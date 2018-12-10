Соревнования по спортивной гимнастике
С 12 по 15 декабря в МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» пройдут Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике. В турнире примут участие около 230 спортсменов из 15 городов России. Соревнования посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Заварная, д. 2
12 декабря 2018, среда
17:30
13 декабря 2018, четверг
08:00
13 декабря 2018, четверг
16:00
14 декабря 2018, пятница
10:00
14 декабря 2018, пятница
17:00
14 декабря 2018, пятница
18:00
14 декабря 2018, пятница
20:00