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Святки в музее Крылова

Святки в музее Крылова

Музей П. Н. Крылова приглашает посетителей на один из самых красочных и веселых музейных праздников — Святки.

Гости музея не просто познакомятся с народными обычаями и обрядами, но и станут их непосредственными участниками — весёлыми скоморохами, ряжеными и колядовщиками. Для посетителей распахнет дверцы святочный Вертеп, загорится огнями Рождественская Ёлка, участники мероприятия будут веселиться от души, как было это в традициях наших предков — петь, плясать, принимать участие в святочных играх.

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
17 января 2018, среда
14:00
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18 января 2018, четверг
18:00
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