«Радиозавод. Голоса» — совместный проект первого в России Музея Станка и независимой тульской компании «Барабан». Это документальный променад-спектакль в пространстве музея, основанный на интервью с работниками акустического завода «Октава» разных лет.

Спектакль создан в жанре «вербатим». Основу этого жанра составляют диалоги с реальными людьми, которые потом перерабатываются в театральный материал и исполняются профессиональными актерами актерами. В основу этого спектакля легли интервью с работниками акустического завода «Октава». Это реальные истории людей, судьбы которых неразрывно связаны с жизнью завода и страны.

30 зрителей, путешествуя по Музею, смогут погрузиться в истории, исполненные артистами при помощи современных медиа-технологий. В постановке говорится не только о заводчанах, о времени, но и о легендарной продукции предприятия, к примеру, знаменитого микрофона МК-012. О продукции не только будут говорить: микрофоны «Октавы» также можно будет увидеть в спектакле.

«Голоса» — первый опыт создания свидетельского спектакля в Туле, посвященного одному из самых известных заводов России, легендарному акустическому заводу «Октава».

Постановка будет показана в Музее станка — в тех самых цехах, где, в свое время, работали герои спектакля, и где сейчас располагается творческий индустриальный кластер «Октава».