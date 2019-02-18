На территории Ясной Поляны во второй раз пройдет тульский лыжный марафон.

В программе забег по трассе «Лев Толстой. Трейл» протяженностью 13,5 км на один круг и 26 км на два круга. Для юных участников пройдут свои соревнования на трассе длинной 300 и 600 м.

По пути участников дут ухоженные тропинки усадьбы, поля, лесные дорожки, речка.

Участникам взрослых дистанций необходимо предоставить медицинские справки.

Стоимость: детские трассы — 500−900 р., на 13,5 км — 1500−2200 р., на 26 км — 2000−3000 р., требуется предварительная регистрация.