Как понять, что вам не хватает витаминов и какие продукты надо есть ранней весной

Сегодня наш эксперт — Татьяна Александровна Гомова, заместитель главного врача по лечебной работе Тульской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Тульской области.

В медицине различают два состояния: авитаминоз при полном отсутствии какого-либо витамина и гиповитаминоз при недостаточном усвоении витаминов. Обычно люди сталкиваются с гиповитаминозом, но ошибочно употребляют термин «авитаминоз». Сегодня мы говорим о гиповитаминозе.

История открытия гиповитаминоза началась еще в конце XIX века. Тогда впервые были проведены исследования, которые показали, что есть вещества, которые не являются белками, жирами, углеводами, но необходимы для здоровья и нормальной работы организма, — витамины.

В дальнейшем были выработаны определенные группы риска, которые максимально подвержены гиповитаминозу. В зоне риска — беременные, кормящие женщины, дети до трех лет, люди, которые перенесли любую тяжелую болезнь (вирусную инфекцию, операцию, травму), люди, которые подвергаются чрезмерным физическим и психическим нагрузкам, пациенты с хроническими заболеваниями (болезнь Крона, панкреатит), а также офисные работники и люди, которые по разным причинам нечасто выходят из дома, редко бывают на солнце и недополучают витамин D.

К общим симптомам гиповитаминоза относятся:

ощущение слабости и усталости;

сухость и шелушение кожи, появление сыпи, трещины в уголках рта, воспаления;

ломкость, тусклость волос, выпадение волос;

ослабление и ломкость ногтей;

частые простудные инфекции или затяжное выздоровление после перенесенного

ОРВИ;

проблемы с пищеварением: диарея, запоры, снижение веса, отсутствие аппетита.

В зависимости от того, каких витаминов не хватает, симптомы могут быть разными.

Дефицит витамина А вызывает проблемы со зрением. Источниками витамина являются жир печени рыб, печень, яичный желток, сливочное масло, сливки, морская капуста. Каротиноиды — это пигменты, которые содержатся в овощах и фруктах и придают им желтый, оранжевый или красный цвет. При попадании в организм каротиноиды медленно преобразуются в витамин А.

Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты (В9) вызывает анемию, что может привести к слабости, бледности кожи, утомляемости, одышке.

Источники витамина В12 — яйца, мясо (особенно говядина, свинина, печень и другие субпродукты), молоко, моллюски, устрицы, лосось и тунец.

Фолаты содержатся в сырых зеленых листовых овощах, спарже, брокколи, фруктах (особенно цитрусовых), печени и других субпродуктах, макаронах и крупах.

Дефицит витамина К приводит к нарушению свертываемости крови. Проявляется повышенной кровоточивостью, носовыми кровотечениями и подкожными кровоизлияниями. Менструации у женщин становятся обильнее. Основными источниками витамина К являются печень, мясо, яичный желток, молочные продукты, зеленые овощи (листовая свекла, шпинат, листовая капуста, зелень, брюссельская капуста) и растительные масла (рапсовое, соевое).

Дефицит витамина D приводит к рахиту у детей, у взрослых и особенно у пожилых женщин в период постменопаузы — к остеопорозу, риску патологических переломов костей. Основные источники витамина D — сырой яичный желток, кисломолочные продукты, сыр, творог, сливочное масло, печень рыб, морепродукты.

При дефиците витамина С характерна кровоточивость десен, выпадение зубов, снижение иммунитета. На коже появляются синяки. Аскорбиновую кислоту содержат цитрусовые, томаты, картофель, брокколи, клубника, сладкий перец, плоды шиповника.

Витамины подразделяют на жирорастворимые (A, E, D, K) и водорастворимые (C и вся группа B). Жирорастворимые вещества накапливаются в жировой ткани и печени. Водорастворимые вещества организм не умеет запасать, а при избыточном поступлении выводит с мочой.

Конечно же, людям нельзя назначать витамины самим себе, необходимо обратиться к врачу. Только при сдаче анализов можно определить дефицит того или иного витамина. Ведь клиническая картина может не только характеризовать дефицит витаминов, но и отражать другие заболевания. А лечебные дозировки витаминов превышают потребности организма в 10-100 раз, их неконтролируемый прием может вызвать нежелательные побочные эффекты.

Если у человека долгое время гиповитаминоз, то это может привести к авитаминозу — практически полному отсутствию витаминов. Но это критически редкое состояние, можно сказать, экстремальное, которое возникает при крайне неправильном питании или в особых медицинских ситуациях. В таких случаях эти люди, как правило, уже находятся под наблюдением врачей.

Хочу напомнить, особенно девушкам и молодым женщинам, что зима и весна — это то время, когда диеты не показаны.

Людям, у которых в жизни есть интенсивные физические нагрузки, необходима консультация врача об увеличении потребности в витминах, так как у них идет больший расход энергии и ресурсов организма.

Злоупотребление алкоголем тоже может привести к дефициту витаминов, включая витамины группы В.

Самая главная профилактика гиповитаминоза в том, чтобы человек правильно и максимально разнообразно питался, чаще бывал на свежем воздухе и гулял при солнечном свете.

Но надо помнить, что излишнее воздействие ультрафиолетовых лучей может быть вредно для кожи, поэтому этим злоупотреблять нельзя.

