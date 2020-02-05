В Городском концертном зале состоится юбилейный концерт легендарного «Шоу под дождем».

Театр танца «Искушение» доказывает, что у любви нет срока годности. Вот уже 10 лет они безрассудно влюблены в сцену, танец и своих многочисленных зрителей. 10 лет — это не срок! 10 лет — это юбилей легендарного «Шоу под дождем»!

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение», как и полагается, празднует круглую дату с размахом! Проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии — все это ждёт зрителей, которые будут активными участниками юбилейного спектакля. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее!

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