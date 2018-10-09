На сцене Новомосковского филиала театра драмы пройдет спектакль по мотивам пьесы Веры Трофимовой «Про то, как Тула шведов обула».

В пьесе нашей землячки, тульского драматурга Веры Трофимовой «Про то, как Тула шведов обула» описаны легендарные события, происходящие в наших тульских местах во времена правления Петра Первого, который и является одним из персонажей пьесы. Центральной же персоной действия пьесы, является знаменитый оружейник Никита Демидов. Стремительно развивающееся действие наполнено эмоциональными красками, присущими исконно русскому народному характеру, и не обходится без ярких комедийных ноток. В действии спектакля заняты все молодые артисты театра. Постановка Дмитрия Краснова — в балаганно-площадном ключе, с множеством народных мотивов, с песнями, шутками и озорными репризами.

Стоимость: 300−400 р.