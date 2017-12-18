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Зимний Солнцеворот

Зимний Солнцеворот

Музей «Тульские древности» приглашает отпраздновать старинный русский праздник Зимний Солнцеворот. Встречаем зиму в традициях предков!

Солнцеворот — древнерусское название Солнцестояния — праздника рождения Солнца. Это астрономическое явление каждый год отмечает поворот небесного светила на убыль (в конце июня) или прибыль (в конце декабря). Кажется, ещё вся зима впереди, но Солнце уже готовится к пробуждению природы. Праздники, связанные с Солнцестоянием, есть практически у всех народов мира.

Праздник возрождения, рождения Нового Солнца мы предлагаем встретить в музее «Тульские древности». Вместе мы проверим, верна ли русская мудрость «солнце — на лето, а зима — на мороз»; узнаем, как этот день встречали в старину в разных странах, какие приметы были с ним связаны; поиграем в старинные игры и поводим хороводы.

Вход свободный по предварительной записи. Подробности и бронирование мест по телефону 8 (4872) 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
24 декабря 2017, воскресенье
16:00
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