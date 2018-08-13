Грех
Спектакль по мотивам по повести
В центре событий — история молодого человека, только что закончившего университет, начинающего путь с больших надежд, на которого внезапно обрушивается непреодолимая страсть. В судьбе Евгения Иртенева сошлись воедино — любимое дело, семья, жена Лиза, крестьянка Степанида, и события завертелись, будто в колесе обозрения, внезапно потерявшем управление. В герое просыпается невиданная энергия… разрушения или созидания? А готов ли каждый к испытаниям такого рода?
Премьерный спектакль приурочен к 190-летию со дня рождения
Стоимость: 300- 700 р.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
6 сентября 2018, четверг
18:30
9 сентября 2018, воскресенье
18:30
28 сентября 2018, пятница
18:30