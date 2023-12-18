Что бесит работника морга?

Продолжаем знакомить вас с «бесячими» особенностями разных профессий. Сегодня поговорили с работником морга. К счастью, бывшим.

Трупы, нити, холодильник... В этом материале мы переберём все раздражители работника морга — одной из самых стрессовых и не щадящих нервы профессии.

Странные родственники. Иногда родственники покойного теряют рассудок и отказываются верить в смерть близкого. Как-то раз ко мне в морг пришли необычные посетители, эксгумировавшие своего пожилого родственника. Сначала они обвинили скорую помощь в смерти дедушки, потом обвинили в убийстве морг, а в конце концов сообщили, что покойный — вовсе не их близкий, а кто-то еще.

Неосторожность коллег. Есть такие сотрудники, которых качество их работы не волнует. Так, однажды привезли женщину с непроходимостью кишечника. Мой коллега неосторожно проводил вскрытие. Со всеми «вытекающими» на стены секционной… Нам убирать, а ему всё равно. Единственное, что я смог сделать, это отпустить чернушную шутку.

Денег нет, но вы держитесь. У морга, где я работал, очень маленькое финансирование. Из-за этого большая часть используемого оборудования и инвентаря у нас ещё с Советского Союза осталась. Собственно, некоторые каталки — старые, и на них надо очень аккуратно класть трупы. Некоторые сотрудники ритуальной службы относятся к вопросу транспортировки халатно и просто бросают тела на них. Из-за этого мертвые просто сваливаются на полпути до секционной.

Ночной стук в окно. О поступившем теле ритуальщики уведомляют санитаров стуком в окно — в обычное уличное окно санитарской комнаты. Новичкам стучат посильнее, чтобы они проснулись и быстрее вышли забирать труп. Но когда ты работаешь уже продолжительное время, сильные стуки в окно посреди ночной смены очень сильно раздражают.

Похоронный костюм не по размеру. Периодически к нам поступали люди с избытком веса и иногда даже с переизбытком. Обычно перед погребением на усопшего просят надеть похоронный костюм, который, как правило, покупают родственники или ритуальные агенты. К сожалению, эти одеяния почему-то всегда на несколько размеров меньше. Так что порой приходится буквально натягивать на умершего костюм, трещащий по швам.



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