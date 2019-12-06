В «Октаве» покажут современную европейскую притчу Мариуса фон Майенбурга про «казаться, а не быть». В спектакле задействованы артисты театральной компании «Июльансамбль».

По сюжету инженеру электронных систем безопасности Летте отказывают в международной командировке из-за внешней непривлекательности. Чтобы соответствовать, Летте делает пластическую операцию.

Пьесы немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга хорошо известны в России — «Мученик» в «Гоголь-центре», «Камень» — в театре Наций и др.

«Урод» — режиссерский дебют актера Мастерской Виктора Рыжакова Артема Дубры (Соленый в «Трех сестрах», Йоханас в «Баале» и др.)



Перевод: Святослав Городецкий. Пьеса из сборника новой немецкоязычной драматургии ШАГ 3,

изданного Гёте-Институтом в 2008

Режиссер: Артем Дубра

Художник: Ольга Никитина

Художник по свету: Максим Бирюков

В ролях: Сергей Новосад, Алексей Каманин, Никита Юськов, Варвара Феофанова



«Июльансамбль» — Театральная компания, выросшая из Мастерской худрука ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ (9-я студия МХТ). Название театра связано с тем, что именно с этого месяца студенты превратились в

профессиональных артистов. Также «Июль» — принципиально важная для команды пьеса Ивана Вырыпаева, с текстами которого всю жизнь работает режиссер Виктор Рыжаков.

Аттила Виднянский, Олег Глушков, Татьяна Пыхонина, Саша Денисова, Семен Александровский, Татьяна Гордеева, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Роман Феодори и Александр Андрияшкин — только

часть списка ярких людей театра, которые работали с командой.

При поддержке партнеров и друзей театр выполняет важную функцию — гастролирует в регионах России со спектаклями и образовательными программами. В течение двух лет команда участвовала в акции «Молодой

МХАТ России» и при поддержке фонда «Вольное дело» объездила страну — от Калининграда до Владивостока. В 2016 году «Июльансамбль» провел впечатляющий тур по Сибири, сыграв спектакли в Иркутске, Хабаровске, Абакане, Красноярске, Омске.

Воркута, Новокузнецк, Каменск-Уральский, Вологда, Череповец, Ухта, Сыктывкар, Казань, Воронеж, Кемерово, Магадан, Анадырь, Таллин, Дубровник, Ереван — города, где проходили гастроли команды.



Основной состав — выпускники 2016 года: Степан Азарян, Роман Васильев, Артём Дубра, Алексей Ермошкин, Алексей Каманин, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Варвара Феофанова, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, Никита Юськов.

Также к команде присоединилась выпускница Олега Кудряшова в ГИТИСе (2018 г.) Вера Колесникова и актриса Мария Милешкина (выпускница Л. Хейфеца, ГИТИС, 2016 г.). В спектаклях «Июльансамбля» также заняты студенты Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова) Родион Аверьянов, Анатолий Кормановский, Ксения Чигина.