Святки в музее Крылова
Музей
Гости музея не просто познакомятся с народными обычаями и обрядами, но и станут их непосредственными участниками — весёлыми скоморохами, ряжеными и колядовщиками. Для посетителей распахнет дверцы святочный Вертеп, загорится огнями Рождественская Ёлка, участники мероприятия будут веселиться от души, как было это в традициях наших предков — петь, плясать, принимать участие в святочных играх.
Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
17 января 2018, среда
14:00
18 января 2018, четверг
18:00