратуру. Честное слово, мы настолько к этому привыкли, что уже пугаемся, когда нам говорят спасибо, предлагают выпить чаю или что-то подобное. Иногда я задумываюсь, в каком мире мы живём, если нормальное человеческое отношение вызывает подозрение и заставляет искать подвох...

Эмоциональное выгорание. Ну, это вишенка на торте. Личная жизнь, нормальные выходные, полноценный отпуск без постоянных звонков по работе и просьбы «зайти на минутку в отдел», возможность проводить свободное время с семьёй и друзьями — всё, что для обычных людей является обыденностью, для большинства из нас — недостижимая мечта. То есть достичь её, конечно же, можно. Для этого нужно всего лишь уволиться. Впрочем, как говорит один известный телеведущий, «это уже совсем другая история».

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