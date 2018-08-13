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Грех

Грех

Спектакль по мотивам по повести Л. Н. Толстого «Дьявол» откроет в театре новый 242-й сезон. Автор пьесы — известный российский драматург О. Богаев.

В центре событий — история молодого человека, только что закончившего университет, начинающего путь с больших надежд, на которого внезапно обрушивается непреодолимая страсть. В судьбе Евгения Иртенева сошлись воедино — любимое дело, семья, жена Лиза, крестьянка Степанида, и события завертелись, будто в колесе обозрения, внезапно потерявшем управление. В герое просыпается невиданная энергия… разрушения или созидания? А готов ли каждый к испытаниям такого рода?

Премьерный спектакль приурочен к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Стоимость: 300- 700 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
6 сентября 2018, четверг
18:30
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