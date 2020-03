Театр «Петербургский Ангажемент» представит в Городском концертном зале Мюзикл (трагикомедия) на музыку и стихи Мори Йестона по мотивам романа Гастона Леру The Phantom of the Opera.

«Фантом. Призрак Оперы» — музыкальный спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера», во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera («Призрак Оперы») и одноимённого бродвейского мюзикла на музыку Уэббера.

В его музыке звучат отголоски оперетт, и она вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюблённых в неё покровителя «Оперы» графа де Шандо и её учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провёл в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий «Оперы».

В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишён чувства юмора, правда, юмор немного чёрный, но такова жизнь в подвале. Первый акт довольно светлый и лёгкий, в нём очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Заканчивается он трагично: фантом сбрасывает на сцену люстру, и это намёк на то, что дальше всё будет только хуже. Второй акт намного драматичнее, в нём происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по её просьбе лицо. В нём и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.