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Соревнования по спортивной гимнастике

Соревнования по спортивной гимнастике

С 12 по 15 декабря в МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» пройдут Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике. В турнире примут участие около 230 спортсменов из 15 городов России. Соревнования посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры В. Е. Незоленова и Отличника физической культуры и спорта В. Г. Павелкина.

Вход свободный.

Где и когда?
МБУ СШОР "Спортивная гимнастика"
12 декабря 2018, среда
17:30
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13 декабря 2018, четверг
08:00
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13 декабря 2018, четверг
16:00
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