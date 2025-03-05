Детский выпускной: четыре крутые идеи в «Джунгли Парке»

erid: F7NfYUJCUneRHU4vgsve; Фото Юлии Часовских.

Рассказываем, как сделать день незабываемым для детей и нехлопотным для взрослых.

Родительские чаты уже активно обсуждают, как дети будут праздновать выпускные. Хочется, чтобы праздник получился ярким, запомнился детям, а взрослым не пришлось переживать за организацию.

Найти программу под ключ, где уже включено интересное шоу, танцы, аниматоры и подарки, — мечта каждого родителя. Мы, заручившись поддержкой специалистов по праздникам одного из любимых мест развлечений маленьких туляков «Джунгли Парк», собрали идеи для выпускного, которые точно понравятся и детям, и взрослым!

Звездный выпускной (для детского сада)

Эта программа создана специально для малышей, которые мечтают почувствовать себя настоящими звездами. Дети поют в гигантский микрофон, собирают звездные бонусы, танцуют в огромных ботах и даже играют в вышибалы гигантским диско-шаром. Все это сопровождается веселыми конкурсами и зажигательной музыкой. В финале — мыльное шоу или встреча с ростовой куклой.

Экспедиция «Большой мир» (для детского сада)

Малыши отправляются в увлекательное путешествие по карте джунглей. Их ждут испытания от жирафа и мудрой черепахи, поиск магических кристаллов, разгадывание тайн древнего племени и прохождение таинственного лабиринта. Все это помогает детям почувствовать себя настоящими исследователями. В подарок — научное шоу или сундук сладостей!

Парта. Ручка. НеИгра

Выпускники начальной школы могут почувствовать себя героями настоящего телешоу. Две команды соревнуются в заданиях на смекалку и ловкость, используя школьные принадлежности. А в завершение праздника — пиньята в подарок!

На выпускных берегах

Пиратское приключение с поиском древней карты, испытаниями на ловкость и сражением за сундук с сокровищами. Дети участвуют в командных конкурсах, отгадывают загадки и собирают дублоны. В финале — сладкий сюрприз!

Приятные бонусы для выпускников:

специальная цена праздничной программы — 990 руб. за ребенка;

скидка 20% на входной билет на целый день в парке;

отдельная комната для банкета без аренды и депозита;

подарочный бесплатный билет каждому выпускнику в подарок на летний визит.

А теперь главное: где все это можно организовать? В парке развлечений «Джунгли Парк» — любимом месте детей и взрослых!

Здесь вас ждут увлекательные аттракционы, веселые аниматоры и вкусный ресторан. Бронируйте заранее, акция действительна до 15 марта!

Забронировать праздник можно уже сегодня по тел. 8 920 777-37-27.

Подробности на сайте.

Тула, ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан», корп. 2, 1-й этаж.

tula.jupark.ru

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