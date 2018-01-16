Святки в музее Крылова

Музей П. Н. Крылова приглашает посетителей на один из самых красочных и веселых музейных праздников — Святки.

Гости музея не просто познакомятся с народными обычаями и обрядами, но и станут их непосредственными участниками — весёлыми скоморохами, ряжеными и колядовщиками. Для посетителей распахнет дверцы святочный Вертеп, загорится огнями Рождественская Ёлка, участники мероприятия будут веселиться от души, как было это в традициях наших предков — петь, плясать, принимать участие в святочных играх.

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.