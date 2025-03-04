4 марта: коммерческий прорыв и самая старая лама в мире

Доброе утро! Залог хорошего дня – легкая зарядка, вкусный завтрак и порция хороших новостей. Как видите, их мы уже собрали. Поехали!

Зонтик сегодня понадобится. Сегодня в Туле утром ожидается дождь со снегом, днем будет просто пасмурно, а к вечеру опять станет влажно. Воздух прогреется до +2 градусов.

В историческом событии для коммерческой космонавтики беспилотный модуль Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, стал первым успешным коммерческим аппаратом, высадившимся на поверхность Луны. После преодоления более 4,5 миллиона миль, аппарат не только достиг своей цели, но и уже передал первые снимки лунной поверхности.

Blue Ghost доставил на Луну десять научных приборов, предназначенных для изучения лунного грунта в условиях экстремально низких температур, которые могут опускаться до –173 °C. Эти исследования помогут ученым глубже понять геологию Луны и ее потенциал для будущих миссий, включая возможность использования местных ресурсов.

Стоит отметить, что в прошлом году другой коммерческий аппарат, Odysseus от Intuitive Machines, также достиг Луны, но его миссия завершилась неудачей — он приземлился на склон кратера и перевернулся. Успех Blue Ghost подчеркивает важность развития технологий и надежности в области частных космических исследований.

С каждым новым достижением коммерческих компаний в космосе открываются новые горизонты для науки и технологий. Миссия Blue Ghost — это шаг к расширению человеческого присутствия на Луне и возможному освоению других планет в будущем.

Сегодня слушаем Depeche Mode - Enjoy the Silence.

В мире животных есть множество удивительных историй, но история ламы по имени Уайттоп из Северной Каролины, безусловно, одна из самых вдохновляющих. На сегодняшний день ей 27 лет и 251 день, что делает её самой старой ламой в мире. Уайттоп не просто долгожитель — она символ надежды и любви для многих детей, которые проходят через трудные испытания.

С 2006 года Уайттоп живет в лагере Victory Junction, созданном для детей с тяжелыми заболеваниями и хроническими болезнями. Этот уникальный лагерь предоставляет возможность детям не только получить медицинскую помощь, но и насладиться активным отдыхом, общением с природой и животными. Лама стала важной частью жизни лагеря, где её дружелюбие и доброта помогают детям чувствовать себя более комфортно и счастливо.

В этой фотоподборке представлено завораживающее облачное небо, окутанное серыми, низкими облаками, которые словно одеяло накрывают землю. Эти облака создают атмосферу таинственности и спокойствия, полностью скрывая яркие лучи солнца. Их мягкие, размытые формы и изменчивые оттенки серого придают каждому снимку уникальность и глубину.

Загадочного настроения!