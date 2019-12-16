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Фантом. Призрак «Оперы»

Фантом. Призрак «Оперы»

Театр «Петербургский Ангажемент» представит в Городском концертном зале Мюзикл (трагикомедия) на музыку и стихи Мори Йестона по мотивам романа Гастона Леру The Phantom of the Opera.

«Фантом. Призрак Оперы» — музыкальный спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера», во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera («Призрак Оперы») и одноимённого бродвейского мюзикла на музыку Уэббера.

В его музыке звучат отголоски оперетт, и она вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюблённых в неё покровителя «Оперы» графа де Шандо и её учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провёл в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий «Оперы».

В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишён чувства юмора, правда, юмор немного чёрный, но такова жизнь в подвале. Первый акт довольно светлый и лёгкий, в нём очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Заканчивается он трагично: фантом сбрасывает на сцену люстру, и это намёк на то, что дальше всё будет только хуже. Второй акт намного драматичнее, в нём происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по её просьбе лицо. В нём и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 марта 2020, среда
19:00
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Касса
Хабиб
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29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Felidae
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19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
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1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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