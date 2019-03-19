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Маленькие трагедии

Маленькие трагедии

Весенний сезон открывает премьера, приуроченная к 220-летнему юбилею А. С. Пушкина. Спектакль создан по мотивам одноименного сборника повестей А. С. Пушкина режиссером Д. Красновым.


Режиссер постановщик — Дмитрий Краснов
Художник постановщик — Ирина Блохина
Музыкальное оформление — Максим Морозов
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова
Балетмейстер — Марина Макарова
Сценический бой — засл.арт.РФ Игорь Небольсин

В спектакле заняты артисты:
Председатель, Сальери, Дон Гуан — Алексей Яблонский; Чума — Богдана Боровлёва; Моцарт, Гость — Егор Гречнев; Мери — Марина Лагутина; Лепорелло — Максим Игнатов; Монах, Гость — Дмитрий Сокольцов; Луиза — Юлия Барабаш; Дон Карлос — Николай Вострецов; Дона Анна — Наталья Илецкая; Лаура — Виктория Кузнецова; Молодой человек, Гость — Артём Майдуров; Священник — Василий Попов

Фотограф — Максим Морозов

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
30 марта 2019, суббота
18:00
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