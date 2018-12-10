С 12 по 15 декабря в МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» пройдут Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике. В турнире примут участие около 230 спортсменов из 15 городов России. Соревнования посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры В. Е. Незоленова и Отличника физической культуры и спорта В. Г. Павелкина .

Вход свободный.