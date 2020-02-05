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Шоу под дождем

Шоу под дождем

В Городском концертном зале состоится юбилейный концерт легендарного «Шоу под дождем».

Театр танца «Искушение» доказывает, что у любви нет срока годности. Вот уже 10 лет они безрассудно влюблены в сцену, танец и своих многочисленных зрителей. 10 лет — это не срок! 10 лет — это юбилей легендарного «Шоу под дождем»!

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение», как и полагается, празднует круглую дату с размахом! Проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии — все это ждёт зрителей, которые будут активными участниками юбилейного спектакля. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее!

Купить билеты

Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 марта 2020, понедельник
19:00
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Касса
Дора
Купить билет
25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Хабиб
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29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Трибьют-шоу «Гражданская оборона»
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14 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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