Шоу под дождем
В Городском концертном зале состоится юбилейный концерт легендарного «Шоу под дождем».
Театр танца «Искушение» доказывает, что у любви нет срока годности. Вот уже 10 лет они безрассудно влюблены в сцену, танец и своих многочисленных зрителей. 10 лет — это не срок! 10 лет — это юбилей легендарного «Шоу под дождем»!
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение», как и полагается, празднует круглую дату с размахом! Проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии — все это ждёт зрителей, которые будут активными участниками юбилейного спектакля. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее!
Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.