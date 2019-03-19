Маленькие трагедии

Весенний сезон открывает премьера, приуроченная к 220-летнему юбилею А. С. Пушкина . Спектакль создан по мотивам одноименного сборника повестей А. С. Пушкина режиссером Д. Красновым.



Режиссер постановщик — Дмитрий Краснов

Художник постановщик — Ирина Блохина

Музыкальное оформление — Максим Морозов

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова

Балетмейстер — Марина Макарова

Сценический бой — засл.арт.РФ Игорь Небольсин



В спектакле заняты артисты:

Председатель, Сальери, Дон Гуан — Алексей Яблонский; Чума — Богдана Боровлёва; Моцарт, Гость — Егор Гречнев; Мери — Марина Лагутина; Лепорелло — Максим Игнатов; Монах, Гость — Дмитрий Сокольцов; Луиза — Юлия Барабаш; Дон Карлос — Николай Вострецов; Дона Анна — Наталья Илецкая; Лаура — Виктория Кузнецова; Молодой человек, Гость — Артём Майдуров; Священник — Василий Попов



Фотограф — Максим Морозов

Стоимость: 300−400 р.