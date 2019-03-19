Маленькие трагедии
Весенний сезон открывает премьера, приуроченная к 220-летнему юбилею
Режиссер постановщик — Дмитрий Краснов
Художник постановщик — Ирина Блохина
Музыкальное оформление — Максим Морозов
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова
Балетмейстер — Марина Макарова
Сценический бой — засл.арт.РФ Игорь Небольсин
В спектакле заняты артисты:
Председатель, Сальери, Дон Гуан — Алексей Яблонский; Чума — Богдана Боровлёва; Моцарт, Гость — Егор Гречнев; Мери — Марина Лагутина; Лепорелло — Максим Игнатов; Монах, Гость — Дмитрий Сокольцов; Луиза — Юлия Барабаш; Дон Карлос — Николай Вострецов; Дона Анна — Наталья Илецкая; Лаура — Виктория Кузнецова; Молодой человек, Гость — Артём Майдуров; Священник — Василий Попов
Фотограф — Максим Морозов
Стоимость: 300−400 р.