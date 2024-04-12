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Турботур

Турботур

12 апреля в баре «Флигель» пройдет серия вечеринок, заряженных на ощущение старой доброй тусовки — «Турботур».

Вас захлестнёт безудержное веселье, которое будут поддерживать команды из Санкт-Петербурга, Тулы и Москвы. Отличный лайнап, полностью обновлённый саунд.

И чтобы избавиться от неловких пауз, между песнями будет звучать минимум один тост. В обязательном порядке.

Кто будет:

  • «Пою Пою» (Санкт-Петербург);
  • «Ночь над миром» (Санкт-Петербург);
  • Паша Красный (Тула);
  • RoЯ x ch90t (Москва).

Стоимость: 300 руб.
Место: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53). 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
12 апреля 2024, пятница
19:00
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