Тульский лыжный марафон
На территории Ясной Поляны во второй раз пройдет тульский лыжный марафон.
В программе забег по трассе «Лев Толстой. Трейл» протяженностью 13,5 км на один круг и 26 км на два круга. Для юных участников пройдут свои соревнования на трассе длинной 300 и 600 м.
По пути участников дут ухоженные тропинки усадьбы, поля, лесные дорожки, речка.
Участникам взрослых дистанций необходимо предоставить медицинские справки.
Стоимость: детские трассы — 500−900 р., на 13,5 км — 1500−2200 р., на 26 км — 2000−3000 р., требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
3 марта 2019, воскресенье
09:00