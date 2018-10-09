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Про то, как Тула шведов обула

Про то, как Тула шведов обула

На сцене Новомосковского филиала театра драмы пройдет спектакль по мотивам пьесы Веры Трофимовой «Про то, как Тула шведов обула».

В пьесе нашей землячки, тульского драматурга Веры Трофимовой «Про то, как Тула шведов обула» описаны легендарные события, происходящие в наших тульских местах во времена правления Петра Первого, который и является одним из персонажей пьесы. Центральной же персоной действия пьесы, является знаменитый оружейник Никита Демидов. Стремительно развивающееся действие наполнено эмоциональными красками, присущими исконно русскому народному характеру, и не обходится без ярких комедийных ноток. В действии спектакля заняты все молодые артисты театра. Постановка Дмитрия Краснова — в балаганно-площадном ключе, с множеством народных мотивов, с песнями, шутками и озорными репризами.

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
19 января 2019, суббота
18:00
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