Турботур
12 апреля в баре «Флигель» пройдет серия вечеринок, заряженных на ощущение старой доброй тусовки — «Турботур».
Вас захлестнёт безудержное веселье, которое будут поддерживать команды из Санкт-Петербурга, Тулы и Москвы. Отличный лайнап, полностью обновлённый саунд.
И чтобы избавиться от неловких пауз, между песнями будет звучать минимум один тост. В обязательном порядке.
Кто будет:
- «Пою Пою» (Санкт-Петербург);
- «Ночь над миром» (Санкт-Петербург);
- Паша Красный (Тула);
- RoЯ x ch90t (Москва).
Стоимость: 300 руб.
Место: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).
Где и когда?
Тула , Тула
12 апреля 2024, пятница
19:00
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