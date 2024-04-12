12 апреля в баре «Флигель» пройдет серия вечеринок, заряженных на ощущение старой доброй тусовки — «Турботур».

Вас захлестнёт безудержное веселье, которое будут поддерживать команды из Санкт-Петербурга, Тулы и Москвы. Отличный лайнап, полностью обновлённый саунд.

И чтобы избавиться от неловких пауз, между песнями будет звучать минимум один тост. В обязательном порядке.

Кто будет:

«Пою Пою» (Санкт-Петербург);

«Ночь над миром» (Санкт-Петербург);

Паша Красный (Тула);

RoЯ x ch90t (Москва).

Стоимость: 300 руб.

Место: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).